Империя САХ: как коммерсанты зарабатывают состояния на муниципальном предприятии, оставляя МУП в долгах

Вывоз мусора в Новосибирской области, как и прежде, приносит сотни миллионов рублей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Муниципальное «Спецавтохозяйство» — старейшее новосибирское предприятие с многолетней историей, которая пошла на новый виток с получением статуса мусорного регоператора. Новосибирцы ожидали перемен к лучшему, когда МУП «САХ» пришло на смену скандально известной «Экологии-Новосибирск», экс-гендиректора которой сегодня судят по делу о мошенничествах на миллиард рублей. Прошло полтора года, но создаётся впечатление, что в корне ситуация с мусором в регионе не поменялась — люди продолжают жаловаться на перебои с вывозом отходов. Пытаясь ответить на вопрос, почему не стало лучше, криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов провёл собственное расследование и выяснил, что, оказывается, «САХ» оброс целым ворохом коммерческих компаний, зарабатывающих огромные деньги на сотрудничестве с муниципальным предприятием. Далее — наглядно и в подробностях.

Проваленная реформа

О мусорной реформе в Новосибирской области написано много и в большинстве случаев официальным языком, но он часто остаётся не до конца понятным обывателю. Мы предлагаем взглянуть на ситуацию глазами предпринимателя, который 10 лет назад решил заняться вывозом мусора в одном из районов области. Его опыт как нельзя лучше показывает, как реализовывалась реформа и к чему она в итоге привела.

Андрей (имя изменено — прим. ред.) пришёл в бизнес по перевозке бытовых отходов в 2013 году. При наличии всего двух ЗИЛов предпринимателя с распростертыми объятиями приняли в районной администрации — возить мусор на тот момент желающих не было. Андрей сконцентрировался на работе с собственниками частных домов, которые заключали с ним прямые договоры. Позже вышел на многоквартирные дома, наладил отношения с управляющими компаниями и ТСЖ. До него люди выставляли на улицы пакеты с мусором, а бизнесмен облагородил систему — поставил баки. Объективно оценить эффективность работы перевозчика только с его слов сложно. Доказательством удовлетворенности местных жителей можно считать тот факт, что со временем предприниматель нарастил свои позиции в районе, обеспечив вывоз мусора для 70% населения.

— Сложно сказать, что я разбогател. Конечно, были планы развиваться. Взяли МАЗ в лизинг. В конце 2018 года грянула мусорная реформа, с которой, как оказалось, начался конец бизнеса, — отметил Андрей в беседе с корреспондентом НГС.

Идея законодателей — централизовать организацию вывоза мусора Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В середине 2018 года, по его словам, в район приехала гендиректор АО «Экооператор» Лариса Анисимова. Её представили, как главу будущего регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области. Лариса Анисимова заявила, что по новому закону, перевозчики могут продолжать работу, но придется заключить договор с регоператором, который замкнет на себя сбор денег за услугу с населения.

Сегодня в Центральном суде Новосибирска рассматривается уголовное дело против экс-министра ЖКХ Дениса Архипова, который, по версии следствия, в 2018 году инициировал выделение АО «Экооператор» 10 млн рублей из бюджета. Деньги оформили как инвестиции компании, которая должна была участвовать в конкурсе на получение статуса регионального оператора. В результате АО «Экооператор» на конкурс не заявилось, при этом потратив 6,3 миллиона рублей.

Осенью того же года Андрей узнаёт, что региональным оператором стало не АО «Экооператор», а компания «Экология-Новосибирск», впрочем, под руководством всё той же Ларисы Анисимовой. На этот раз о прямом договоре с регоператором речи уже не шло: появилась компания-прокладка, которая фактически получила право на вывоз мусора в районе Андрея, при этом не имея своей техники и смутно представляя особенности работы с отходами.

— По новой схеме мы начали работать с начала 2019 года. Нам сказали, что 3 месяца придётся работать бесплатно, пока наладится система. На нас взвалили больший объём, денег в итоге должно было быть тоже больше, но получилось иначе, — объясняет бизнесмен.

Небольших подрядчиков отстранили от прямых договоров с регоператором Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам предпринимателя, общее впечатление от работы с «Экологией» и её фирмой-прокладкой — постоянные перебои с оплатой услуг. Андрей уверяет, что полную сумму за объём выполненной работы не видел ни разу. Деньги на топливо и зарплату водителям приходилось выбивать просьбами, требованиями и даже угрозами остановить вывоз мусора в районе. Результат сотрудничества с регоператором — недополученные 20 миллионов рублей. «Экология-Новосибирск» обанкротилась, её экс-гендиректора Ларису Анисимову отправили под суд по делу о серии афер на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. Топ-менеджер, насколько известно, свою вину не признаёт. Почему реализация мусорной реформы сорвалась, она рассказывала в эксклюзивной беседе корреспонденту НГС.

Хотели как лучше, получилось как всегда

2023 год. «Экологию-Новосибирск» на посту регионального оператора сменило муниципальное «Спецавтохозяйство» (САХ). Андрей на тот момент оказался на грани краха. Имея виртуальные 20 млн рублей в качестве долга от «Экологии», сам он погряз в кредитах, с помощью которых пытался поддержать бизнес.

— «Экология» ушла, перестала платить вообще, пришёл «САХ». Денег нет. Мы остановились. Через три дня звонок от представителя «САХа»: вы, мол, работать будете? Я говорю: «Конечно, буду. Но вы дайте мне хоть немного денег, чтобы я мог машины заправить». Мне в ответ: «У нас с вами нет договора». И по району поехали их машины — Газельки. Жители потом звонили мне жаловались, что они не вывозят весь мусор, потому что вместимость у них меньше, разумеется, — рассказывает предприниматель.

Андрей решил встретиться с директором МУП «САХ» Андреем Зыковым, приехал к нему в рабочий кабинет. Диалог состоялся напряжённый, вспоминает бизнесмен. Зыков, по словам предпринимателя, долго убеждал его судиться с «Экологией», попытаться взыскать с компании долги. Перспективу продолжить работу в районе для Андрея директор «САХ» обрисовал таким образом: трудиться можно, но только по договору с «надёжным подрядчиком». По факту предпринимателя снова вынудили заключить не прямой договор с регоператором, а с очередной компанией прокладкой.

Директор Андрей Зыков с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Сентябрь 2023 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Первоначально мне предлагали заключить договор с ИП Турок Н.В. (проект договора имеется в распоряжении редакции), затем переиграли и договор навязали с коммерческой компанией, которую возглавил бывший сотрудник МУП «САХ». Как и в предыдущий раз, это оказалась совершенно «голая» компания, без своей техники, — пояснил бизнесмен.

В апреле 2024 года суд арестовал директора МУП «САХ» Андрея Зыкова. Его обвиняют в крупных растратах бюджетных денег. По версии следствия, Зыков заключил договор с ИП Турок Н.В. на перемещение грунта, в то время как муниципальное предприятие на тот момент обладало всеми необходимыми мощностями для выполнения задачи. Наталья Турок — гражданская жена Андрея Зыкова. По материалам дела, в результате были растрачены 8,6 млн рублей. Наталья Турок сегодня также проходит обвиняемой по уголовному делу.

По старой новой схеме, Андрей отработал месяц, получив за свои услуги 1,3 млн рублей. При этом, по его словам, «надёжный подрядчик» получил от МУПа сумму почти в 3 раза больше (договор между подрядчиком и МУП «САХ» имеется в распоряжении редакции). Но даже такое сотрудничество продлилось недолго: представитель подрядчика предложил Андрею новую схему работы.

Андрея Зыкова обвинили в крупных растратах Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











— Мне было чётко сказано: либо ты сдаёшь технику и экипажи в аренду, либо в принципе перестанешь работать. Мне ничего не оставалось, как согласиться, — отметил предприниматель.

Сегодня Андрей вынужден сдавать свой бизнес в аренду, не имея при этом даже малейшей возможности развивать дело, на которое потратил больше 10 лет жизни. Подрядчик, по его словам, с того момента хорошо развился: взял несколько мусоровозов в лизинг, окреп и превратился в компанию с миллионными оборотами.

«Надёжные подрядчики»

Редакция НГС при помощи источников из числа участников отрасли составила схему взаимодействия МУП «САХ» с коммерческими компаниями, с которыми у муниципального предприятия были и существуют договорные обязательства и которые, с большой долей вероятности, можно назвать теми самыми «проверенными подрядчиками».

Схема составлена с учётом данных сервиса «Контур.Фокус» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В вопросе транспортировки отходов муниципальное предприятие связано с несколькими группами аффилированных компаний. Во-первых, «САХ» сотрудничал с небезызвестным уже индивидуальным предпринимателем Турок Н. В. Женщина сегодня находится под домашним арестом по вышеуказанному в справке уголовному делу.

Еще одним «надежным подрядчиком» является компания «СибТрансСервис», которая в 2022 году, по данным сервиса «Конутр. Фокус», полностью перешла под контроль Тучиной Натальи Владимировны. С того момента дела у организации заметно пошли в гору: по итогам 2023 года, компания зафиксировала рост выручки по сравнению с предыдущим годом на 43% (до 191,3 млн рублей), при этом прибыль показала довольно скромную — 4,3 млн. Наталью Тучину называют человеком, непосредственно связанным с МУП «САХ». В частности, женщина, по словам предпринимателя Андрея, предлагала ему заключить договор с ИП Турок Н.В., которой оказывала бухгалтерскую помощь.

Другими «надежными подрядчиками» можно считать компании «АКС-Зевс» и «Эталон». Обе организации созданы в последние два года и в течение 2023-го показали солидную выручку — 66,1 млн рублей (прибыль 2,5 млн) и 17,4 млн рублей (прибыль 5,3 млн) соответственно. Компании объединяет Василий Валерьевич Михнович. Если в первом случае он является непосредственным учредителем компании, то во втором, по словам источника, — фактическим руководителем (учредитель — Михнович Александра Николаевна). Обе организации имеют договоры на транспортировку отходов с МУП «САХ». Известно, что Василий Михнович — бывший сотрудник муниципального предприятия, который уволился перед тем, как активно включиться в предпринимательскую деятельность в 2023 году. Как раз после того, как «САХ» получил статус регионального оператора.

Наконец, самой крупной группой «надежных подрядчиков», скорее всего, можно считать ООО «Сервисная компания (СК) САХ», ООО «Экологическая компания», ООО «ЭК», ООО «КвантЭко». Название первой организации как бы изначально предполагает тесные взаимоотношения с муниципальным предприятием.

Сегодня новосибирцы продолжают жаловаться на проблемы с вывозом мусора Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2023 году у ООО «СК САХ» произошёл небывалый взлёт: выручка предприятия подскочила с 8 млн до 111 млн рублей. При этом прибыль осталась вполне скромной — 4,3 млн рублей. Соучредителем компании является Федоренко Павел Геннадьевич, директором — Поляков Александр Александрович. Эти два человека, полагают источники НГС, являются фактическими руководителями остальной группы компаний. Например, Поляков управляет ООО «Квантэко», которое, в том числе, занимается транспортировкой медицинских отходов, Федоренко — ООО «ЭК» и ООО «Экологическая компания».

Составить представление о том, как МУП «САХ» взаимодействует с «надежными подрядчиками», можно, изучив официальный сайт госзакупок. По итогам 2023 года, муниципальное предприятие заключило несколько десятков договоров с «единственным поставщиком» услуг. Названия компаний не указаны.

Во всех случаях МУП «САХ» арендовало у поставщиков транспортные средства (надо полагать — мусоровозы) с экипажами. В каждом конкретном случае сумма закупки составляет 10 млн рублей, но срок действия договоров разнится — от 1 до 9 месяцев. По приблизительным подсчётам корреспондента НГС, только в 2023 году на аренду техники с экипажами у МУП «САХ» ушло не менее 460 млн рублей. По данным источников, в 2024 году указанная схема продолжает действовать, в то время как само муниципальное предприятие испытывает серьезные финансовые проблемы. Сегодня МУП «САХ» руководит Александр Южаков — бывший топ-менеджер структурных подразделений, входящих в ПАО «Ростелеком». Ранее он работал в одном подразделении с нынешним мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым.

Это только часть списка госзакупок МУП «САХ», составленного корреспондентом НГС Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











О финансовом состоянии МУП «САХ» можно судить благодаря данным, размещенным на сайте «Контур. Фокус». Согласно опубликованной информации, только в 2024 году муниципальное предприятие по решению судов обязали выплатить контрагентам около 45 млн рублей. В частности, долги МУП «САХ»взникли из-за неоплаты по договорам субаренды техники, поставок горюче-смазочных материалов и т. д. В конце 2022 года Сибирское управление Росприроднадзора просудило у муниципального предприятия долги на сумму более 92 млн рублей за возмещение вреда, нанесенного окружающей среде. Руководство добилось в суде рассрочки платежей на 3 года.

Редакция НГС направила официальный запрос в пресс-службу МУП «САХ» с просьбой прокомментировать ситуацию с контрагентами. В частности, корреспондент НГС попросил руководство пояснить, существуют ли договорные отношения у муниципального предприятия с компаниями «СибТрансСервис», «Эталон», «АКС-Зевс», «ЭК», «СК САХ», ИП Турок Н. В. Если да, то какие. Ответ директора Александра Южакова приведён ниже.

— МУП «САХ» осуществляет взаимодействие с юридическими лицами в рамках исполнения обязательств, предусмотренных заключенным Соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенного с МинЖКХ Новосибирской областа, а также требований действующего законодательства. Вместе с тем у МУП «САХ», отсутствуют договорные отношения с ИП Турок Н.В., — подчеркнул директор.

Комментируя возможные долги, в том числе перед контрагентами, Александр Южаков отметил, что предприятие принимает исчерпывающие меры, направленные на своевременное исполнение обязательств.

О том существуют ли договорные отношения между МУП «САХ» и указанными коммерческими компаниями, корреспондент НГС поинтересовался у непосредственных героев публикации. Наталья Тучина вопрос проигнорировала. Василий Михнович сначала написал ответ в мессенджере, но затем его стёр (скриншот имеется в распоряжении редакции). Павел Федоренко наотрез отказался от комментариев. Александр Поляков подтвердил, что у муниципального предприятия с «СК САХ» есть договорные отношения, но детали сотрудничества не уточнил.

Во время подготовки публикации

25 сентября, в то время, когда статья готовилась к публикации, МУП «САХ» объявил несколько конкурсов на вывоз мусора в Новосибирской области на сумму более 867 млн рублей. При этом предприятие предъявило требования к потенциальным участникам аукционов, которые смутили опытных работников отрасли. Источник НГС из числа предпринимателей по просьбе редакции оценил предложение МУПа и указал на несколько существенных, по его мнению, моментов.

Во-первых, уверяет собеседник, видна спешка в проведении конкурсов — на определение победителя отводится всего 10 дней. При этом к аукционам могут быть допущены компании, имеющие опыт в обращении с ТКО. На проверку опыта компании у аукционной площадки уйдёт не менее 5 рабочих дней.

Во-вторых, МУП «странно» сформировал лоты: где-то требуется комплексное обслуживание, где-то обслуживание только по бункерам, где-то необходимо обслуживать отдельно частный сектор.

В-третьих, некоторые районы «нелогично объединены». Например, правый и левый берег Ордынского района, которые не имеют связывающих дорог. Некоторые районы сильно уменьшены в объемах образования мусора. Например Боровской, который уменьшен по сравнению с фактическим мусорообразованием в 3 раза.

Наконец, в контрактах указано, что сохраняется вывоз на Левобережный полигон. В мае 2024 года Левобережный полигон остановил приём отходов после пожара, возникшего на территории свалки. Перевозчики интересовались у и. о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгения Назарова, когда на полигоне могут возобновить приёмку мусора, тот, по их словам, дал понять, что «никогда».