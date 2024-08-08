«Ущерб в 1,1 миллиарда»: экс-глава «Экологии-Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество

Ущерб составил 1,1 миллиарда рублей Источник: читатель НГС











В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-руководителя предприятия обвинили в мошенничестве.



По версии следствия, обвиняемая в период с октября 2018-го по декабрь 2021 года заключала договоры на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории региона с юридическими лицами и ИП.



— Принятые на себя обязательства по оплате услуг по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» она не исполнила, чем причинила подрядным организациям ущерб в размере 1,1 миллиарда рублей, — сообщили в ведомстве.



Экс-руководителя организации обвинили по ч. 5, 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.



— В целях обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска на имущество обвиняемой и организации стоимостью 177,9 миллиона рублей наложен арест, — уточнили в надзорном ведомстве.



В сообщении не уточняется имя фигуранта, но известно, что речь идет о бывшем гендиректоре компании Ларисе Анисимовой. По информации «Контур.Фокуса», она руководила фирмой с 2018 по 2022 год.



По данным «Контур. Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» признано банкротом в 2023 году, в отношении его открыто конкурсное производство. Сейчас конкурным управляющим выступает Владислав Баряев, соучредители — ООО «Компания Проектного финансирования» (75%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (около 5,2%), Игорь Фраинт (около 5,2%) и Юрий Туктаров (4%). Владельцем ООО «КПФ» является ООО «Производственная фирма «ВИС», его основной соучредитель — АО Группа «ВИС».



О том, что Лариса Анисимова проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве, НГС писал весной 2024 года. На тот момент следователи ставили в вину неоплату одному из перевозчиков 30 миллионов рублей за оказанные услуги по вывозу мусора.



В мае экс-директор предприятия вышла на связь с корреспондентом НГС. Она рассказала, приносит ли бизнес на новосибирском мусоре прибыль и почему рухнула «Экология».

