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Криминал «Ущерб в 1,1 миллиарда»: экс-глава «Экологии-Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество

«Ущерб в 1,1 миллиарда»: экс-глава «Экологии-Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество

По версии следствия, подрядчикам не выплатили деньги

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53 комментария
Ущерб составил 1,1 миллиарда рублей

В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой. Как сообщили в пресс-службе ведомства, экс-руководителя предприятия обвинили в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемая в период с октября 2018-го по декабрь 2021 года заключала договоры на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории региона с юридическими лицами и ИП.

— Принятые на себя обязательства по оплате услуг по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» она не исполнила, чем причинила подрядным организациям ущерб в размере 1,1 миллиарда рублей, — сообщили в ведомстве.

Экс-руководителя организации обвинили по ч. 5, 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

— В целях обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска на имущество обвиняемой и организации стоимостью 177,9 миллиона рублей наложен арест, — уточнили в надзорном ведомстве.

В сообщении не уточняется имя фигуранта, но известно, что речь идет о бывшем гендиректоре компании Ларисе Анисимовой. По информации «Контур.Фокуса», она руководила фирмой с 2018 по 2022 год.

По данным «Контур. Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» признано банкротом в 2023 году, в отношении его открыто конкурсное производство. Сейчас конкурным управляющим выступает Владислав Баряев, соучредители — ООО «Компания Проектного финансирования» (75%), Татьяна Бобырева (10,5%), Екатерина Невзорова (около 5,2%), Игорь Фраинт (около 5,2%) и Юрий Туктаров (4%). Владельцем ООО «КПФ» является ООО «Производственная фирма «ВИС», его основной соучредитель — АО Группа «ВИС».

О том, что Лариса Анисимова проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве, НГС писал весной 2024 года. На тот момент следователи ставили в вину неоплату одному из перевозчиков 30 миллионов рублей за оказанные услуги по вывозу мусора.

В мае экс-директор предприятия вышла на связь с корреспондентом НГС. Она рассказала, приносит ли бизнес на новосибирском мусоре прибыль и почему рухнула «Экология».

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Экология-Новосибирск Уголовное дело Мошенничество Новосибирск
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Комментарии
53
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8 августа 2024, 17:36
Хорошо что ценники в магазине не меняла, иначе бы посадили!
274444392
8 августа 2024, 18:38
Травникова тоже с ним отправить нужно!
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