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Город эксклюзив Коллективу новосибирского мусорного регоператора представили нового директора — им стал бывший коллега мэра Кудрявцева

Коллективу новосибирского мусорного регоператора представили нового директора — им стал бывший коллега мэра Кудрявцева

МУП «Спецавтохозяйство» в ближайшее время возглавит Александр Южаков

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1 комментарий
МУП «Спецавтохозяйство» является региональным оператором по обращению с бытовыми отходами в Новосибирской области с февраля 2023 года

Коллективу новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (САХ) представили нового руководителя. Им стал Александр Южаков — бывший топ-менеджер структурных подразделений, входящих в ПАО «Ростелеком», об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Приказ о назначении не подписан, хотя коллективу МУП «САХ» Александра Южакова уже представили как нового директора, — отметил собеседник.

Начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров информацию о грядущем назначении Южакова не подтвердил, подчеркнув, что у него нет на руках соответствующего документа.

С 11 февраля 2023 года МУП «САХ» является региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Муниципальное предприятие пришло на смену компании «Экология-Новосибирск», которая сложила полномочия, накопив огромные долги перед перевозчиками. В ведении муниципального предприятия находятся два крупнейших полигона в Новосибирской области: «Левобережный» и «Гусинобродский». МУП «САХ» также заключило с правительством региона концессионные соглашения на строительство и эксплуатацию новых мусорных полигонов.

Александру Южакову 45 лет. Он окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по направлению «Внешнеэкономическая деятельность». По данным омских деловых СМИ, Южаков начал карьеру в 2000 году, устроившись работать экономистом в Центр сетей связи ОАО «Электросвязь» Новосибирской области. В 2003 году назначен ведущим экономистом департамента экономики отдела сводного стратегического планирования генеральной дирекции ОАО «Сибирьтелеком».

В 2007 году Южаков стал директором Новокузнецкого городского центра телекоммуникаций Кемеровского филиала «Сибирьтелеком». В 2009 году утвержден на должность начальника центра. В феврале 2010 года назначен на пост коммерческого директора Омского филиала ОАО «Ростелеком», впоследствии став заместителем директора. В то время Омским филиалом руководил будущий мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. После того, как Кудрявцева перевели руководить Новосибирским филиалом ОАО «Ростелеком», Южаков возглавил омское подразделение компании.

В 2014 году Александр Южаков перешёл на новую должность в один из департаментов макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком».

Предыдущий руководитель МУП «САХ» Андрей Зыков сегодня находится в следственном изоляторе по обвинению в особо крупных растратах. Его подозревают в хищении «миллионов бюджетных средств», которые он якобы «тратил на себя». В отношении Зыкова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.

С апреля 2024 года муниципальным предприятием в качестве и.о. директора руководил бывший начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Андрей Колмаков.

Накануне стало известно, что в Новосибирске закрылся крупнейший мусорный полигон, который находится в ведении МУП «САХ» — «Левобережный». Эксперты полагают, что город стоит на пороге мусорного апокалипсиса, если в регионе не будет построен мусороперерабатывающий комплекс.

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МУП САХ Спецавтохозяйство Новосибирск Региональный оператор по обращению с ТКО
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Комментарии
1
17817167
16 июля 2024, 21:40
удивительно, да? нужно посмотреть сколько времени на работе и где офис)))
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