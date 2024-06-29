Суд отправил в СИЗО экс-начальника участковых ГУ МВД по Новосибирской области — его обвиняют в особо крупной взятке

Владас Данаускас получал взятки более трех лет Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











Суд отправил в СИЗО бывшего начальника участковых ГУ МВД по Новосибирской области Владаса Данаускаса, который обвиняется в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



По версии следственных органов, Данаускас с августа 2016 года по сентябрь 2019 года получал через посредника от гражданского лица взятки за общую сумму в 4 миллиона рублей.

Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Мзду передавали за общее покровительство со стороны силовика, а также за «закрытие глаз» на незаконные финансовые операции.



— Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, до 28.08.2024, — говорится в сообщении ведомства.



Расследование уголовного дела продолжается.



Как сообщал источник НГС Дунаускас проходит обвиняемым по уголовному делу замдиректора ТГУ Сергея Салишева и экс-замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова. Первого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), второго в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

