НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

ясная погода, без осадков

ощущается как +34

1 м/c,

вос.

 741мм 51%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Фонтан «Мишка» запустили в Первомайском сквере

Как перестроят заброшки
100 000 рублей за идею
Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Правила жизни банды енотов
Из Сибири в Аргентину
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
Готика в частном секторе
НГС в Telegram
Криминал Суд отправил в СИЗО экс-начальника участковых ГУ МВД по Новосибирской области — его обвиняют в особо крупной взятке

Суд отправил в СИЗО экс-начальника участковых ГУ МВД по Новосибирской области — его обвиняют в особо крупной взятке

Владас Данаускас пробудет под стражей до конца лета

117
Написать комментарий
Владас Данаускас получал взятки более трех лет

Суд отправил в СИЗО бывшего начальника участковых ГУ МВД по Новосибирской области Владаса Данаускаса, который обвиняется в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следственных органов, Данаускас с августа 2016 года по сентябрь 2019 года получал через посредника от гражданского лица взятки за общую сумму в 4 миллиона рублей.

Мзду передавали за общее покровительство со стороны силовика, а также за «закрытие глаз» на незаконные финансовые операции.

— Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, до 28.08.2024, — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал источник НГС Дунаускас проходит обвиняемым по уголовному делу замдиректора ТГУ Сергея Салишева и экс-замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова. Первого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), второго в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

Ранее силовики задержали начальника ОЭБиПК Железнодорожного района Виталия Монастырёва. Его обвинили в крышевании нелегальных азартных игр и получении взяток (ст. 290 УК РФ).

ПО ТЕМЕ
Новосибирск МВД Прокуратура Суд Взятка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
29 июня 2024, 15:50
🔥 Итоги СВ0 за 22-28 июня 🔥 от которых так корёжит и выворачивает здешних Сkyлёвыx иноагентов и прочую за-украинскую мра3Ъ 😁 ВКС России выполнили 17 групповых обработок предприятий ВПК, объектов энергетики, аэродромов, батарей ПВО, арсеналов, баз ГСМ, мест размещения боевиков и наемников по всей ВО территории 👍💥 Освобождён н.п. Раздоловка (ДНР) 👍🎉 Активное продвижение ВС России идёт на всех боевых направлениях! - Отбито 45 🥩-атак каkл0-жив0тных, - В минусе - свыше 13820* 🐷🐷, - Взято в плен - 56 боевиков, - Выведено из строя 508 ед. боевой и авто техники, включая 7 установок РСЗО Хаймарс с расчётами и 3 радиолокатора П-18, - Разбито - 42 полевых склада боеприпасов, - ПВО сбито - 2 самолёта МиГ-29, 589 БПЛА, 61 реакт. снаряд и 15 ракет. ❗ *, не считая огромные сан. потери и зачётную работу ВКС 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! 👍 Победа России над отвратительным Западом ближе с каждым днём! P.S. Забавно, как легко можно писать патриотичную правду на здешнем рупоре фикально-ino-агентской пропаганды 🤣 Свихнувшийся ebлан Витя IIIкуль со zлов0нной глав-редкой Bаrиной М. стали посмешищами, что способны лишь rадить кругом и пилить деньги своих США-покровителей 😏 Удивительно, но эта поимённо известная 5-я колонна надеется, что силовики ненавистной им России вдруг станут защищать прозападных в0нючек 😂 Скорей бы мозги иноагентов размазались по их логову на 6-м этаже 😡
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,  34

Александр,  46

Александр ,  38

Никита,  25

Andrey,  33

Виктор,  35

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление