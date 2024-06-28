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Криминал эксклюзив Силовики задержали экс-начальника участковых ГУ МВД по Новосибирской области — его обвиняют в особо крупной взятке

Силовики задержали экс-начальника участковых ГУ МВД по Новосибирской области — его обвиняют в особо крупной взятке

Бывший высокопоставленный полицейский Владас Дунаускас сегодня на пенсии

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2 комментария
Владас Дунаускас проработал в системе МВД много лет и еще около 10 лет назад дослужился до полковника

В Новосибирске задержали бывшего начальника Управления организации участковых и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России области Владаса Дунаускаса, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Экс-полицейского, вышедшего на пенсию, обвиняют в коррупционном преступлении.

— Дунаускаса обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас с ним работают следователи, — подчеркнул собеседник.

По его словам, в ближайшее время силовики обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

Владас Дунаускас родился в Новосибирске в 1968 году в семье военнослужащего. Служить в милицию пришёл в 1992 году. Работал участковым, старшим участковым уполномоченным милиции. В 2003 занял должность начальника отдела ООДУУМ и ПДН УВД г. Новосибирска. В 2010-х руководил Ленинским отделом полиции №7.

Дунаускас вышел на пенсию в 2021 году в должности начальника управления организации участковых и подразделений по делам несовершеннолетних, а также замначальника штаба регионального главка МВД. Сегодня, по данным сервиса «Контур.Фокус», его имя значится в списке руководителей и учредителей нескольких частных охранных предприятий. Одно из них — ООО «Барьер» — было зарегистрировано 19 июня 2024 года.

Редакция НГС выясняет подробности задержания.

Ранее силовики задержали начальника ОЭБиПК Железнодорожного района Виталия Монастырёва. Его обвинили в крышевании нелегальных азартных игр и получении взяток (ст. 290 УК РФ).

ПО ТЕМЕ
Задержали полицейского Арест Взятки Новосибирск МВД Участковые полиции
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Комментарии
4
Татьяна 53
28 июня 2024, 18:42
интересно посмотреть жильё гражданина.
Zemb
28 июня 2024, 18:40
чё Толян? когда?
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