Школьница, изрезавшая подругу канцелярским ножом, вернулась на учебу — ее обвиняют в покушении на убийство

Под Новосибирском ученица седьмого класса, которую обвинили в вооруженном нападении на сверстницу, вернулась на учебу, сообщил корреспонденту НГС директор образовательного учреждения. Между тем расследование уголовного дела продолжается.
— Обязанность школы — обучать всех детей. У девочки заочная форма обучения, то есть с преподавателями она не встречается, но выполняет задания по программе. Девочка учится удовлетворительно: всё, что выше двойки, — стандартная успеваемость. Справляется, — пояснил директор.
Инцидент произошёл 1 октября 2023 года. По версии следствия, две школьницы 13-и и 14-и лет прогуливались в лесном массиве в посёлке Кудряшовский. Между девочками возник конфликт, в результате которого старшая вытащила канцелярский нож и набросилась на подругу. Пострадавшая получила многочисленные резаные раны лица, шеи и головы, но ей удалось убежать. Девочка сама обратилась в службу 112 с просьбой о помощи. Её госпитализировали с большой потерей крови. Несколько дней школьница провела в реанимации.
— Довести умысел на убийство до конца не удалось вследствие того, что 13-летняя потерпевшая оказала активное сопротивление, а также ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, — поясняли в Следственном комитете.
Силовики задержали подозреваемую и возбудили уголовно дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Нападавшей школьнице назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
В декабре прошлого года в Новосибирске осудили 40-летнего рецидивиста, который напал с ножом на 10-летнего школьника, пытаясь отобрать телефон. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима.