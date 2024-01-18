Как выглядит изнутри выгоревший подвал гимназии — эксклюзивные фото с места ЧП, где нашли погибшего

— Предварительно установили, что рабочий и замдиректора частной школы вместе производили сварочные работы там, где располагались мишени, — рассказал источник НГС. — От искры загорелась горючая отделка помещения. Сначала замдиректора пошел, чтобы принести воды, но вернулся, и за водой пошел рабочий. Потерпевший в это время сел на стул, чтобы вызвать пожарных. Так его и нашли, сидящим на стуле — скорее всего, он задохнулся.