Как выглядит изнутри выгоревший подвал гимназии — эксклюзивные фото с места ЧП, где нашли погибшего

В распоряжении НГС появились эксклюзивные фото из сгоревшего помещения частной школы подготовки охранников. Пожар произошел сегодня, 18 января, и имел трагические последствия. Учебное заведение располагалось в цокольном этаже гимназии №10, основную часть помещения занимал тир.
— Предварительно установили, что рабочий и замдиректора частной школы вместе производили сварочные работы там, где располагались мишени, — рассказал источник НГС. — От искры загорелась горючая отделка помещения. Сначала замдиректора пошел, чтобы принести воды, но вернулся, и за водой пошел рабочий. Потерпевший в это время сел на стул, чтобы вызвать пожарных. Так его и нашли, сидящим на стуле — скорее всего, он задохнулся.
По факту трагедии СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — Нарушение техники безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Среди школьников и учителей гимназии №10 никто не пострадал. Люди отмечали, что несмотря на отсутствие сильного задымления на втором этаже школы, запах дыма был очень сильным даже там. Детей эвакуировали в здание театра Красный факел, позже их забрали родители.
По данным МЧС, сигнализация в гимназии сработала в 11:38. К тому моменту, как на место подъехали первые спасатели, учителя выводили детей на улицу. Эвакуировать младших школьников помогали старшеклассники, а позже — сотрудники полиции. Только на то, чтобы ликвидировать открытое горение в подвале, у пожарных ушло больше получаса, затем спасатели начали принудительно вентилировать помешение.
С первых сообщений о ЧП до окончания работ по ликвидации мы следили за событиями, разворачивающимися в гимназии №10. Хронику событий мы собрали здесь.