Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил сибирячку с коляской после замечания

Новосибирский областной суд отменил решение Кировского районного суда, который ранее отказался отправлять в СИЗО 48-летнего водителя Константина Волобуева, сбившего сибирячку с коляской.

Сегодня водителю избрали меру пресечения, но под арестом он всё же будет находиться не в СИЗО, а дома.

— Сегодня апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по уголовным делам отменила решение районного суда города Новосибирска об отказе в аресте водителя, совершившего наезд на женщину с коляской, и избрала меру пресечения в виде домашнего ареста, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.