Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил сибирячку с коляской после замечания

Суд заключил под домашний арест водителя, который сбил сибирячку с коляской
Новосибирский областной суд отменил решение Кировского районного суда, который ранее отказался отправлять в СИЗО 48-летнего водителя Константина Волобуева, сбившего сибирячку с коляской.
Сегодня водителю избрали меру пресечения, но под арестом он всё же будет находиться не в СИЗО, а дома.
— Сегодня апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по уголовным делам отменила решение районного суда города Новосибирска об отказе в аресте водителя, совершившего наезд на женщину с коляской, и избрала меру пресечения в виде домашнего ареста, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Сейчас на автомобилиста заведено уголовное дело о покушение на убийство из хулиганских побуждений.
Также ранее следователи заявляли, что водитель привлекался к уголовной ответственности в 1999 году из-за кражи. Официально Константин Волобуев не трудоустроен.
Расследование уголовного дела продолжается.
Инцидент, из-за которого мужчину задерживали, произошел
Происшествие попало на видео.
НГС поговорил с пострадавшей сибирячкой. Она рассказала, из-за чего начался конфликт. Адвокат прокомментировал, какое наказание грозит водителю.