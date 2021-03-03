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Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил сибирячку с коляской после замечания

На мужчину заведено дело о покушении на убийство

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Следователи ходатайствовали перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста

Следователи ходатайствовали перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста

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Суд заключил под домашний арест водителя, который сбил сибирячку с коляской

Новосибирский областной суд отменил решение Кировского районного суда, который ранее отказался отправлять в СИЗО 48-летнего водителя Константина Волобуева, сбившего сибирячку с коляской.

Сегодня водителю избрали меру пресечения, но под арестом он всё же будет находиться не в СИЗО, а дома.

— Сегодня апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по уголовным делам отменила решение районного суда города Новосибирска об отказе в аресте водителя, совершившего наезд на женщину с коляской, и избрала меру пресечения в виде домашнего ареста, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас на автомобилиста заведено уголовное дело о покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Также ранее следователи заявляли, что водитель привлекался к уголовной ответственности в 1999 году из-за кражи. Официально Константин Волобуев не трудоустроен.

Расследование уголовного дела продолжается.

Инцидент, из-за которого мужчину задерживали, произошел 15 февраля в одном из дворов Кировского района. Жительница дома сделала замечание доставщику на «Тойоте» из-за парковки. После этого водитель наехал на 36-летнюю женщину с годовалой дочерью в коляске. Ребенок не пострадал, а мать получила перелом ноги. Спустя некоторое время автомобилиста задержали. Адвокат рассказал НГС, что грозит водителю и как могут интерпретировать его действия.

Происшествие попало на видео.

НГС поговорил с пострадавшей сибирячкой. Она рассказала, из-за чего начался конфликт. Адвокат прокомментировал, какое наказание грозит водителю.

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НовосибирскСледственный комитет
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