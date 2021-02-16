СК: автомобилист, сбивший женщину из-за замечания, уже сидел в колонии

Сбивший женщину с коляской 48-летний доставщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал срок в колонии. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Новосибирской области.

В 1999 году мужчина привлекался к уголовной ответственности по пунктам «а», «б», часть 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода).

Инцидент, из-за которого его задержали сегодня, произошел в одном из дворов Кировского района. Мужчина на «Тойоте» наехал на 36-летнюю женщину с годовалой дочерью в коляске. Ребенок не пострадал, а ее мать получила перелом ноги. Спустя некоторое время автомобилиста задержали. Адвокат рассказал НГС, что грозит водителю и как могут интерпретировать его действия.