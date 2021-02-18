Суд не стал отправлять в СИЗО водителя, сбившего сибирячку с коляской после замечания. Публикуем объяснение

Кировский районный суд в Новосибирске отказался помещать в СИЗО 48-летнего водителя Константина Волобуева, который 15 февраля наехал на женщину с коляской.

На автомобилиста (им оказался доставщик еды) заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункты «а», «в», «и», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица из хулиганских побуждений).