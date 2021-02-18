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Суд не стал отправлять в СИЗО водителя, сбившего сибирячку с коляской после замечания. Публикуем объяснение

Мужчину освободили во время заседания

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Прокурор, по данным суда, поддержал водителя и его адвоката, которые заявили, что нет оснований для помещения мужчины в СИЗО

Прокурор, по данным суда, поддержал водителя и его адвоката, которые заявили, что нет оснований для помещения мужчины в СИЗО

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Суд в Новосибирске отпустил водителя, который сбил сибирячку с коляской

Кировский районный суд в Новосибирске отказался помещать в СИЗО 48-летнего водителя Константина Волобуева, который 15 февраля наехал на женщину с коляской.

На автомобилиста (им оказался доставщик еды) заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункты «а», «в», «и», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица из хулиганских побуждений).

Инцидент, из-за которого мужчину задерживали, произошел 15 февраля в одном из дворов Кировского района. Жительница дома сделала замечание доставщику на «Тойоте» из-за парковки. После этого водитель наехал на 36-летнюю женщину с годовалой дочерью в коляске. Ребенок не пострадал, а мать получила перелом ноги. Спустя некоторое время автомобилиста задержали. Адвокат рассказал НГС, что грозит водителю и как могут интерпретировать его действия.

ДТП попало на видео:

Сегодня Кировский районный суд рассматривал ходатайство следователя о помещении водителя в СИЗО. Следователь просил заключить Волобуева под стражу, так как опасается, что тот может скрыться и мешать расследованию. Также следователь отметил, что Волобуеву известны личности и адреса проживания свидетелей, а за преступление, в котором его подозревают, грозит длительный срок.

При этом прокурор, по данным суда, поддержал водителя и его адвоката, которые заявили, что нет оснований для помещения мужчины в СИЗО.

Суд установил, что автомобилист женат и долгое время проживает по одному адресу. Также следователи не предоставили информации о его судимости.

— Как следует из представленных материалов, Волобуев К. А. является несудимым, доказательства иного материалы ходатайства не содержат и органом предварительного расследования не представлены, — заявляют на сайте суда.

При этом ранее следователи заявляли, что водитель привлекался к уголовной ответственности в 1999 году по пунктам «а», «б», части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода). Официально Волобуев не трудоустроен.

— Каких-либо доказательств или фактических данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый намерен скрыться от органов предварительного расследования и суда, то есть доказательств, подтверждающих необходимость избрания ему самой суровой меры пресечения, связанной с изоляцией от общества — заключения под стражу, органом предварительного следствия не представлено. Суд из представленных данных не усмотрел наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания в отношении подозреваемого Волобуева К. А. меры пресечения в виде заключения под стражу, — вынес решение суд.

Водителя освободили в зале суда. Постановление на момент публикации не вступило в законную силу.

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покушение на убийствосуд
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