Суд не стал отправлять в СИЗО водителя, сбившего сибирячку с коляской после замечания. Публикуем объяснение

Суд в Новосибирске отпустил водителя, который сбил сибирячку с коляской
Кировский районный суд в Новосибирске отказался помещать в СИЗО 48-летнего водителя Константина Волобуева, который
На автомобилиста (им оказался доставщик еды) заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункты «а», «в», «и», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица из хулиганских побуждений).
Инцидент, из-за которого мужчину задерживали, произошел
ДТП попало на видео:
Сегодня Кировский районный суд рассматривал ходатайство следователя о помещении водителя в СИЗО. Следователь просил заключить Волобуева под стражу, так как опасается, что тот может скрыться и мешать расследованию. Также следователь отметил, что Волобуеву известны личности и адреса проживания свидетелей, а за преступление, в котором его подозревают, грозит длительный срок.
При этом прокурор, по данным суда, поддержал водителя и его адвоката, которые заявили, что нет оснований для помещения мужчины в СИЗО.
Суд установил, что автомобилист женат и долгое время проживает по одному адресу. Также следователи не предоставили информации о его судимости.
— Как следует из представленных материалов,
При этом ранее следователи заявляли, что водитель привлекался к уголовной ответственности в 1999 году по пунктам «а», «б», части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода). Официально Волобуев не трудоустроен.
— Каких-либо доказательств или фактических данных, свидетельствующих о том, что подозреваемый намерен скрыться от органов предварительного расследования и суда, то есть доказательств, подтверждающих необходимость избрания ему самой суровой меры пресечения, связанной с изоляцией от общества — заключения под стражу, органом предварительного следствия не представлено. Суд из представленных данных не усмотрел наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания в отношении подозреваемого
Водителя освободили в зале суда. Постановление на момент публикации не вступило в законную силу.