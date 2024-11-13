«Люди на этом деньги делают»: депутат Госдумы жестко высказался о тигре в квартире — как Эсми стала реквизитом для фото

Тигренка привезли в багажнике Источник: читательница НГС, Ольга Бурлакова / NGS.RU











На прошлой неделе Новосибирск поразила новость про тигренка, которого привезли в квартиру на Гоголя, 12. Животное достали из багажника машины прямо во дворе дома, и всё действие попало на камеры видеонаблюдения. Постепенно вскрылись подробности истории, которые удивили еще больше. Оказалось, тигренка Эсмеральду возят по всей России как реквизит для фотосессий. Корреспондент НГС восстановила ход событий и поговорила с депутатом Госдумы о том, почему нужно закончить это путешествие и прекратить другие подобные турне.

Кто привез тигренка в Новосибирск

Тигра в квартиру на Гоголя, 12 привезли 7 ноября около 22:00. Время отобразилось на камере видеонаблюдения.

Тигра доставили в коробке Источник: читательница НГС

Жители увидели кадры с камер на домофоне, оказались шокированы. Многие просто испугались. Пожелавшая остаться неизвестной читательница НГС сообщила, что видео им скинули в чат подъезда соседи и посоветовали ходить аккуратно.

— Все в шоке, но никто не знает этого мужчину, — рассказала женщина корреспонденту НГС.

Оказалось, квартиру арендовали на несколько дней. Владелец помещения о том, кого туда собираются привезти, не знал. А после массовой огласки арендаторы вместе с тигренком срочно уехали.

НГС нашел главного героя с видео. Им оказался пензенский блогер Александр Волков. Он рассказал, что перевозил тигренка транзитом через Новосибирск и заверил, что это не его животное. После слов о том, что мужчина попал на камеры наблюдения, заявил, что всё хорошо.

— А вам это зачем? Мы уже уехали. Это перевозка зоопарка, — ответил Александр и попросил больше никогда ему не звонить.

Мужчина ведет свой блог на «Ютьюбе»: рассказывает про жизнь леопарда Цезаря и ягуара Наоми. В интервью телеканалу «Россия 24» блогер объяснил, что забрал леопарда Цезаря из контактного зоопарка, где раньше работал. Животное к нему привязалось, и после увольнения Александра впало в депрессию, отказывалось есть. В этот момент мужчина жил в арендованной квартире, и соседство с хищником не понравилось соседям.

— Было много недовольства от соседей, полиция, еще что-то. Прожили мы там где-то год и сняли свой частный дом. Тоже в Пензе. Цезарь в то время болел. У него была катаракта. Помогал и директор зоопарка, а после животное переехало ко мне, — рассказал Александр Волков.

Ягуара Наоми Александр купил, когда животное было маленьким. Как утверждает мужчина, покупка была на законных основаниях в зоопарке. Кроме того, в 2022 году некоторое время у мужчины жил еще леопард Рея.

Цезарь и Наоми участвовали в фототурах по России, как мы узнаем позже. Так что утверждения Александра о том, что он лишь перевозил тигренка Эсмеральду для некоего зоопарка, могут быть ложными.

Жена блогера и обвинение в жестоком обращении

В январе 2023 года Александр начал сбор средств на строительство приюта в Пензе. К этому моменту, по его словам, уже была выбрана и куплена земля. Помогла ему в этом будущая жена Светлана Старобор.

Последнее видео выходило год назад Источник: LeopardCezar JaguarNaomi / Youtube

На официальном сайте своего блатворительного фонда «Лингау» фонда Светлана Старобор рассказывает, что познакомилась с Александром, когда пришла на фотосессию с леопардом ругаться и защищать права животного. Но увидела блогера и поняла, что он хороший хозяин для животного. Блогер и общественница подружились и затем поженились. Светлана предложила ему открыть благотворительный фонд для строительства приюта.

Светлана Старобор связалась с редакцией НГС 10 ноября. Она обвинила Александра Волкова, с которым находится в разводе, в жестоком обращении с животными и предоставила видео, в котором блогер якобы пугает ягуара.

Блогера обвинили в жестоком обращении Источник: читательница НГС Светлана Старобор

Светлана считает, что Александр взял животных, чтобы зарабатывать на них деньги.

— С его слов, леопард Цезарь у него появился и, как я думала, что он его спас из контактного зоопарка. По разным документам Цезарю разное количество лет — от 7 до 10 лет. Наоми 4 года. Он ее взял, когда мы познакомились. С его слов, она была больная, шла под усыпление в зоопарке, — рассказывает о происхождении диких котов Светлана.

Женщина утверждает, что приют работает, и в нем сейчас находятся Цезарь и Наоми. Александр подарил их супруге при разводе. Светлана заявила, что направила заявления в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в прокуратуру Пензенской области.

Александр Волков объяснил редакции НГС, что на моменте из видео он пытался отобрать миску, в которой лежало мясо. Миска была пластмассовая, и Наоми ее грызла.

Фотосессии с дикими животными

Приехал тигренок Эсмеральда в Новосибирск не просто так, а как реквизит для фото. Ранее так возили ягуаров. В этот же день, 8 ноября, журналисты НГС нашли объявление о фотосессии с диким животным, которая должна была пройти в студии Freedom. Администратор студии запись на 10 ноября подтвердила.

Приглашение принять участие в фотосессии опубликовала новосибирский фотограф Алина Соколова. Сейчас она удалила все записи, но у редакции НГС остались скриншоты.

— Уникальный фотопроект с молодой тигрицей Эсмеральдой! Суровая внешность и характер котенка! Кто не успел или боялся фотографироваться с Цезарем и Наоми, это для вас! Только 5 мест, бронируйте срочно! — написала Алина Соколова.

Корреспонденты НГС изучили объявления о фотосессии с тиграми в социальной сети «Вконтакте», и оказалось, что это не единичный случай, а целый фототур.

Расписание опубликовала фотограф из Санкт-Петербурга Марина Герц. В списке 13 городов, и сейчас тур подходит к концу. Следующие города — Красноярск и Иркутск.

Марина Герц сообщила корреспонденту НГС, что готова общаться, но ее время стоит денег. А потом заблокировала журналиста.

Фототур начался в июле Источник: «ВКонтакте»











Фотограф под ником Лада Канада опубликовала запись, что в Красноярске будет проходить фотосессия с тигром 15 ноября. Стоимость больше 10 тысяч рублей.

Тигренка во многих постах называют Эсмеральда или Эсми. Так, например, о ней говорит фотограф из Тобольска Наталья. Она снимала хищника в октябре. По ее словам, фотопроект она планировала три месяца, а заняла работа два дня. Цена была значительно выше, чем на другие съемки.

— Волновалась очень. Такой фотопроект никто в нашем городе еще не организовывал. Хотелось сделать всё идеально. К нам приехала шестимесячная тигрица по имени Эсмеральда. Познакомились с ней, она оказалась очень живым, игривым и озорным котенком, — описала Наталья.

В первый день съемок Наталья даже поплакала в примерочной, так как у нее сдали нервы. По словам женщины, над ней подшучивал хозяин тигренка, а она воспринимала его слова всерьез.

«Они объедают владельцев»

Тигра нельзя купить легально Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии Владимир Бурматов в разговоре с корреспондентом НГС заметил, что в истории с тигренком много нарушений. Во-первых, тигры относятся к животным, которых нельзя содержать в частных домах. То есть то, что Александр Волков заехал в арендованную квартиру, уже нарушение закона.

Тигры могут жить только в специализированных учреждениях, которые имеют лицензию. Тигра нельзя завести и содержать ни в квартире, ни в частном доме, ни даже в частном зоопарке. Это может быть опасно как для самого животного, так и для хозяина и просто третьих лиц.

Второе нарушение — создание угрозы для жизни и здоровья граждан. Депутат припомнил случай, который произошел в Ангарске. Там в конце октября пантера напала на трехлетнего мальчика. Это произошло во время фотосессии в передвижном цирке.

— Люди на этом просто деньги делают. Они дождутся ровно того же, потому что это неизбежно, потому что это дикое животное, с которым взаимодействовать могут только профессиональные сотрудники специализированных учреждений, имеющих лицензию, — считает Владимир Бурматов.

Третьим нарушением депутат считает незаконную предпринимательскую деятельность. Использовать тигров в проведении коммерческих фотосессий нельзя. Для этого нужна специальная лицензия, которую сложно получить. Для таких фото нужны особые условия, которые гарантируют отсутствие жестокого обращения и безопасность для тигра и людей.

— Безопасно ли тигру в многоквартирном или частном доме? Нет. Говорить о жестоком обращении мы можем только после проверки. Но об отсутствии условий содержания можно уже сейчас, — отмечает депутат.

Многое в этой истории еще нужно проверить. Ведь в России купить легально такое животное нельзя. Нет такого рынка кроме черного. Надо установить происхождение тигренка, узнать, откуда его родители и как он появился.

— Некоторые тигры относятся еще и к редким видам, а это вообще уже тяжелое уголовное преступление. И я, честно говоря, могу предположить, что животное может подвергаться воздействию неких сильнодействующих транквилизаторов для того, чтобы делать его более спокойными, покорным и равнодушным к своей собственной судьбе, — предполагает Владимир Бурматов.

Из-за транквилизаторов дикие животные на фотосессиях могут выглядеть вялыми и апатичными. А главное, они никого не укусят и не поранят. Также при проверке надо изучить рацион питания хищника. Кормить тигра, даже маленького, довольно дорого. Фотосессиями такое окупить сложно.

— Они объедают владельцев, поэтому позволить себе содержать тигра может только государственное учреждение. Очень сложно представить, чтобы это частное лицо могло сделать. Это могут быть десятки тысяч рублей в день во взрослом возрасте, — отмечает Владимир Бурматов.

Сейчас проверить содержание тигренка, по сути, должен Россельхознадзор. Также могут быть причины для реагирования Росприроднадзора. Он может узнать, что это за тигр, относится ли он к редким видам.

— Мне очень странно, почему так вяло реагируют надзорные ведомства, и они не останавливают происходящее, — добавил депутат.

Владимир Бурматов подчеркивает, что этот случай не просто «вкусовщина». Это не относится к теме, нравится нам такое или нет. В этом случае есть четкие нарушения, на которые нужно отреагировать.

Надо ли запретить фотосессии с дикими животными? Да, полностью За этим надо жестче следить, но запрещать не надо Запрещать не надо, но и ездить в туры с тиграми плохо Нет Выскажу свое мнение в комментариях

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