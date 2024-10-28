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Животные Звери не росли в маленьких клетках: суд в Новосибирске отказал дрессировщику, который требует назад бурых медведей

Звери не росли в маленьких клетках: суд в Новосибирске отказал дрессировщику, который требует назад бурых медведей

Три медведя сейчас находятся в Новосибирске, два — под Шерегешем

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7 комментариев

Бурых медведей забрали у Марины и Сергея Герасимовых в 2023 году

Центральный районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска экс-дрессировщику цирка Сергею Герасимову. Мужчина требовал вернуть ему бурых медведей, которых зоозащитники изъяли у него в прошлом году.

Сегодня, 28 октября, суд рассмотрел иск Сергея Герасимова, который он подал против Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Герасимов требовал вернуть ему пятерых бурых медведей, которых он использовал в своих цирковых номерах в период с 1990 по 2020 год. Животных в прошлом году у семьи Герасимовых изъяли волонтеры.

— Истец просил признать право собственности на бурых медведей, — сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Суд, изучив все представленные материалы, отказал Герасимову в удовлетворении исковых требований.

Напомним, медведи, а также несколько собак и кошек, были изъяты зоозащитниками в прошлом году из неотапливаемого помещения в поселке Садовом Новосибирского района. Волонтеры сообщали о ненадлежащих условиях содержания животных.

Волонтеры заявляли, что кошки свободно плодились в ангаре, у собак были проблемы со здоровьем. Сейчас домашние животные пристроены в новые дома. Медведям, по словам волонтёров, досталось сильнее всего: они содержались в маленьких клетках размером метр на полтора. Животные не росли, а из-за маленьких переносок у зверей появились проблемы с лапами и суставами.

Корреспондент НГС связался с супругой Сергея Герасимова — Мариной. Женщина заявила, что они с мужем будут оспаривать решение суда и по-прежнему считают, что изъятие было противоправно.

Как рассказала НГС волонтёр группы «ГБР_ZOO_НСК» Стася, трое из пяти медведей сейчас находятся в Новосибирске — для них оборудовали вольеры примерно по 100 «квадратов». Еще два медведя сейчас находятся в экопарке в городе Спасске.

НГС также писал, что супруги Герасимовы, столкнувшись с финансовыми трудностями после потери работы в 2019 году, утверждали, что им нечем кормить зверей, и лишь с помощью неравнодушных граждан удалось обеспечить их базовые нужды. Позднее они заявили, что нашли новое место работы в Азии и начали выступления в столице Казахстана.

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Новосибирск Медведи Животные Дрессировщики Суд
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Комментарии
7
Татьяна 53
1 час
Правильно что отказали, нечего мучить животных.
Гость
1 час
Сейчас вообще на рассмотрении Госсдумы вопрос о запрете выступления животных в цирковых представлениях . Все Правельно , полностью придерживаю , пусть животными любуются в зоопарках .
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