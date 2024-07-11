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Животные подробности «Его перевели в президентский номер»: хозяева оставили французского бульдога в дог-отеле — пес умер в жару

«Его перевели в президентский номер»: хозяева оставили французского бульдога в дог-отеле — пес умер в жару

Причины смерти до сих пор не установили, труп собаки находится в гостинице

4 278
29 комментариев
В первый вечер в дог-отеле пес был активным и бегал

Новосибирец Анатолий Шлемов с семьей собрался в отпуск за границу, а собаку решил на это время отдать в зооцентр для собак «Лапландия». Собаку сдали вечером в пятницу, а утром в субботу персонал сообщил, что она умерла. Сибиряк винит во всём заведение и неподходящие условия для животных там. Руководство дог-отеля прокомментировало ситуацию.

Что говорит владелец

— Мы сдали пса в пятницу, 28 июня, в «Лапландию». До этого его уже там оставляли, и всё было нормально. Утром, когда мы были уже в аэропорту, нам сообщили, что он умер. Ему было 2,5 года. Здоровый французский бульдог Тоша. Мы лишились члена семьи, — сетует Анатолий.

«Лапландия» — центр для собак. Согласно данным «Контур.Фокус», предприятие оформлено как ИП Авдеева Ольга Эриковна. Это действующее микропредприятие, зарегистрированное в октябре 2021 года в Новосибирске. ИП занимается предоставлением персональных услуг, торговлей домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах, арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, и другим.


Мужчина уверен, что пес умер из-за условий, в которых содержалось животное в гостинице. Он считает, что собаке было слишком жарко.

Работники «Лапландии» присылали владельцам видео, где Тоша бегал на прогулке (темный, самый маленький)

— Он рыгал, когда мы его сдали. Но он всегда так делает, когда поест. Сотрудники присылали видео, как он играет. Когда сообщили, что он умер, рассказали, что он сидел в своем номере, ему стало плохо, и его перевели в президентский номер с кондиционером, а потом вернули назад. Считаю, что их номера — клетушки тесные без окон, и там воздуха мало для собак-брахицефалов в жару. И для него это просто душегубка. Когда на улице было +37… +38 градусов, там, наверное, было +45, — уверен владелец погибшего Тоши.

Собаки-брахицефалы — с укороченной мордой, которая, как правило, приплюснутая и короткая. Это мопсы, бульдоги (французские и английские), пекинесы, шарпеи, боксеры. Таким животным в жару нередко не хватает воздуха.


Мужчина также возмущен, что о гибели животного ему сообщили только утром. По его словам, если бы сотрудники «Лапландии» позвонили ночью, владельцы приехали бы и забрали собаку. Сейчас семья на отдыхе, но в глубоком горе.

— У нас все дети, родственники рыдают. Для нас это большая потеря, — заключил мужчина.

Комментарий дог-отеля

Руководитель «Лапландии» Ольга Авдеева отметила, что для сотрудников смерть Тоши — тоже огромное горе, потому что все собаки, которых доверяют представителям гостиницы, становятся на время их личными собаками, и работники переживают за животных, как за своих собственных.

По словам Авдеевой, Тоша приехал в дог-отель 28 июня в 19:15 и уже тяжело дышал, так как весь день на улице стояла жара. На прогулку его вывели в 20:00. Там Тошу вырвало с пеной, работники отправляли видео последствий хозяевам, но они говорили, что это нормально для него.

В учреждении показали, как выглядят номера для собак

— После того как Тошу вырвало, мы остановили прогулку и поместили его в номер с кондиционером, расценив, что он тяжело дышит, потому что побегал на прогулке. В 22:45, оценив состояние пса как нормальное, специалисты перевели его в свой номер. В 3 ночи дежурный обходил дог-отель, в это время все питомцы спали. В 8 утра специалист по выгулу обнаружил, что Тоша не двигается. Суммарно Тоша пробыл в нашем отеле 11 часов, — объяснили в «Лапландии».

В зооцентре отметили, что там круглосуточно работает профессиональная вентиляционная система с собственной венткамерой. Кроме того, утверждают в дог-отеле, хозяева при заселении отметили, что температура в помещении была нормальной и приемлемой для собаки.

В этом номере содержался Тоша

— Тошин номер был напротив окна и двери, которые были открыты при заселении и не закрывались всю ночь до утра. В соседних номерах больше недели жили 12 собак: 3 бигля, 4 метиса, толлер, джек-рассел-терьер, питбуль, амстаф, сиба-ину. Проблем при проживании ни у кого не было. Помимо этого, у нас есть опыт содержания брахицефалов, мы учитываем особенности пород собак, с которыми работаем. Например, в этих же условиях жила неделю французский бульдог Мэйбл, у которой не было никаких проблем, — отметила Ольга Авдеева.

Руководитель дог-отеля добавила, что в заведении не считают себя виноватыми в гибели пса, но при этом понимают чувства владельцев Тоши.

— Мы позвонили владельцам в тот день, когда он умер, но они не вернулись за ним, хотя стояли на регистрации в аэропорту Толмачево. Мы пытались сдать тело Тоши на медицинскую экспертизу, но у нас не приняли — по закону это могут сделать только владельцы. Тело до сих пор находится у нас, хозяева заберут его лишь 30 июля. Надеемся, что экспертиза установит настоящие причины смерти питомца, — заключила Ольга Авдеева.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы массово жаловались на отравления собак. Это произошло в одном из СНТ.

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Комментарии
29
17817167
11 июля 2024, 12:14
продолжают отдыхать, потеряли члена семьи))) есть фото с отдыха? )) скорбят)) основное кого-то обвинить и продолжать отдыхать
Гость
11 июля 2024, 12:07
Странные жалобы от хозяина, который знает особенности собаки, в том числе проявленные при сдаче собаки! Знал о том, что в этом отеле, с его же слов нет условий для особенных собак, и постоянно сдавал туда собаку.
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