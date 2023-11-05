Новосибирцы заявили, что у них массово отравились собаки — одна из семей борется за жизнь бигля

— Сейчас мы проверяем информацию. Будем устанавливать, сколько [собак], что и как. Отравление это было или что-то другое, — прокомментировали в ведомстве.



В феврале 2022 года НГС писал о том, что в новосибирском СНТ отравили собак — жители заявили, что они были неагрессивными.

