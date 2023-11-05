Новосибирцы заявили, что у них массово отравились собаки — одна из семей борется за жизнь бигля

Жители новосибирского СНТ «Элитный-м» заявили, что у них массово умирают собаки. Хозяева предполагают, что причиной их гибели может быть отрава, которую неизвестный раскладывает по участкам. Об этом НГС рассказала Инна, дочь владелицы одной из собак.
Девушка предоставила редакции копию жалобы, которую хозяева животных направили в полицию. В ней утверждается, что отравлены были не меньше 8 собак. Инна уточнила, часть из них уличные, а часть — домашние.
— Лабрадора удалось спасти. За еще одну — бигля — борются, — написано в тексте заявления.
Инна отметила, что бигль принадлежит как раз ее семье. Она говорит, что сейчас ему ставят капельницы.
По информации сибирячки, один из хозяев видел, как его питомец проглотил «белый шарик». Однако она не смогла предоставить НГС фото отравы, объяснив это тем, что люди «на эмоциях всё повыбрасывали».
В распоряжении НГС есть копия заключения, сделанного ветеринарной клиникой «Друг». В нем сказано, что диагноз собаки — именно отравление.
— В ветклиниках у нескольких собак диагностировали отравление. Отравляющее вещество не могут диагностировать. Всем ставят антидот от крысиного яда, — уверяет Инна. При этом, с ее слов, часть хозяев не успели обратиться к врачам до того, как их собаки погибли.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области. Там не стали называть отравление массовым, но сообщили, что проводится проверка.
— Сейчас мы проверяем информацию. Будем устанавливать, сколько [собак], что и как. Отравление это было или что-то другое, — прокомментировали в ведомстве.
В феврале 2022 года НГС писал о том, что в новосибирском СНТ отравили собак — жители заявили, что они были неагрессивными.