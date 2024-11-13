«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции

Дарья Дениско Корреспондент NGS24.RU

Все мы доживем до отпуска Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Пока в Таиланде не сезон, на Мальдивы еще не накопили, а в Европу попасть практически невозможно, стоит рассмотреть непривычные направления для отдыха. Сейчас популярность набирает отдых в Южной Корее и это неудивительно, из Красноярска относительно легко добраться до Сеула, а в стране есть практически все для идеального отдыха: песчаные пляжи и море, исторические достопримечательности и множество кафе и магазинов. Корреспондент NGS24.RU Дарья Дениско побывала в Южной Корее и готова рассказать, почему это одно из лучших мест для отдыха, если вы преследуете цель познакомиться со страной. Далее с ее слов.

Как добраться до Южной Кореи

— Решение о поездке в Сеул пришло абсолютно спонтанно, в телеграм-каналах я увидела дешевые билеты с долгой пересадкой в Китае. Я наивно полагала, что за 13 часов смогу исполнить небольшую мечту и полюбоваться на Китайскую стену (это была ошибка). В путешествие отправлялись женской компанией, и перед поездкой был страх столкнуться с повышенным вниманием или даже домогательствами, но, как оказалось, Корея — одна из самых безопасных стран. Поэтому решение о покупке билетов приняли быстро, оставалось только собрать документы.

Первое, что стоит подготовить при планировании отпуска в Южной Корее, — разрешение на въезд (K-ETA). Оформляется оно онлайн: нужно просто заполнить анкету и отправить свои фотографии. Стоит около 700 рублей, но платить нужно с иностранной карты. Мне K-ETA одобрили с первого раза сразу на три года.

В аэропорту есть свой сад Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Мы собрали вещи и отправились в путь. Сейчас из Красноярска можно долететь прямым рейсом в аэропорт Дасина, он находится в пригороде Пекина. Чтобы выйти в город, нужно лишь получить 24-часовую визу прямо в аэропорту. Для одобрения пересадка должна быть больше 10 часов и у вас должен быть забронирован отель в Пекине (проплачивать и заселяться необязательно), но учтите, что таможенники могут и отказать в выдаче. Еще один вариант — купить билеты со сменой аэропорта в Китае. Тут тоже есть подводные камни: придется тащиться через весь Пекин с чемоданами. К тому же общественный транспорт по ночам не ходит, придется тратиться на такси.

Со второй попытки Пекин удалось посмотреть Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Мы прилетели в город глубокой ночью. Планировалось встретить рассвет «на воле», позавтракать и вернуться в аэропорт. Но по какой-то причине выпускать нас отказались, просто отправили в транзитную зону. Великую Стену мы так и не увидели, но на обратном пути смогли прогуляться по центру Пекина, пока переезжали из одного аэропорта в другой. Небольшое, но дополнительное приключение.

К сожалению, ночью караоке не работает и попеть нам не удалось Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











В город выбраться с первого раза не удалось, не переживайте за нас, в Дасине тьма развлечений: можно поспать на диванчиках в коридоре, попеть в караоке, посмотреть огромный телевизор или прогуляться по саду под открытым небом, он и правда чудесный.

Если вам не удалось выйти в город, можете погулять по традиционному саду прямо в аэропорту Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











После пекинских приключений отправляемся в Сеул, лететь около двух часов.

Корея влюбляет в себя с первого взгляда. Невольно возникает ассоциация с югом России: тут и зеленые горы зимой, на которых работают горнолыжные курорты, и обширные леса, и даже море. Сочи «на максималках».

В Сеуле два аэропорта: Гимпо и Инчеон — абсолютно нет разницы в какой прилетать, но билеты до Гимпо обычно дешевле, к тому же он находится ближе к городу. Но мы без какой-либо конкретной причины выбрали Инчеон.

Сеул — мегаполис Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











В интернете путешественники рассказывают о страшных допросах на границе, после которых неминуемо последует депортация. Поэтому как мантру перед проходом границы я повторяла на двух языках, английском и корейском, адрес отеля, цель визита и количество дней. Не отрицаю, что люди могли иметь подобный опыт, но мне повезло, и таможенник просто сверил мои данные, снял отпечатки пальцев и пустил с миром в страну. Разрешение на въезд в Корею у меня проверили один раз, и тот в Красноярске.

Типичная азиатская застройка Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Добраться до центра города можно на такси, автобусе и аэроэкспрессе. Такси в Корее работает отлично, можно заказать через приложение Uber и оплатить как наличными, так и картами. Схема максимально прозрачная, водители не будут возить кругами и накручивать ценник, как любят делать, например, в Стамбуле, но будьте готовы, что Сеул — дорогой город и цены на такси соответствующие: от Инчеона до центра — шесть тысяч рублей. Поэтому аэроэкспресс — лучший вариант.

Корейцы и правда стильные Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Ехать придется с чемоданами и, скорее всего, стоя, но ничего, отличная возможность размяться после длительного перелета. В вагоне зачастую полно народа, который так же, как и вы, едет из аэропорта или из близлежащих городов в центр. Я была на энергосберегающем режиме, и единственное, на что хватало сил, — нагло пялиться на корейцев. На первый взгляд все стереотипы подтверждаются, они действительно ухоженные, красивые и безумно стильные. Но больше всего радовало, что в ответ не пялится никто. Честно, по опыту отдыха в Китае были ожидания, что славянская внешность на улицах Сеула будет вызывать любопытство и местные будут разглядывать как диковинку, но то ли народ не такой, то ли именно я была недостаточно интересна для них.

Кадр из дорамы Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Где дешевле жить и что у них есть вкусненького

Чуть больше часа, и мы оказались в самом центре мегаполиса. Отели тут расположены почти на каждом шагу, и найти можно на любой вкус и кошелек. Не верьте, когда говорят, что дешевой аренды нет и несколько тысяч за ночь — единственный вариант. Естественно, пожертвовать придется комфортом, но снять хостел за 1000 рублей в сутки более чем реально.

Многие интересные места скрыты от глаз туристов Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Мы предпочли заселиться в трехзвездочный отель со средним чеком. Важный нюанс: отели в Азии отличаются от европейских. За свои деньги мы получили чистый, свежий, но крохотный номер. Иногда даже открытый чемодан становился препятствием, но это особенность азиатских отелей. В номере всё необходимое, кроме зубной щетки и пасты. Мы сменили два жилья, и ни в одном их не было.

Мясо гости жарят самостоятельно Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











После заселения следующий важный шаг — ужин. Просто поверьте: в Корее очень вкусно. Порции стандартные, но почти во всех заведениях к любому заказу приносят бесплатные добавки, обычно это закуски вроде кимчи или дайкона, а также чай, они в неограниченном количестве, а в бургерной, где традиционных закусок нет, дали картофель фри.

От тяги к булкам наша героиня не может избавиться до сих пор Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Ели мы много и вкусно. Личная рекомендация: кимпаб (ролл с разными начинками), токпокки (грубо говоря, клецки), жареная курочка и мясо барбекю. Точно стоит попробовать уличные закуски вроде фруктов в карамели или сырных монеток. Гарантирую, что из Сеула вы вернетесь с гиперфиксацией на булках, настолько привыкните есть сладкий хлеб, ведь его пекут на каждом шагу, а запах разносится на многие метры — устоять невозможно.

Кстати, в Азии нет соленого хлеба. Предприимчивые ребята, уж не знаю, сами корейцы догадались или подсказали эмигранты, научились печь обычный, привычный нам хлеб. Теперь местные буквально выстраиваются в очереди за ним. И это они еще чесночный не пробовали.

Курочка здесь просто идеальная Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











С алкоголем также проблем нет. Вообще корейцы пьют много, даже в будние дни все бары забиты людьми в офисных костюмах, которые пропускают по паре бокальчиков пива. Те, кто на работе устал больше всех, переходят на соджу (корейская водка), но после двух бутылок засыпают прямо на столе. Это, кстати, вообще никого не волнует, обычно они немного отсыпаются, приходят в себя и идут домой. Соджу интереса ради мы тоже попробовали, на вкус — мерзкий алкогольный напиток, который стоит все-таки разбавлять газировкой, однако и близко не стоит рядом с нашей водкой, ни по градусам, ни по вкусу.

Библиотека притягивает туристов Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Наеденное мы тут же сжигали прогулками — Сеул состоит буквально из лестниц, поэтому кардиотренировки обеспечены.

Традиционные корейские домики, которые пережили японскую оккупацию Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Привезли с собой НМУ

Город действительно большой и разнообразный. Удивительным образом в Сеуле небоскребы соседствуют с зелеными парками, а шумные туристические улицы находятся рядом с 600-летними традиционными домами. Первые дни мы провели, шатаясь по улицам, разглядывая витрины и не особо понимая, что происходит и куда нам идти. Отдых действительно начал приносить удовольствие, когда мы сообразили, что именно хотим посмотреть.

Прошлое и настоящее сосуществуют вместе Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Прежде чем планировать отдых в любой стране, а особенно в Корее, решите, что именно вам интересно. Из-за долгой и сложной истории в стране не сохранились многие исторические храмы и дворцы, поэтому просто выйти на улицу и наткнуться на чей-нибудь дворец, как это происходит в Санкт-Петербурге, не получится. Если вас интересует исключительно K-POP, также узнайте, где находятся основные магазины и достопримечательности. Всеобщего помешательства на поющих мальчиках нет. Можно прожить две недели в стране, но так и не наткнуться на следы поп-культуры.

Японцы разрушили дворец, но его восстановили по чертежам Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Список из обязательных для посещения мест все-таки есть. Мы с удовольствием посетили дворец Кёнбок, полюбовались панорамой города с горы Намсан, познакомились с корейскими художницами в музее современного искусства, а еще переночевали в местной бане.

Подсветка на телебашне показывает уровень загрязнения в городе. Зеленый — дышать еще можно Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Смог всё равно был. Привезли с собой НМУ Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Для меня настоящий отдых — пройти через весь город пешком, находя скрытые локации. Так мы оказались не в туристических районах, а в жилых. Такая спокойная, светлая Корея влюбила в себя. На тех же улицах находятся магазины и кафе «для местных» с локальными брендами. В конце дня стопы просто отваливались, но это особый вид наслаждения.

Нетуристический район Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











В таком Сеуле хочется жить Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Пусан на первый взгляд как Анапа

Нагулявшись по Сеулу, мы отправились в Пусан, к морю. Это второй по величине город, расположенный на самом юге. Я ожидала встретить огромный мегаполис и небоскребами и скоростным транспортом, но на выходе с вокзала наткнулась на рынок с палатками и горы. Ей-богу, Анапа. Но первое впечатление обманчиво, нас встретили брендовые бутики, дорогие машины и яркие вывески.

И сразу какие-то палатки Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Мы застали бурю Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Главная достопримечательность, конечно же, песчаный пляж и волны. В октябре погода еще позволяет окунуться (если в детстве вы купались в Енисее, температура воды вас не испугает), хотя корейцы в воду не лезут, но нам помешал шторм, удалось лишь помочить ножки.

Местные наслаждались морем Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Теперь небоскребы соседствуют с пляжем Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Доступ к городским пляжам свободный, они не заставлены шезлонгами, а места для отдыхающих — море. В разгар сезона в Пусане должно быть просто чудесно, теперь маленькая мечта провести лето там. Однако любителям «всё включено» такой отдых может не понравиться, напитки и закуски никто не разносит.

В Сеуле мы встретили парня из Пусана, и он рассказал, что даже не знал про существование рельсовой дороги в городе Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Не думайте, что в городе из развлечений только гедонизм на песке. Тут есть еще гедонизм в горах, гедонизм на смотровой площадке, гедонизм в фуникулере.

В храме исполнения желаний загадали для всех красноярцев Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Единственный храм на воде Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Огромное впечатление на нас произвел храм Хэдон Ёнгунса. Он признан самым красивым храмом в Корее. Это единственный храм Будды на воде, обычно их строят в горах. Дело в том, что монаху приснился водный дракон и пообещал процветание и безопасность Кореи. В 1376 году храм возвели. Спустя сотни лет пришли японцы, оккупировали страну. Как и всё остальное, храм разрушили солдаты. Только в XX веке его восстановили.

Отдыхе в Пусане Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











На знакомство с Пусаном хватит пары дней, но, если хочется основательно изучить его, нужна как минимум неделя.

Раньше район считался неблагополучным, но активисты преобразили его, и теперь от туристов нет отбоя Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Корейские мужчины всегда завязывают девушкам шнурки на улице Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Хотя Пусан со столицей внешне и похожи, различия видны даже в людях вокруг. В Пусане кажется, что они более расслаблены. Но есть кое-что общее — им всем не было до нас никакого дела, никто не подходил за фотографией и не начинал навязчивый разговор. Однако они всегда охотно помогали разобраться в метро или найти нужный товар в магазине. Удивительно, но никаких проблем с языком не было, многие молодые люди говорят по-английски, а взрослые понимают самые базовые слова вроде «счет, вода, автобус, банк», этого было достаточно.

Набережная реки Хан — одна из достопримечательностей Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











Везде много зелени Источник: Дарья Дениско / NGS24.RU











В итоге остается главный вопрос: стоит ли тратить деньги и время на Южную Корею? Однозначно да! Но только если вас интересует сама страна, культура, обычаи. Поездка ради галочки на карте путешествий может вас разочаровать: шумный мегаполис, который на первый взгляд не отличается от любого другого. Однако, если вам хочется погрузиться в «мир дорам», узнать корейцев и познакомиться с новой культурой, смело пакуйте чемоданы. В Южной Корее возможно создать идеальный отдых: погулять по Сеулу, закупиться косметикой и одеждой, а затем отправиться к морю валяться на песке и слушать шум волн.