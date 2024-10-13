«Фарфоровые» люди и сломанные жизни: сибирячка приоткрыла тайны Кореи — честный рассказ об амбициях, пластике и быте местных

Девушка познакомилась с корейской культурой, когда училась в университете Источник: Арминэ Мелкумян











Последние двадцать лет Южная Корея активно завоевывает мир своими технологиями и культурой. Мы покупаем южнокорейскую технику, пользуемся косметикой, созданной в этой стране, слушаем их музыку и смотрим их кино. И всё же Южная Корея — это нечто большее, чем смартфоны и k-pop-артисты. 23-летняя сибирячка Арминэ Мелкумян уже три года живет в этой стране. За это время она успела получить местное образование и открыть свой бизнес. Журналист редакции НГС Павел Пешков пообщался с девушкой и узнал о плюсах и минусах жизни в Корее.

Музыка нас связала

Девушка училась в РАНХиГС Источник: Арминэ Мелкумян











Арминэ Мелкумян в школьные годы жила в Куйбышеве Новосибирской области. После 11 класса девушка поступила в РАНХиГС на факультет международных отношений. Здесь она изучала английский и китайский языки и даже не думала, что когда-то переедет в Корею. Но открыв для себя k-pop, студентка по уши влюбилась в корейскую культуру и решила развиваться в этом направлении.

— В студенческие годы я познакомилась с корейской культурой через k-pop и просто влюбилась в эту страну. В 2019 году я побывала в Корее как туристка, летала на концерт. После возращения домой я решила, что буду изучать язык и искать себя в корейском направлении, — рассказала НГС Арминэ.

Арминэ успела поработать в Kotra Источник: Арминэ Мелкумян











После возвращения в Новосибирск девушка устроилась на работу в Kotra — торговый отдел посольства Республики Корея.

Чемодан и билет в один конец

В 2021 году Арминэ стала серьезно задумываться о переезде в Корею. Буквально за месяц сибирячка собрала необходимые документы и поступила в один из местных университетов.

— Я выбрала университет Yonsei в Сеуле, а в сентябре уже начала тут учиться, на языковых курсах. Хотя у меня и был высокий уровень, но так как в Корее сложно получить визу, мне пришлось записаться на начальный уровень, чтобы подольше здесь пожить. Получается, пока я училась, я жила в общежитии, а выпустилась я в феврале 2023 года, — отметила девушка.

В Корее девушка училась в университете Yonsei Источник: Арминэ Мелкумян











Параллельно с учебой в университете Арминэ развивала свою языковую онлайн-школу Armina Study, которую она запустила, еще находясь в России. После получения диплома сибирячка должна была вернуться на родину, так как учебная виза заканчивалась, но девушка открыла еще один бизнес, который зарегистрировала уже в Корее.

— Помимо того, что у меня есть языковая школа, у меня также свое туристическое агентство Wings Tour. Так как бизнес зарегистрирован здесь, у меня есть рабочая виза, — пояснила Арминэ.

Особенности быта в Корее

В Корее дорогая аренда жилья Источник: Арминэ Мелкумян











Квартирный вопрос очень остро стоит в Корее, многие местные не имеют своего жилья, а предпочитают его снимать. Однако и здесь не всё так просто, чтобы арендовать квартиру, у вас должно быть достаточно денег, ведь при подписании договора вы отдаете собственнику очень солидный депозит — а это около 80% от стоимости квартиры. Его вам возвращают, когда заканчивается договор.

— Корея — страна маленькая, каждый квадратный метр у них на счету, жилье строится одно на другом. Очень много многоэтажек, при этом квартиры очень маленькие по площади. К примеру, у нас в России кухни в квартирах больше, чем тут вся квартира. Залог по квартире, в которой я живу сейчас, 10 миллионов вон, это около 700 тысяч рублей, плюс каждый месяц я оплачиваю 800 тысяч вон (примерно 60 тысяч рублей). Коммунальные услуги — отдельно, это еще 150 тысяч вон (10–11 тысяч рублей). Но сейчас цены значительно выросли, — рассказала Арминэ.

Метро — популярный вид транспорта в Корее, но автобусы все-таки на первом месте Источник: Арминэ Мелкумян











Сеул — огромный мегаполис с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. В городе есть такие виды транспорта, как автобусы, метро, пригородные поезда, а также такси. Сегодня автобус является одним из самых популярных и удобных видов транспорта. Всего в столице Кореи насчитывается около 200 автобусных маршрутов.

— Автобусы отлично ходят. Многие остановки «умные». Если жарко, то в них включаются кондиционеры, если на улице холодно, то на остановках работают обогреватели. Практически все остановки застекленные. Можно добраться хоть куда. В стране работают транспортные карты, в среднем в месяц на проезд я трачу 60 тысяч вон, — поделилась Арминэ.

В стране есть разные виды общественного транспорта Источник: Арминэ Мелкумян











Сеульское метро по объемам пассажироперевозок — одно из самых загруженных в Азии. Сеть метро состоит из 9 веток. При этом к метро относятся также две железнодорожные ветки Чунъансон и Пундансон.

— Метро и электрички также популярны. В общественном транспорте всегда очень чисто, а самое главное, вы быстро можете добраться туда, куда нужно. К примеру, мы часто с друзьями ездим на поездах в тот же Пусан или к морю. Поезда скоростные, буквально два с половиной часа — и ты уже на юге страны, — рассказала сибирячка.

Фрукты и овощи стоят дорого Источник: Арминэ Мелкумян











Южная Корея — горная страна с ограниченными землями для сельского хозяйства. Сезон выращивания фруктов короткий, всего несколько месяцев в году. Фермеры сильно полагаются на тепличные технологии, что увеличивает затраты на электроэнергию и отопление. Высокие издержки также сильно влияют на стоимость фруктов и овощей.

— Когда я впервые попала в корейский супермаркет, мне бросилось в глаза, что многие фрукты упакованы по одной-две штуки. Например, яблоки все как на подбор красивые, и каждое в индивидуальной упаковке. Увидев цену, я поняла, с чем это связано. Каждое яблоко стоит около 300 рублей, за 1 штуку, — поделилась девушка.

Местные предпочитают есть в кафе и ресторанах Источник: Арминэ Мелкумян











Из-за высокой стоимости продуктов многие предпочитают есть в кафе и ресторанах. Это не только дешевле, но и быстрее, так как вы не будете тратить время на готовку.

— Завтраки обычно я готовлю дома, а вот обедать и ужинать предпочитаю в кафе. Один раз пообедать в ресторане стоит примерно 10 тысяч вон, но это самые основные блюда. Если шиковать, то и счет будет выше. И еще, в Корее люди заказывают воду в бутылках, так как из крана вода для питья непригодна. Одна большая бутылка воды стоит полторы тысячи вон, — рассказала Арминэ.

Санатории для беременных и женские институты

Сегодня Южная Корея является одной из самых передовых стран в том, что касается лечения и профилактики. Здесь постоянно разрабатывают новые методики лечения онкологических заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, сердца, печени и почек.

Корея знаменита своей медициной Источник: Арминэ Мелкумян











В Корее существует два варианта медицинского обслуживания. Это государственная и частная страховки. Оба предполагают платное обслуживание. Государственная страховка компенсирует от 40 до 95% расходов, в зависимости от вида услуг, социального статуса и материального состояния.

— Страховка покрывает значительную часть трат, за свою я плачу 150 тысяч вон каждый месяц. Особенность Кореи в том, что если местные начинают болеть, они не занимаются самолечением как в России, а сразу идут к врачу. После осмотра врач назначает вам лекарства, и вы их можете купить в аптеке рядом с больницей. Фармацевт дает вам лекарства по рецепту, уже расфасованные по пакетикам. Медикаменты дают строго на то количество дней, сколько нужно их принимать, — рассказала Арминэ.

Местные не торопятся заводить детей Источник: Арминэ Мелкумян











В Южной Корее самая низкая рождаемость в мире, которая продолжает падать. Многие считают, что это связано с высокой конкурентностью в корейском обществе. По этой причине власти стараются как можно лучше заботиться о молодых мамах.

— Для женщин есть специальные санатории, куда они могут приехать после родов. Хотя цены на них и недешевые, молодые мамочки стараются туда отправиться, ведь там им помогают первые пару недель заботиться о малыше, учат, как ухаживать за ребенком. Для самой же мамы в этом центре есть разного рода программы по уходу, от плавания до массажа и йоги, — поделилась девушка.

И хотя в Корее для молодых родителей государство выделяет деньги, этой суммы не хватает, чтобы покрыть все расходы.

— Детей в Корее редко встретишь на улице, так как пока они совсем малыши, они с утра до вечера находятся в детских садах. А во время учебы в школе детей нагружают настолько дополнительными занятиями, что у них не остается свободного времени. Тут с детства ты должен быть первым во всём. К примеру, если ты сдал экзамены на 100 баллов, то ты молодец, если 99,7 — то это уже не очень, можно было постараться и лучше. Здесь большая конкуренция, поэтому много стресса, — объяснила Арминэ.

В стране большая конкуренция Источник: Арминэ Мелкумян











Южная Корея становится всё более популярным направлением для получения высшего образования. В большинстве вузов обучение ведется на корейском языке, но есть варианты и для студентов, которые планируют обучаться на английском. Помимо этого, в стране есть высшие учебные заведения, которые принимают студентов по половому признаку.

— Женский университет Ихва в центре Сеула — один из самых больших в мире. Учатся и преподают там только женщины. У них хорошая программа не только на языковых курсах, но в бакалавриате и магистратуре. Выпускницы этого университета становятся сильными политическими лидерами, — поделилась сибирячка.

«Фарфоровые» люди

Операция в подарок — обычное дело в Южной Корее, ведь страна является мировым центром пластической хирургии. Здесь проводится свыше миллиона бьюти-процедур в год. Причиной тому — стремление граждан страны выглядеть красивыми. Непривлекательный внешне человек не то что не устроит личную жизнь, но и не сможет продвинуться по карьерной лестнице. К пластике приучают буквально с детства, всё чаще пациентками становятся девочки от 14 лет. Однако и юноши не отстают: в гонке за миловидным личиком и фарфоровой кожей они готовы лечь под нож.

— Здесь все суперкрасивые. Помогает этого добиться не только знаменитая корейская косметика, но и, конечно же, операции. Сделать здесь операцию считается незазорным, хотя в открытую никто и не признается, что ложился под нож, — объяснила Арминэ.

Корея является мировым центром пластической хирургии Источник: Арминэ Мелкумян











Уже много лет самыми популярными операциями в Корее остаются: создание двойного века, ринопластика, увеличение губ. Однако в последние годы, по словам Арминэ, девушки всё чаще делают операции на грудь.

— В принципе, кореянки не фигуристые, они очень плоские, у них нет такой фигуры, как у нас, по типу «песочные часы». В последнее время много девушек делают операцию по увеличению груди. Сейчас у них в эталонах красоты узкая талия, худые ножки и ручки, большие глаза, красивые пухлые губы и большая грудь, — рассказала сибирячка.

Иметь красивую внешность очень важно в Корее, но также важно, во что ты одет. По словам Арминэ, местные предпочитают носить одежду базовых белых, черных и коричневых оттенков. Яркие цвета здесь носят в основном только туристы.

Корейская медицина — не единственное, что в последние годы так популярно во всём мире. Уже несколько лет музыкальный жанр k-pop покоряет сердца меломанов далеко за пределами своей родины. С артистами k-pop выпустили совместные треки Селена Гомез, Дуа Липа, Леди Гага и другие звезды. Мировые компании тоже любят делать коллаборации с южнокорейскими группами. Но в чем секрет? Так ли идеален этот музыкальный мир, как его транслируют на просторах интернета.

— K-pop — это мягкая сила Кореи, которая их когда-то вытянула. Благодаря этому бизнесу власти поднимали свою страну просто с колен. K-pop с их красивыми певцами рисует для всего мира идеальную картинку, которая не особо нравится местным. Вот среди корейцев я бы не стала говорить, что я фанатка k-pop, у них это считается не классно. Несмотря на то, что билеты на концерты исполнителей k-pop разлетаются за минуты, местные стараются скрывать, что они слушают эту музыку и ходят на эти концерты, — рассказала Арминэ.

Корея является родиной k-pop Источник: Арминэ Мелкумян











«Национальная сборная корейской поп-музыки» — так называют семерых участников самой популярной в мире k-pop-группы BTS. Коллектив регулярно занимает первые строчки мировых чартов, имеет десятки миллионов подписчиков в социальных сетях и считается одним из самых частых запросов в поисковике Google. Всё это привлекает корейскую молодежь, которая стремится попасть в эту индустрию. Однако очень часто парни и девушки ломают себе жизни в погоне за успехом.

— В стране очень много компаний, которые штампуют, скажем так, эти k-pop-группы. Каждый год на рынок выходят несколько сотен новых коллективов, успехов добиваются единицы, а остальные просто ломают себе жизни. В погоне за популярностью молодежь не ходит в школу, пропускает занятия в университете, а в итоге не добивается успеха. В лучшем случае они идут все работать моделями или барменами, а некоторые не могут получить и эту работу, — пояснила сибирячка.

Киноиндустрия Кореи в последние годы стала по-настоящему глобальной Источник: Арминэ Мелкумян











Не только музыкальная, но и киноиндустрия Кореи в последние годы стала по-настоящему глобальной. И это не только «Игра в кальмара"(18+), «Паразиты"(18+) или «Поезд в Пусан"(18+). Во всём мире смотрят дорамы — короткие сериалы для массового зрителя. С каждым годом они привлекают всё больше людей, в первую очередь за счет красоты картинки и привлекательной жизни героев на экране. Однако то, что нам транслируют в этих фильмах, ничуть не похоже на реальную жизнь местных.

— Настоящая корейская жизнь не такая. И многие, насмотревшись дорам, приезжая сюда, расстраиваются и в итоге уезжают обратно к себе. Если откроете Netflix, номером один по просмотрам и популярности будут корейские шоу. Этот бизнес сейчас хорошо развивается, и многие стремятся в него попасть, но, так же как и в k-pop, добиться успеха удается далеко не всем, — объяснила девушка.

Как бы то ни было, Арминэ нравится жить в Корее. Несмотря на все плюсы и минусы страны, девушка планирует остаться там жить.

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