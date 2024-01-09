Для тех, кто всё пропустил: восемь главных изменений 2024 года

Базово назначают минимальное пособие — 50% ПМ, если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% ПМ, если и этого мало — 100%. То есть, минимальное пособие на ребенка в 2024 году составит 7494 рубля, максимальное — 14 989 рублей. Беременные женщины смогут получить от 8422 рублей до 16 844 рублей — в зависимости от того, насколько трудна их жизненная ситуация.



Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составляет 19 242 рубля — работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке меньше этой суммы. С начала года также проиндексировали зарплаты бюджетников — сотрудников сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. Всем остальным по закону тоже положена индексация, но не обязательно в январе.

