Когда снова отдыхаем: календарь выходных и праздников в 2024 году

Новогодние праздники подходят к концу — уже 9 января нужно будет вернуться в привычный рабочий режим. Кто-то, конечно, из него и не выходил: для работников со сменным графиком никаких каникул и не было, а кто-то наверняка позаботился о себе заранее и продолжит отдыхать в отпуске. Всем остальным пусть греет душу, что это были не последние долгие выходные в этом году. Мы подготовили календарь выходных и праздников на 2024 год , так что сохраняйте его и можете начинать строить планы.