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Как будем отдыхать в новогодние праздники — 2024: правительство утвердило календарь

Определились и все остальные выходные следующего года

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На Новый год будем отдыхать 10 дней подряд

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году, проект которого ранее публиковало Минтруда. Согласно утвержденному календарю, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 8 января. А с учетом выходных 30 и 31 декабря отдыхать на Новый год мы будем 10 дней.

При этом в правительстве напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни. С учетом этого в 2024 году нас ждут две недели с четырьмя выходными и три рабочие шестидневки. Нерабочие дни с выходных перенесли так:

  • с субботы, 6 января, и воскресенья, 7 января, на пятницу, 10 мая, и вторник, 31 декабря;
  • с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;
  • с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;
  • с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Чтобы не запутаться в выходных и праздничных днях, сохраните себе календарь, где всё отмечено.

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Ранее стало известно, что в 2024 году Минтруд собирается сделать четырехдневными первомайские выходные. Таким образом, в начале мая мы будем отдыхать четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но при этом придется немного дольше поработать — рабочая неделя, предшествующая выходным, будет шестидневной. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников.

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