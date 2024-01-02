Камеры регламентируют, а чиновников пересадят на «Лады»: обзор автомобильных законов 2024 года

1
Вернут штрафы за среднюю скорость
Предложенные Минтрансом поправки предполагают добавление в ПДД понятия «средняя скорость», что позволит с помощью двух камер видеофиксации контролировать скоростной режим на протяженных участках дороги. Такая практика существовала до 2019 года, но была отменена после решения Верховного суда. Авторы поправок делают акцент на повышении безопасности движения. Против законопроекта выступило несколько депутатов и ведомств, включая МВД, впрочем, весомых аргументов против возврата такого штрафа не прозвучало. Не исключено, что поправки в ПДД одобрят, но в любом случае придется еще перекраивать КоАП, что также займет время.
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2
С камер видеофиксации потребуют больше
С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки к ряду нормативов, включая закон «Об автомобильных дорогах», которые пропишут новые требования к установке камер фотовидеофиксации нарушений. Окончательный проект еще не принят, но из обсуждаемых тем: запрет на установку камер, фиксирующих однотипные нарушения, на расстоянии ближе одного километра. Места установки камер нужно четко определять, например, ставить комплексы можно будет в очагах аварийности, на выделенных полосах, в зонах ремонтных работ, на пешеходных переходах и перекрестках.
Место установки должно быть согласовано с ГИБДД, а водителей необходимо предупредить о появлении комплекса как минимум за 20 дней до начала его работы. Также предлагается обозначать камеры более явно, не только знаками, но и информационными щитами. Кстати, законопроект подразумевает установку таких щитов и в городе не менее чем за 100 метров до зоны работы камеры: напомним, что в 2021 году требование обозначать камеры в населенных пунктах исчезло.
Обсуждается и проект изменений Административного кодекса таким образом, чтобы у водителей была возможность аннулировать штраф с неправильно установленной камеры.
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3
СИМы придется регистрировать
В прошлом году ПДД пополнили понятием «средства индивидуальной мобильности» — электросамокаты, гироскутеры и другой маломощный транспорт. Но депутаты сходятся во мнении, что проблемы это не решило, и готовят новые изменения нормативов. Одно из предложений — обязать владельцев СИМов крепить к ним номера и регистрировать через «Госуслуги». Также планируется добавить ряд понятий в ПДД (например, «опережение пешехода») и детальней прописать правила их использования: скажем, определить места их легальной остановки и стоянки. Появятся и штрафы для пользователей СИМов, например, за езду пьяным предлагается штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, а за превышение скорости — на 5 тысяч. Напомним, что по умолчанию СИМы не могут ездить быстрее 25 км/час. Не исключено, что расширится и список транспортных средств, которые считаются СИМами: в него могут попасть, например, электровелосипеды.
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4
Часть водительских прав аннулируют
С 1 апреля изменится закон «О безопасности дорожного движения» в части выдачи и сроков действия водительских удостоверений. Например, права на вождение автобуса (категория D) можно будет получать после годичного стажа на легковом или грузовом транспорте. Иностранные водительские удостоверения будут действовать лишь в течение года после получения иностранцем вида на жительство или российского паспорта. После этого нужно будет получать российские права, и в случае с младшими категориями (М, А, В) достаточно будет теоретического экзамена, а для категорий С и D (грузовики и автобусы) потребуется полноценное обучение. Нормативы явно сделаны с прицелом на мигрантов, которые управляются маршрутками и развозными грузовиками.
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5
Чиновников пересадят на российские автомобили
В сентябре прошлого года президент Путин дал поручение до февраля 2024 года обеспечить приоритетное использование чиновниками отечественных автомобилей, и, судя по всему, проект не остался на полке: он получил одобрение профильных комитетов и ведомств. Минпромторг опубликовал список моделей, которые подходят под критерии, и помимо привычных отечественных марок (Lada и УАЗ) в него попали люксовый Aurus, «Москвич», Evolute и Haval — последний хоть и является иномаркой, имеет производство с высокой локализацией под Тулой.
Впрочем, будет ли проект действительно реализован, пока не ясно. С учетом высоких запросов многих чиновников, привычную им планку роскоши выдерживает разве что Aurus, но при заоблачной цене автомобилей (порядка 40 миллионов) и малой тиражности он положен разве что высшим государственным управленцам. Остальные марки занимаются выпуском заурядных легковушек, и появление Lada Aura вряд ли спасет положение: по сути, это лишь растянутая на 250 мм Lada Vesta. А сравнительно мощные (
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6
ОСАГО и камеры
Идея проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер видеофиксации нарушений обсуждают уже несколько лет, и запустить ее планировали и в 2022 году, и в 2023-м. Много времени заняла отладка базы данных, теперь она вроде бы закончилась, но воз и ныне там. В конце прошлого года глава Российского союза автостраховщиков Сергей Уфимцев заявил, что система готова к работе, и обозначил предполагаемые сроки запуска — первый квартал 2024-го. Впрочем, реакции от МВД, Банка России и других ведомств пока не последовало.
В любом случае на первых порах камеры будут проверять ОСАГО только у нарушителей ПДД. При этом нарушение считается длящимся, то есть штраф в 800 рублей будет приходить не чаще раза в сутки. Разговоры об увеличении штрафа также идут не первый год, но пока его размер прежний. Все это происходит на фоне постепенной «отмены ОСАГО»: например, полис исчез из списка обязательных документов при перерегистрации автомобиля.
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7
Техосмотр подорожает
С 1 января 2024 года проиндексируют тарифы на прохождение техосмотра: если в 2023 году за легковой автомобиль брали не менее 913 рублей, то в 2024-м минимальную планку подняли до 1187 рублей. Но в целом процедура утратила значимость после отмены техосмотра для большинства граждан в 2021–2022 годах.
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8
Шумные машины приглушат штрафом
В 2023-м депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в КоАП, которые дают региональным властям возможность вводить штрафы в диапазоне 5–30 тысяч рублей за езду на слишком громком транспорте. Не исключено, что поправки окончательно одобрят в 2024 году. Пока за подобное предусмотрен штраф в 500 рублей. Для легковых машин пороговым считается уровень звука 96 децибелов.
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9
Появился штраф за езду на шипованной резине летом
В 2023 году изменился перечень неисправностей в ПДД, запрещающих эксплуатацию машины. В число таковых попала езда на несезонной резине: в зимние месяцы — на летней, в летние — на шипованной (на фрикционной зимней можно). Штраф по статье 12.5 КоАП составляет 500 рублей, но возможны и другие меры. С июня применить их могут к автомобилям, донашивающим шипованную резину. Впрочем, ГИБДД отказалась штрафовать водителей даже за летнюю резину зимой, так что норма в любом случае пока выглядит мертворожденной.
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