Камеры регламентируют, а чиновников пересадят на «Лады»: обзор автомобильных законов 2024 года

С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки к ряду нормативов, включая закон «Об автомобильных дорогах», которые пропишут новые требования к установке камер фотовидеофиксации нарушений. Окончательный проект еще не принят, но из обсуждаемых тем: запрет на установку камер, фиксирующих однотипные нарушения, на расстоянии ближе одного километра. Места установки камер нужно четко определять, например, ставить комплексы можно будет в очагах аварийности, на выделенных полосах, в зонах ремонтных работ, на пешеходных переходах и перекрестках.

Место установки должно быть согласовано с ГИБДД, а водителей необходимо предупредить о появлении комплекса как минимум за 20 дней до начала его работы. Также предлагается обозначать камеры более явно, не только знаками, но и информационными щитами. Кстати, законопроект подразумевает установку таких щитов и в городе не менее чем за 100 метров до зоны работы камеры: напомним, что в 2021 году требование обозначать камеры в населенных пунктах исчезло.

Обсуждается и проект изменений Административного кодекса таким образом, чтобы у водителей была возможность аннулировать штраф с неправильно установленной камеры.