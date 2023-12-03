Запрет ЛГБТ*, задержание за фото с красной икрой и приговор Баязитовой. Коротко о главных новостях недели

На этой неделе произошло несколько важных событий. Собрали главные из них в одном видео.
В четверг, 30 ноября, Верховный суд России запретил «Международное движение ЛГБТ*», признав его экстремистским. Заседание прошло в закрытом режиме и без ответчика, в нем участвовал только представитель Минюста.
— Проблема в том, что мы не видели ни иска, ни решения суда. Если говорить о том, как это обычно работает, скорее всего, под опасностью находятся все активисты ЛГБТ*. И в целом не только ЛГБТ*. В том числе и гетеролюди, которые говорят о том, что ЛГБТ*, например, это нормально и нет ничего страшного, и не надо их дискриминировать и сажать на 200 лет, и всё прочее, — заявила нашим коллегам из MSK1.RU кандидат юридических наук Юлия Федотова.
Как оказалось, фотографироваться на Красной площади можно, но только без красной икры. Во всяком случае, так сообщил полицейский, подошедший к двум девушкам. Их задержали во время фотосессии с четырнадцатью килограммами деликатеса.
Девушек продержали в отделении три часа, выясняя мотивы их действий, а после отпустили без претензий. Блогеру выдали отказ о возбуждении дела об административном правонарушении.
Басманный суд Москвы вынес приговор журналистке Life.ru и автору Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой и медиаменеджеру Ольге Архаровой. Им назначили наказание в вид 5 и 4,5 лет лишения свободы соответственно. Женщин признали виновными в вымогательстве у старшего вице-президента «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.
* Деятельность запрещена на территории РФ.