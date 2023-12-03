Запрет ЛГБТ*, задержание за фото с красной икрой и приговор Баязитовой. Коротко о главных новостях недели

— Проблема в том, что мы не видели ни иска, ни решения суда. Если говорить о том, как это обычно работает, скорее всего, под опасностью находятся все активисты ЛГБТ*. И в целом не только ЛГБТ*. В том числе и гетеролюди, которые говорят о том, что ЛГБТ*, например, это нормально и нет ничего страшного, и не надо их дискриминировать и сажать на 200 лет, и всё прочее, — заявила нашим коллегам из MSK1.RU кандидат юридических наук Юлия Федотова.

