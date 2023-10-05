«Земное во мне победило»: Маргарита Симоньян подала заявление о клевете после своих высказываний про термоядерный взрыв

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подала заявление о клевете на политика Николая Королева. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Накануне стало известно, что Королев обратился в полицию и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания телеведущей о термоядерном взрыве над Сибирью. Эти действия Симоньян расценила как клеветнические.
Отметим, что имя Николая Королева она не упомянула.
— Земное во мне победило. Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье «Клевета». За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я «предложила нанести ядерный удар по территории РФ». Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания.
Маргарита Симоньян добавила, что за клевету можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Вызвавшее возмущение высказывание было сделано в конце программы. И стало результатом размышлений об СВО и угрозах благополучию страны. Маргарита Симоньян начала рассуждать о термоядерном взрыве, как обо «всех вытекающих» сейчас происходящего.
Симоньян вспомнила разговор со знакомым инженером, который рассказал ей, что проведение термоядерного взрыва на высоте около 100 километров «где-нибудь над Сибирью» не приведет к катастрофическим последствиям для человечества. Она также отметил, что ее бы обрадовала вышедшая из строя радиоэлектроника в результате термоядерного взрыва.
НГС поговорил с новосибирскими физиками, чтобы выяснить, что может произойти из-за термоядерного взрыва над поверхностью земли. Высказывание Маргариты Симоньян также прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Позже за ведущую вступился Рамзан Кадыров.