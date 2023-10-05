«Земное во мне победило»: Маргарита Симоньян подала заявление о клевете после своих высказываний про термоядерный взрыв

— Земное во мне победило. Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье «Клевета». За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я «предложила нанести ядерный удар по территории РФ». Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания.

