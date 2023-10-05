Кадыров заступился за Симоньян, которая предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью — что он сказал

Она заявила, что один из инженеров когда-то объяснил ей: «Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника».