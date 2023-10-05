Кадыров заступился за Симоньян, которая предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью — что он сказал

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заступился за главного редактора RT и «России сегодня» Маргариту Симоньян, которая предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью.
По ее мнению, которое она озвучила в программе «ЧТД» «всё неминуемее и всё безальтернативнее ядерный ультиматум» в борьбе с Западом.
Вызвавшее возмущение высказывание было сделано в конце программы. И стало результатом размышлений об СВО и угрозах благополучию страны. Маргарита Симоньян начала рассуждать о термоядерном взрыве, как обо «всех вытекающих» сейчас происходящего.
Она заявила, что один из инженеров когда-то объяснил ей: «Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника».
Высказывание ведущей вызвало возмущение и в обществе и среди ученых. Они предупредили насколько опасен термоядерный взрыв и, что словосочетание «ничего такого страшного» к нему не применимо. Московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию и попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.
Высказаться по поводу происходящего решил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров:
— Очень хорошо знаю Маргариту Симоньян и тем более хорошо знаю её принципиальную позицию. Она настоящий патриот, который отстаивает национальные интересы на любых площадках. Вместо того чтобы хайповать на её заявлениях, выступая благодетелями и защитниками, всем остальным лучше бы заняться полезным делом и внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма, — написал Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале. — Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству. Это прекрасно знает и Маргарита, и любой трезвомыслящий. В её контексте приведённое в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет.
Данные о том, кто проиграет от термоядерного удара над Сибирью можно узнать в объяснениях ученых.