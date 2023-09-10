«Не останавливайтесь в попсовых местах»: где на Черном море в бархатный сезон отдохнуть недорого и без толпы

Завтрак, обед, ужин — всё в столовой по соседству. Средний чек на человека там составит 250–300 рублей — таким образом, меньше 1000 рублей в день.



Головинка — спокойный семейных отдых

Мы с мужем не любим людные места, заполненные туристами — в отдыхе ценим тишину и покой. Поселок Головинка оказался для нас идеальным вариантом. Он расположен между Туапсе и Сочи. Пляжи там почти свободные, море чистейшее, а виды невероятно живописные.