«Не останавливайтесь в попсовых местах»: где на Черном море в бархатный сезон отдохнуть недорого и без толпы

«Постоянно читаю статьи о том, что на курортах Сочи грязные пляжи и канализация уходит в море. Хочу не согласиться…» — написала в редакцию НГС жительница Новосибирска Лариса Желамская. С юных лет женщина колесила по берегу Черного моря, отыскивая самые уютные и живописные курорты в окрестностях Сочи и Адлера. Лариса уверена, что отдохнуть у моря недорого, в спокойствии и чистоте, можно. Как — читайте от первого лица.
«Не 5 звезд, но что еще нужно?»
За место в плацкарте я заплатила около 9 тысяч рублей в одну сторону. Три дня — и я в Адлере. Оттуда до поселка Головинка, где мы отдыхали в этом году, ехать на грошовой «ласточке». А вот супруг мой полетел на самолете до Сочи. Добраться по воздуху, конечно, дороже: примерно 14 тысяч. В итоге на дорогу в обе стороны у нас вышло не больше 50 тысяч.
Мы поселились в гостевом домике в трех минутах от Черного моря. Ночь проживания в двухместном номере обошлась в 2850 рублей. Нам сделали скидку за бронь мест в марте, за 3 месяца до отдыха. Итого на проживание за две недели мы потратили 39 900. При этом к нам на 6 дней приезжал сын и свободно спал на кресле-кровати без доплаты.
В коридоре стоял кулер, в комнате было все самое нужное, в том числе кондиционер и телевизор. Хозяева гостевого домика обставили номер мылом, шампунями, зубочистками и пилочками. На территории есть уголок для мангала, столики под навесом, настольный теннис и круглый детский батут с площадкой. Не 5 звезд, но что еще нужно?
Завтрак, обед, ужин — всё в столовой по соседству. Средний чек на человека там составит 250–300 рублей — таким образом, меньше 1000 рублей в день.
Головинка — спокойный семейных отдых
Мы с мужем не любим людные места, заполненные туристами — в отдыхе ценим тишину и покой. Поселок Головинка оказался для нас идеальным вариантом. Он расположен между Туапсе и Сочи. Пляжи там почти свободные, море чистейшее, а виды невероятно живописные.
Во всей полноте живописность поселка раскрылась на экскурсии «33 водопада». Из них показали только треть, но зато мы полюбовались на горы, речку и буйную южную зелень с удобных мест. По пути заезжали на чайную плантацию и дегустировали чай, а потом — на пасеку.
Наверное, это место для семей с детьми и пенсионеров. Там может стать скучно молодым людям и любителям потусить. Вместо дискотек и караоке — прогулки по колоритным местам, экскурсии и, конечно, Черное море. Смотреть приятно даже на местные здания: замки-отели с подсветкой выглядят просто сказочно.
Если хочется программу повеселее
Больше движения, веселья и людей — в сочинском Олимпийском парке. Там можно послушать поющие светомузыкальные фонтаны, прогуляться по ухоженной набережной или восхититься чашей Олимпийского огня.
Рядом — Имеретинский курорт со своим большим парком аттракционов, приводящим детей в восторг. Особенно запомнился музей «Моя Россия». Он работает под открытым небом и содержит экспонаты в стиле средневековья — предметы быта и оружие.
Никуда без Розы Хутор. Тем, кто поедет на горнолыжный курорт впервые, совет: собирайтесь утром и не тяните до обеда. После полудня там очень жарко и тесно. Можно подняться на вершины гор — мы забрались на Розу Пик, что выше 2 километров. Облака там были ниже нас, это впечатлило! А потом слетели по склону горы на санях — самое то для экстремалов.
Нужна только тяга
Чистые полупустые пляжи, доступные цены и развлечения на Черном море — совершенно реально. Необязательно тратить по 18 тысяч за номер в отеле, чтобы спать у берега, или по 3 тысячи в ресторане, чтобы поесть. Горные реки одинаково звонко звучат и в Адлере, и в Головинке. Желающих отдохнуть недорого ждут и в Краснодарском крае — не останавливайтесь в попсовых местах и будет вам счастье.
Му публиковали много материалов об отдыхе на черноморском побережье. Вот один из них: о ценах, отелях и туристах.