«За 5 дней отдыха в Адлере заплатили 200 000 рублей». Туристы рассказали, как отдохнули на Черном море, и посчитали расходы

Бархатный сезон на российском юге в разгаре. Кто-то только собирается поехать на море, а кто-то делится впечатлениями о своем отдыхе на нашем Черноморском побережье. Журналистка Анастасия Пирожникова из 93.RU провела отпуск в Сочи и рассказывает, как тратила зарплату мужа-айтишника. Пять дней на курорте обошлись примерно в
9 часов по пробкам
Мы отдыхали в Сочи семьей из трех человек: я, муж и дочка семи лет. В прошлом году из Краснодара на курорт мы добирались на «Ласточке», а там передвигались на такси. В этом году решили поехать на машине, потому что это удобнее, чем «Ласточка», да и хотелось быть более мобильными.
У нас дизельный внедорожник, на поездку (туда, обратно и передвижение по городу) ушло примерно полтора бака — это около 7 тысячи рублей. В целом неплохой вариант для тех, кто не хочет «охотиться» за билетами на «Ласточку». Правда, пришлось постоять в пробках, но куда ж без этого.
Из Краснодара мы выехали в семь утра в воскресенье, два часа простояли в пробке в районе Горячего Ключа и около 40 минут провели на въезде в Сочи перед Дагомысом. В итоге добрались до отеля в Адлере около четырех часов дня — дорога заняла порядка девяти часов.
Обратно выезжали из Лоо в девять вечера в пятницу, доехали вообще без пробок и довольно быстро — дома были в два часа ночи.
Вкусный завтрак, но нет своего пляжа
Требований к отелю у нас было всего несколько: не ниже четырех звезд, чтобы был включен завтрак и были свободные номера на числа моего отпуска. Под описание подошел только один — двухкомнатный номер в отеле в Адлере. За размещение мы заплатили
В целом отель понравился: чистые светлые номера, есть большой бассейн с огороженной зоной для детей, различные спа-услуги (которыми мы ни разу не воспользовались) и детская комната. Аниматоры утром, днем и вечером устраивали для постояльцев различные развлечения. Кормили вкусно — завтрак в столовой по системе «шведский стол», за дополнительную плату там же можно было пообедать и поужинать. Кроме того, на территории отеля есть пара ресторанов.
Из минусов — своего пляжа у отеля нет, но в пяти минутах ходьбы находится общественный пляж «Чкаловский». Сначала мы думали, что там и будем купаться, но после того как один раз сходили туда с дочкой, я поняла, что никому его не посоветую: море оказалось очень грязным, людей на пляже традиционно много, но главный минус — там воняло канализацией.
Впрочем, я не единственная, кто жалуется на вонь на этом пляже: 9 августа туристка из Екатеринбурга сняла видео, что там забил фекальный гейзер, на канализационную вонь жаловалась и туристка из Липецка. Власти Сочи объясняли, что на пляже сбрасывают в море загрязненные грунтом воды из ливневого коллектора. Но давайте будем честны — море имело очень специфический запах, да и работники из сферы услуг на пляже мне сказали, что туда сливается канализация, так что в официальную версию с ливневкой не очень-то верится.
Чистое море без толп
Коллега мужа, который живет в Сочи, посоветовал нам другой пляж — на мысе Видном в Хосте. Это закрытый пляж для постояльцев санатория, но также туда можно пройти за деньги. Абонемент на день на пользование услугами пляжа (в том числе шезлонгами) стоит 1000 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно.
Честно, в этот пляж мы буквально влюбились, такого чистого моря, удобного спуска и отсутствия толп отдыхающих я не видела давно! Поэтому все последующие дни мы ездили именно туда. В следующем году планируем снимать номер уже в этом санатории, чтобы не тратить время на дорогу. Кстати, по цене санаторий оказался даже дешевле, чем наш отель: я нашла у них на сайте двухкомнатный номер на те же даты, который стоил тоже
На пляже есть водный аттракцион, такая полоса препятствий, которую мы сразу же затестили. Стоимость развлечения с человека — 1500 рублей безлимит, час — 1000, полчаса — 500. Мы заплатили 1500 рублей — решили втроем пройти полосу за полчаса. Нам выдали спасательные жилеты, и мы отправились покорять аттракцион. Было довольно сложно, но очень весело, так что рекомендую. Отличный вариант для семейного отдыха.
5000 на троих
Как я уже писала выше, завтрак был включен в стоимость размещения. Обедали и ужинали по обстоятельствам, иногда оплачивали «шведский стол» в отеле (это 2200 рублей: 800 рублей за взрослого, 600 — за ребенка), иногда ели в одном из ресторанов на территории, иногда — в рестобаре «7 футов» на пляже на мысе Видном. Кстати, рестобар настоятельно рекомендую — огромные порции и безумно вкусно. Я там впервые попробовала буйабес (суп из морепродуктов, как том ям, но не острый), очень понравилось, а еще тартар из форели.
В целом один прием пищи на троих нам обходился примерно в 5000 рублей. Это два-три блюда мужу, два мне, одно ребенку, ну и лимонад или кофе. Из перекусов заказывала в баре отеля мороженое и литр лимонада, пока ребенок купался в бассейне (это около 700 рублей в день).
Рыбки, косички и дельфины
Никаких сувениров и других ненужных безделушек ребенку мы не покупали. Но пройти мимо fish-spa (когда рыбки в аквариуме делают пилинг) и плетения косичек не смогли, уж очень дочери хотелось.
На пляже «Чкаловский» первая услуга стоила всего 250 рублей, а вот косички обошлись в 9900 рублей (детке заплели 66 косичек, часть из них стоила 100 рублей, часть — 150).
На пляже в Хосте мы заплатили 9000 рублей за индивидуальную прогулку на катере. Даже не знаю, что меня впечатлило больше — купание в открытом море, встреча с дельфинами или возможность наблюдать за взмывающими в небо самолетами (для жительницы Краснодара, где уже полтора года закрыт аэропорт, это невероятное зрелище).
Также мы были в Большом сочинском дельфинарии в парке «Ривьера». Честно говоря, не знаю, насколько этично существование дельфинариев и точно ли животным там комфортно... Но в дельфинарии заявили, что на воле дельфины живут около 20–30 лет, а в дельфинарии — до 50. За достоверность этой информации ручаться не буду.
Как бы то ни было, два билета на представление (один взрослый, один детский) обошлись в 4000 рублей — у нас был ВИП-сектор, он чуть дороже. Еще 6000 рублей мы заплатили за пятиминутное купание ребенка с дельфинами. Дочке понравилось.
В последний день отдыха мы решили отправиться в аквапарк. Выбрали «АкваЛоо», потому что на сайте с отзывами было написано, что он самый большой в Сочи. За полдня за троих мы заплатили 5700 рублей. И это была самая бессмысленная трата денег за всю поездку.
В аквапарке для детей есть два «лягушатника», но они подойдут для совсем малышей, семилетке там было скучно. Так как ребенок еще не умеет плавать, на взрослые аттракционы, даже с родителями, ей нельзя. В итоге для дочки нашлось только два одинаковых спуска, но они довольно пологие и не сильно интересные.
Мы неплохо покупались в очень теплых бассейнах, пару раз скатились с горок и потусили на пенной вечеринке. Трех часов в аквапарке хватило с головой, что там можно делать дольше, мы не очень поняли и решили уехать. Есть в забегаловках аквапарка не рискнули.
Ротавирус и духота
Хоть мы и купались на закрытом чистом пляже, одного похода на «Чкаловский» с его канализацией хватило, чтобы ребенок подхватил ротавирус. В итоге мужу пришлось ночью искать аптеку в Сочи, чтобы купить лекарства (это около 2000 рублей).
Благо иммунитет у дочки хороший, поэтому «прелести» ротавируса омрачили только одну ночь из нашего пятидневного отпуска. Горничная сказала, что сейчас половина детей постояльцев с такими симптомами. Только при нас в инфекционку из отеля скорая увезла две семьи.
Еще из минусов — будьте готовы к невыносимой духоте в Сочи. Стоит только выйти из номера с кондиционером на улицу, как становишься липким. Субтропики, все дела.
Туристы, которые снуют везде, в том числе по проезжей части, будто ощущая себя бессмертными, тоже очень напрягали. Впрочем, возможно, что это «камень в огород» не туристов, а адлерской администрации — по пути к пляжу «Чкаловский» по Прибрежному переулку тротуара просто нет.
Вердикт
В целом, по подсчетам мужа, наша поездка обошлась примерно в
Возможно, есть более бюджетные варианты отдыха, но мне кажется, что отпуск в Сочи не может быть дешевым, если ты хочешь вкусно есть, спать в комфортных условиях и отдыхать не только лежа на пляже.