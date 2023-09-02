freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 96.34
eur 104.61
СрочноТруп свесился на улицу с подоконника высотки
Все новости
Все новости
Мнение

«За 5 дней отдыха в Адлере заплатили 200 000 рублей». Туристы рассказали, как отдохнули на Черном море, и посчитали расходы

Личный опыт: несмотря на пробки, духоту и ротавирус, отдохнуть всё же можно

1 068

Отпуск в Сочи — отличный вариант, но довольно затратный

Поделиться

Бархатный сезон на российском юге в разгаре. Кто-то только собирается поехать на море, а кто-то делится впечатлениями о своем отдыхе на нашем Черноморском побережье. Журналистка Анастасия Пирожникова из 93.RU провела отпуск в Сочи и рассказывает, как тратила зарплату мужа-айтишника. Пять дней на курорте обошлись примерно в 200 000 рублей. На что ушли деньги и что омрачило отдых?


9 часов по пробкам

Мы отдыхали в Сочи семьей из трех человек: я, муж и дочка семи лет. В прошлом году из Краснодара на курорт мы добирались на «Ласточке», а там передвигались на такси. В этом году решили поехать на машине, потому что это удобнее, чем «Ласточка», да и хотелось быть более мобильными.

У нас дизельный внедорожник, на поездку (туда, обратно и передвижение по городу) ушло примерно полтора бака — это около 7 тысячи рублей. В целом неплохой вариант для тех, кто не хочет «охотиться» за билетами на «Ласточку». Правда, пришлось постоять в пробках, но куда ж без этого.

Из Краснодара мы выехали в семь утра в воскресенье, два часа простояли в пробке в районе Горячего Ключа и около 40 минут провели на въезде в Сочи перед Дагомысом. В итоге добрались до отеля в Адлере около четырех часов дня — дорога заняла порядка девяти часов.

Обратно выезжали из Лоо в девять вечера в пятницу, доехали вообще без пробок и довольно быстро — дома были в два часа ночи.

Вкусный завтрак, но нет своего пляжа

Требований к отелю у нас было всего несколько: не ниже четырех звезд, чтобы был включен завтрак и были свободные номера на числа моего отпуска. Под описание подошел только один — двухкомнатный номер в отеле в Адлере. За размещение мы заплатили 90 000 рублей — 18 000 за сутки.

В целом отель понравился: чистые светлые номера, есть большой бассейн с огороженной зоной для детей, различные спа-услуги (которыми мы ни разу не воспользовались) и детская комната. Аниматоры утром, днем и вечером устраивали для постояльцев различные развлечения. Кормили вкусно — завтрак в столовой по системе «шведский стол», за дополнительную плату там же можно было пообедать и поужинать. Кроме того, на территории отеля есть пара ресторанов.

Отель состоит из нескольких корпусов, вот такой вид открывался из нашего номера

Отель состоит из нескольких корпусов, вот такой вид открывался из нашего номера

Поделиться

Из минусов — своего пляжа у отеля нет, но в пяти минутах ходьбы находится общественный пляж «Чкаловский». Сначала мы думали, что там и будем купаться, но после того как один раз сходили туда с дочкой, я поняла, что никому его не посоветую: море оказалось очень грязным, людей на пляже традиционно много, но главный минус — там воняло канализацией.

Общественный пляж нам не понравился, пришлось искать другой

Общественный пляж нам не понравился, пришлось искать другой

Поделиться

Впрочем, я не единственная, кто жалуется на вонь на этом пляже: 9 августа туристка из Екатеринбурга сняла видео, что там забил фекальный гейзер, на канализационную вонь жаловалась и туристка из Липецка. Власти Сочи объясняли, что на пляже сбрасывают в море загрязненные грунтом воды из ливневого коллектора. Но давайте будем честны — море имело очень специфический запах, да и работники из сферы услуг на пляже мне сказали, что туда сливается канализация, так что в официальную версию с ливневкой не очень-то верится.

Чистое море без толп

Коллега мужа, который живет в Сочи, посоветовал нам другой пляж — на мысе Видном в Хосте. Это закрытый пляж для постояльцев санатория, но также туда можно пройти за деньги. Абонемент на день на пользование услугами пляжа (в том числе шезлонгами) стоит 1000 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно.

Посмотрите, какое чистое море!

Посмотрите, какое чистое море!

Поделиться

Честно, в этот пляж мы буквально влюбились, такого чистого моря, удобного спуска и отсутствия толп отдыхающих я не видела давно! Поэтому все последующие дни мы ездили именно туда. В следующем году планируем снимать номер уже в этом санатории, чтобы не тратить время на дорогу. Кстати, по цене санаторий оказался даже дешевле, чем наш отель: я нашла у них на сайте двухкомнатный номер на те же даты, который стоил тоже 18 000 рублей в сутки. Но в стоимость был включен не только завтрак, но и обед с ужином.

На пляже есть водный аттракцион, такая полоса препятствий, которую мы сразу же затестили. Стоимость развлечения с человека — 1500 рублей безлимит, час — 1000, полчаса — 500. Мы заплатили 1500 рублей — решили втроем пройти полосу за полчаса. Нам выдали спасательные жилеты, и мы отправились покорять аттракцион. Было довольно сложно, но очень весело, так что рекомендую. Отличный вариант для семейного отдыха.

На горизонте — та самая полоса препятствий

На горизонте — та самая полоса препятствий

Поделиться

5000 на троих

Как я уже писала выше, завтрак был включен в стоимость размещения. Обедали и ужинали по обстоятельствам, иногда оплачивали «шведский стол» в отеле (это 2200 рублей: 800 рублей за взрослого, 600 — за ребенка), иногда ели в одном из ресторанов на территории, иногда — в рестобаре «7 футов» на пляже на мысе Видном. Кстати, рестобар настоятельно рекомендую — огромные порции и безумно вкусно. Я там впервые попробовала буйабес (суп из морепродуктов, как том ям, но не острый), очень понравилось, а еще тартар из форели.

В целом один прием пищи на троих нам обходился примерно в 5000 рублей. Это два-три блюда мужу, два мне, одно ребенку, ну и лимонад или кофе. Из перекусов заказывала в баре отеля мороженое и литр лимонада, пока ребенок купался в бассейне (это около 700 рублей в день).

В такой столовой мы завтракали

В такой столовой мы завтракали

Поделиться

Рыбки, косички и дельфины

Никаких сувениров и других ненужных безделушек ребенку мы не покупали. Но пройти мимо fish-spa (когда рыбки в аквариуме делают пилинг) и плетения косичек не смогли, уж очень дочери хотелось.

На пляже «Чкаловский» первая услуга стоила всего 250 рублей, а вот косички обошлись в 9900 рублей (детке заплели 66 косичек, часть из них стоила 100 рублей, часть — 150).

Кстати, нам обещали, что косички продержатся месяц, но уже через неделю они начали сползать с волос

Кстати, нам обещали, что косички продержатся месяц, но уже через неделю они начали сползать с волос

Поделиться

На пляже в Хосте мы заплатили 9000 рублей за индивидуальную прогулку на катере. Даже не знаю, что меня впечатлило больше — купание в открытом море, встреча с дельфинами или возможность наблюдать за взмывающими в небо самолетами (для жительницы Краснодара, где уже полтора года закрыт аэропорт, это невероятное зрелище).

А еще во время индивидуальной прогулки можно ставить свою любимую музыку, так что мы путешествовали на катере под Rammstein

А еще во время индивидуальной прогулки можно ставить свою любимую музыку, так что мы путешествовали на катере под Rammstein

Поделиться

Также мы были в Большом сочинском дельфинарии в парке «Ривьера». Честно говоря, не знаю, насколько этично существование дельфинариев и точно ли животным там комфортно... Но в дельфинарии заявили, что на воле дельфины живут около 20–30 лет, а в дельфинарии — до 50. За достоверность этой информации ручаться не буду.

Как бы то ни было, два билета на представление (один взрослый, один детский) обошлись в 4000 рублей — у нас был ВИП-сектор, он чуть дороже. Еще 6000 рублей мы заплатили за пятиминутное купание ребенка с дельфинами. Дочке понравилось.

В представлении участвовали дельфины-афалины, киты-белухи и морской лев

В представлении участвовали дельфины-афалины, киты-белухи и морской лев

Поделиться

В последний день отдыха мы решили отправиться в аквапарк. Выбрали «АкваЛоо», потому что на сайте с отзывами было написано, что он самый большой в Сочи. За полдня за троих мы заплатили 5700 рублей. И это была самая бессмысленная трата денег за всю поездку.

В аквапарке для детей есть два «лягушатника», но они подойдут для совсем малышей, семилетке там было скучно. Так как ребенок еще не умеет плавать, на взрослые аттракционы, даже с родителями, ей нельзя. В итоге для дочки нашлось только два одинаковых спуска, но они довольно пологие и не сильно интересные.

Мы неплохо покупались в очень теплых бассейнах, пару раз скатились с горок и потусили на пенной вечеринке. Трех часов в аквапарке хватило с головой, что там можно делать дольше, мы не очень поняли и решили уехать. Есть в забегаловках аквапарка не рискнули.

В следующий раз мы выберем другой аквапарк

В следующий раз мы выберем другой аквапарк

Поделиться

Ротавирус и духота

Хоть мы и купались на закрытом чистом пляже, одного похода на «Чкаловский» с его канализацией хватило, чтобы ребенок подхватил ротавирус. В итоге мужу пришлось ночью искать аптеку в Сочи, чтобы купить лекарства (это около 2000 рублей).

Благо иммунитет у дочки хороший, поэтому «прелести» ротавируса омрачили только одну ночь из нашего пятидневного отпуска. Горничная сказала, что сейчас половина детей постояльцев с такими симптомами. Только при нас в инфекционку из отеля скорая увезла две семьи.

Еще из минусов — будьте готовы к невыносимой духоте в Сочи. Стоит только выйти из номера с кондиционером на улицу, как становишься липким. Субтропики, все дела.

Туристы, которые снуют везде, в том числе по проезжей части, будто ощущая себя бессмертными, тоже очень напрягали. Впрочем, возможно, что это «камень в огород» не туристов, а адлерской администрации — по пути к пляжу «Чкаловский» по Прибрежному переулку тротуара просто нет.

Вердикт

В целом, по подсчетам мужа, наша поездка обошлась примерно в 200 000 рублей. Но мы ни в чём себе не отказывали и неплохо провели время.

Возможно, есть более бюджетные варианты отдыха, но мне кажется, что отпуск в Сочи не может быть дешевым, если ты хочешь вкусно есть, спать в комфортных условиях и отдыхать не только лежа на пляже.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

СочиОтдыхКурорты Краснодарского краяОтзывыАдлерЦены на отдых в СочиЛето-2023
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter