«За 5 дней отдыха в Адлере заплатили 200 000 рублей». Туристы рассказали, как отдохнули на Черном море, и посчитали расходы





9 часов по пробкам

Мы отдыхали в Сочи семьей из трех человек: я, муж и дочка семи лет. В прошлом году из Краснодара на курорт мы добирались на «Ласточке», а там передвигались на такси. В этом году решили поехать на машине, потому что это удобнее, чем «Ласточка», да и хотелось быть более мобильными.

У нас дизельный внедорожник, на поездку (туда, обратно и передвижение по городу) ушло примерно полтора бака — это около 7 тысячи рублей. В целом неплохой вариант для тех, кто не хочет «охотиться» за билетами на «Ласточку». Правда, пришлось постоять в пробках, но куда ж без этого.