Почему мог произойти взрыв на Линейной и как найти утечку газа? Отвечают эксперты

Возможные причины

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач говорит, что причин может быть много:



— От простой халатности до самовольной установки газоиспользующего оборудования. Большинство аварий связано с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Но из-за чего произошла трагедия в Новосибирске, предстоит выяснить в ходе расследования.

