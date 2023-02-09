«Неоднократно проникали мошенники»: гендиректор «Облгаза» — о трагедии со взрывом дома в Новосибирске

Генеральный директор «Новосибирскоблгаз» Татьяна Пьянова прокомментировала взрыв газа, который произошел сегодня в доме на Линейной, 39.
— Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших, всем, кто потерял имущество в этой трагедии. В этом районе у нас неоднократно выявлялись случаи доступа к газовому оборудованию мошеннических лиц. Под видом специалистов газовой службы они проникают в квартиры. Мы постоянно напоминаем населению, но, к сожалению, население не всегда реагирует и допускают такие мошеннические лица к газовому обдуванию. В результате их действий возникают такие последствия как сегодня, — заявила Татьяна Пьянова.
Она добавила, что пока они не могут делать никаких заключений по ситуации. Кроме того, в компании обещали оказать помощь пострадавшим.
«Новосибирскоблгаз» — компания-поставщик сжиженного газа на территории Новосибирской области. Создана в 2007 году, генеральный директор — Татьяна Пьянова, учредитель — ЗАО «Сибрегионгаз». Выручка на конец 2021 года — 294,7 миллиона, чистый убыток — 5 миллионов.
Взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 утра. Погибли 2 человека, 9 — в реанимации. Возбуждено уголовное дело. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.