«Неоднократно проникали мошенники»: гендиректор «Облгаза» — о трагедии со взрывом дома в Новосибирске

Генеральный директор «Новосибирскоблгаз» Татьяна Пьянова прокомментировала взрыв газа, который произошел сегодня в доме на Линейной, 39.

— Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших, всем, кто потерял имущество в этой трагедии. В этом районе у нас неоднократно выявлялись случаи доступа к газовому оборудованию мошеннических лиц. Под видом специалистов газовой службы они проникают в квартиры. Мы постоянно напоминаем населению, но, к сожалению, население не всегда реагирует и допускают такие мошеннические лица к газовому обдуванию. В результате их действий возникают такие последствия как сегодня, — заявила Татьяна Пьянова.