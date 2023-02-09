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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

В новосибирском Минздраве уточнили число погибших на Линейной: снова сообщается о двоих

Пострадавшие находятся в больнице

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Медики по-прежнему дежурят на месте ЧП

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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что из-за взрыва газа на улице Линейной, 39 погибли два человека. Девять находятся в реанимации.

Ранее, утром, сообщалось о двух погибших, но позже глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов заявил, что одного человека удалось спасти.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, по информации на 13:00 известно об одиннадцати пострадавших, двое из которых погибли.

— Девять человек машинами скорой помощи были доставлены в медицинские организации Новосибирска. Это Городская клиническая больница № 1, Областная клиническая больница и Больница скорой медицинской помощи № 34. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, — передает слова Лады Шалыгиной телеграм-канал областного правительства «Новосибирь».

Рядом с местом происшествия одна из частных клиник в первый же час развернула операционную для оказания экстренной помощи. Около разрушенного подъезда продолжают дежурить медики, добавили в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 часов утра. СК уже возбудил уголовное дело. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.

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