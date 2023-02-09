В новосибирском Минздраве уточнили число погибших на Линейной: снова сообщается о двоих

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что из-за взрыва газа на улице Линейной, 39 погибли два человека. Девять находятся в реанимации.
Ранее, утром, сообщалось о двух погибших, но позже глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов заявил, что одного человека удалось спасти.
Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, по информации на 13:00 известно об одиннадцати пострадавших, двое из которых погибли.
— Девять человек машинами скорой помощи были доставлены в медицинские организации Новосибирска. Это Городская клиническая больница
Рядом с местом происшествия одна из частных клиник в первый же час развернула операционную для оказания экстренной помощи. Около разрушенного подъезда продолжают дежурить медики, добавили в сообщении телеграм-канала.
Напомним, что взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 часов утра. СК уже возбудил уголовное дело. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.