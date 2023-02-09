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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

Число погибших из-за взрыва газа на Линейной увеличилось до двух

Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников

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Сейчас на месте работают пожарные

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В Новосибирске из-за взрыва газа пострадал еще один человек — он отравился угарным газом. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников у себя в Telegram-канале.

— К сожалению, из 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом, — рассказывает губернатор.

При этом в региональном Минздраве журналисту НГС эту информацию не подтвердили и уточнили, что уже известно о шести пострадавших и также об одном погибшем.

Напомним, что сегодня утром, 9 февраля, произошел взрыв газа в Заельцовском районе, на улице Линейной. В результате обрушился подъезд пятиэтажного здания.

Мы ведем онлайн-репортаж об этом ЧП.

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