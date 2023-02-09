«Откачали»: жильца рухнувшего дома на Линейной удалось спасти — его считали погибшим

В ГУ МЧС России по Новосибирской области заявили, что в результате взрыва газа на улице Линейной 9 февраля погиб один человек. Ранее губернатор Андрей Травников заявлял, что погибших двое.
— 9 человек пострадавших, из них 1 человек погиб. Одного откачали в 34-й больнице, поэтому информация (о гибели) была преждевременной, — рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
В доме из-за взрыва разрушены 30 квартир. Аварийно-спасательные работы планируют завершить сегодня.
Вызов о взрыве поступил около 08:00. На месте работают спасатели, полиция и следователи, возбуждено уголовное дело. НГС собрал кадры с места происшествия в фоторепортаже. Мы публикуем всё самое важное о трагедии в онлайн-трансляции.