«Вернулся в номер, и больше дверь не открылась»: монолог новосибирца, который оказался изолирован на Кубе из-за ковида

Среди застрявших на Кубе туристов оказался и новосибирец Алексей Чупин, который последние 6 лет живет в Москве. Именно он решил обратиться в СМИ, чтобы обратить внимание на проблему тестирования на Кубе. Мы поговорили с ним о том, как проходила его изоляция и почему к кубинским тест-системам возникают вопросы. Публикуем его рассказ.

Я прилетел на Кубу 30 июня. За 26 часов до вылета сделал ПЦР-тест на ковид, он был отрицательный. По прилете в аэропорту Кубы сделали повторный тест, сдал справку на английском языке о том, что у меня отрицательный ПЦР. Прошел таможню, приехал в отель, гулял. На следующий день гулял, часам к 9 вернулся в номер, и больше дверь не открылась. На ресепшене объяснили, что пришел положительный ПЦР-тест. Я, естественно, протестовал, потому что месяц назад делал прививку « Спутником V », второй компонент поставил 5 июня, а в ноябре болел ковидом. Было очевидно, что это какая-то ошибка.

Потребовал сразу прислать в номер врача, чтобы сделать повторный тест, они согласились. Через пару часов пришел врач, взял материал и ушел. Тест пообещали сделать на следующий день, и я начал разбираться, что происходит. Нашел группу Covidcuba, в которой было уже какое-то безумие из паникующих туристов. Я сразу понял, что нужно что-то делать, объединять людей, записывать видео, шуметь. Ведь явно какой-то сбой произошел.