«Вернулся в номер, и больше дверь не открылась»: монолог новосибирца, который оказался изолирован на Кубе из-за ковида

Новосибирец оказался изолирован на Кубе из-за ковида
На этой неделе на Кубе оказались изолированными сотни туристов из России. Причиной стали кубинские ПЦР-тесты на коронавирус — 230 человек получили положительный результат. Туристов изолировали в номерах гостиниц. Часть прибывших на Кубу россиян не поверила, что у них действительно есть коронавирус. 3 июля пользовательница «Инстаграма» Катерина Тюленева выложила видео, для которого снялось около 15 россиян, прилетевших на Кубу 30 июня. В нем туристы рассказали, что перед вылетом у всех туристов тест был отрицательным, а у половины прилетевших есть прививки. После получения повторных отрицательных тестов большинство туристов отпустили.
Среди застрявших на Кубе туристов оказался и новосибирец Алексей Чупин, который последние 6 лет живет в Москве. Именно он решил обратиться в СМИ, чтобы обратить внимание на проблему тестирования на Кубе. Мы поговорили с ним о том, как проходила его изоляция и почему к кубинским тест-системам возникают вопросы. Публикуем его рассказ.
Я прилетел на Кубу 30 июня. За 26 часов до вылета сделал ПЦР-тест на ковид, он был отрицательный. По прилете в аэропорту Кубы сделали повторный тест, сдал справку на английском языке о том, что у меня отрицательный ПЦР. Прошел таможню, приехал в отель, гулял. На следующий день гулял, часам к 9 вернулся в номер, и больше дверь не открылась. На ресепшене объяснили, что пришел положительный ПЦР-тест. Я, естественно, протестовал, потому что месяц назад делал прививку «
Потребовал сразу прислать в номер врача, чтобы сделать повторный тест, они согласились. Через пару часов пришел врач, взял материал и ушел. Тест пообещали сделать на следующий день, и я начал разбираться, что происходит. Нашел группу Covidcuba, в которой было уже какое-то безумие из паникующих туристов. Я сразу понял, что нужно что-то делать, объединять людей, записывать видео, шуметь. Ведь явно какой-то сбой произошел.
Речь идет о чате Covidcuba в «Телеграме» — там объединились более 2 тысяч российских туристов, чтобы делиться актуальной информацией о ситуации на Кубе.
С этого момента всё закрутилось, мы стали заметны. Включился генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе, мы с ней были на связи. Она сообщала нам о переговорах с властями Кубы, давала четкие инструкции — что делать, а что не делать. Мы это всё транслировали в телеграм-группу. По ее просьбе мы собирали списки тех, кто вакцинирован, но имеет положительный результат, отправляли им для их переговорной позиции. Потом с властями Кубы начал общаться Роспотребнадзор.
В это время нас попросили оставаться в номерах. На
Но, вообще, по их правилам при положительном тесте забирают в обсерватор. Это отдельный отель — Starfish. Туда свозят туристов. При нас туда увезли британских туристов, и больше мы их не видели. Из нашего отеля русских туристов пока не забирали.
Насколько я видел, условия в Starfish так себе: там не всегда работают кондиционеры, жарко, очень плохо кормят, приносят чудовищные продукты в боксах, отношение так себе. Нам же повезло, у нас отель 5 звезд, и к нам очень хорошо относились.
Где-то 4–5 дней я был на изоляции, потом пришел отрицательный тест. Совершенно очевидно, что кубинские тест-системы абсолютно не вызывают доверия, они просто не работают. Если 230 человек с трех рейсов получили положительные тесты, а в итоге подтвердился коронавирус только у двух людей.
Что самое страшное, вся шумиха в СМИ прошла, а тест-системы никто не изменил. И сегодня мы видим, как люди продолжают получать ложноположительные результаты. Уже не в таком количестве, которое могло бы вызвать резонанс, но тем не менее вся эта система продолжает сбоить. Непонятно, сколько эта система пропускает действительно ковид-позитивных людей.
Я считаю, нужно останавливать турпоток из России сюда до тех пор, пока Куба не изменит свои тест-системы. Потому что кубинские тест-системы явно не работают. В поддержку этой позиции подписалось огромное количество людей. Я создал петицию на Change.org, в которой требую закрыть турпопток на Кубу хотя бы на время, пока не пройдет разбирательство. Пока Куба не изменит тест-системы или правила въезда, например, будет принимать справки, которые сделаны в российских лабораториях, потому что кубинские лаборатории себя полностью дискредитировали.
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