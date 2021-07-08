«Море грязное, десять человек на квадратный метр»: отзывы туристов об отпуске в России

Многие из тех, кто выбрал отечественные курорты в июне, мягко говоря, разочаровались. Погода хуже, чем дома, всё за деньги, море грязное, никаких соблюдений эпидемиологических правил.



— За квартиру в центре Адлера для семьи из четырех человек отдали шесть тысяч рублей за сутки, — рассказывает путешественница Лилия из Тюмени. — Возмущали платные туалеты повсеместно, бесплатных гораздо меньше. Туристов очень много, пляжи заполнены.

Анапу наши туристы вообще охотно поставили бы на первое место антирейтинга. И если в конце мая все жаловались преимущественно на высокие цены на проживание и еду, то в июне эти претензии уступили место совершенно другим недостаткам.

