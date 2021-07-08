«Море грязное, десять человек на квадратный метр»: отзывы туристов об отпуске в России

Понятно, что это лето спутало все карты, и пока российский юг топило ливнями и выходящими из берегов реками, среднюю полосу страны заливало жарким солнцем. Между делом в режиме температурной неразберихи прошел уже первый месяц лета. Мы решили узнать у читателей Сети городских порталов (а это вся Россия от Архангельска и Ростова-на-Дону до Новосибирска и Красноярска), где они успели побывать и что там с гостеприимством и толпами туристов. Теперь вы точно будете знать, что происходит на популярных для отдыха направлениях, что называется, из первых рук.
Самыми популярными местами, где наши читатели провели первый месяц лета, стали работа, дача и дом. Но этот рейтинг мы составим как-нибудь в следующий раз. А вот как выглядели популярные туристические направления в июне.
Многие из тех, кто выбрал отечественные курорты в июне, мягко говоря, разочаровались. Погода хуже, чем дома, всё за деньги, море грязное, никаких соблюдений эпидемиологических правил.
— За квартиру в центре Адлера для семьи из четырех человек отдали шесть тысяч рублей за сутки, — рассказывает путешественница Лилия из Тюмени. — Возмущали платные туалеты повсеместно, бесплатных гораздо меньше. Туристов очень много, пляжи заполнены.
Анапу наши туристы вообще охотно поставили бы на первое место антирейтинга. И если в конце мая все жаловались преимущественно на высокие цены на проживание и еду, то в июне эти претензии уступили место совершенно другим недостаткам.
— В Анапе деньги делают на всём, — говорит Анна Есина из Тюмени. — Море грязное, ужасное, тина. Людей — по 10 человек на один квадратный метр. Все друг на друге. Нет ограничений никаких, все ходят без масок, везде всех обслуживают. Везде пускают без масок и справок.
— Мы были в Анапе в последнюю неделю июня, — рассказывает Лариса Жуланова из Перми. — Погоду видели всякую. Море теплое. Отдыхающих много, но если не соваться на центральный пляж, а жить вдоль Пионерского проспекта, то песочка всем хватает. Цены в магазинах типа «Пятёрочки» почти как у нас, в кафешках — тоже. От столовок, конечно, ждали цен пониже. Получалось завтрак по
Вообще к погоде у отдыхающих в этом году особенные претензии. Собираешься вроде отдохнуть под жарким солнцем и купаться в теплом море, а на деле оказываешься в довольно прохладном климате, где еще и несколько дней кряду идет дождь. Некоторые сталкивались с тем, что приезжали на море, а в итоге довольствовались теплым бассейном на территории отеля, потому что «из девяти дней было только пять дней без дождя, море холодное».
— Я в гости в Новороссийск на недельку съездила, — рассказывает Кристина Дружинина из Перми. — Захватила конец мая — начало июня, и с погодой совсем не повезло. Там как раз дожди шли через день, ветер с моря холодный дул.
— Набережную отстраивают, но она уже очень красивая. Скульптур очень много. А в конце набережной — мемориальный комплекс «Малая земля». Очень чтят память о войне и воинах. Город очень чистый, зеленый. А каштаны как цветут! Как раз там всё цвело. Красота! Даже погода впечатления не испортила, — рассказывает девушка.
— В июне была в Крыму. Сначала в пригороде Керчи, в Героевке. Можно сказать, что это деревня на берегу моря. Там замечательно, — рассказывает Нина Зырянова из Нижнего Новгорода. — А потом была в Судаке. Море там было холодное и штормило. Почти не купались. Люблю Судак, но уж очень много там народу.
А для кого-то прохладная погода, наоборот, была в радость: и солнце не так печет, и народа на пляже нет.
А что не на курортах?
Вдали от курортных городов туристы нашли гораздо больше плюсов. Одним из самых популярных направлений здесь был Санкт-Петербург (тут еще Евро-2020 помог). Также наши читатели успели отдохнуть в Абхазии, Москве, Башкирии, Мурманске и в Териберке.
— Сейчас в Карелии и выдвигаемся в сторону Питера, — рассказывает Алексей Ширяев из Нижнего Новгорода. — Баренцево море крутое, чистое (видимость больше двух метров), кто-то даже купается. Красоты кругом не сосчитать, за каждым поворотом что-то крутое и красивое.
— Как по мне, юг — это для весны и осени, ну или, если позволяют возможности, зимой, — говорит Алексей.
— В Новосибирск катались на выходные, — рассказывает Алёна Руденкина из Екатеринбурга. — Хамят хлеще москвичей. Есть там пара красивых скверов, конечно, и их главный проспект (вроде Красный), на котором относительно старинные здания стоят, — тоже интересно прогуляться. Зоопарк хорош как парк — очень зеленый, с высокими соснами и другими деревьями, не заметили, как
Были и те, кто в июне успел слетать за границу. Здесь самыми популярными направлениями стали Черногория, ОАЭ, Турция и Египет.
И в этих странах, говорят читатели, всё довольно строго с эпидемиологическими мерами — все ходят в масках и перчатках, везде регулярно обрабатывают помещения, а туристов пока немного. Оно и неудивительно. Ту же Турцию открыли всего лишь