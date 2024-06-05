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Дороги и транспорт Выехал на красный: водитель устроил массовое ДТП на Гусинобродском шоссе — видео с моментом аварии

Выехал на красный: водитель устроил массовое ДТП на Гусинобродском шоссе — видео с моментом аварии

После инцидента образовался затор

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Nissan спровоцировал массовую аварию

На Гусиноброском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля. Момент аварии попал на видео.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель на седане Nissan Sunny выехал на перекресток с улицей Доватора на красный сигнал светофора. После в машину въехал внедорожник Toyota Land Cruiser, а в него влетел седан Toyota Corolla.

Сейчас на участке, судя по данным «Яндекс карт» образовался небольшой затор на Гусинобродском шоссе.

Недавно массовое ДТП произошло на трассе в Черепановском районе, 27-летняя девушка не справилась с управлением и врезалась в два грузовика.

ПО ТЕМЕ
Авария ДТП Машина Автомобиль Гусинобродское шоссе
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