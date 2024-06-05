Выехал на красный: водитель устроил массовое ДТП на Гусинобродском шоссе — видео с моментом аварии

На Гусиноброском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля. Момент аварии попал на видео.
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель на седане Nissan Sunny выехал на перекресток с улицей Доватора на красный сигнал светофора. После в машину въехал внедорожник Toyota Land Cruiser, а в него влетел седан Toyota Corolla.
Сейчас на участке, судя по данным «Яндекс карт» образовался небольшой затор на Гусинобродском шоссе.
Недавно массовое ДТП произошло на трассе в Черепановском районе, 27-летняя девушка не справилась с управлением и врезалась в два грузовика.