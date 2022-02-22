Октябрьский мост хотят ремонтировать в июне — сколько продлятся работы

Проект ремонта Октябрьского моста в Новосибирске собираются отправить на экспертизу до 1 апреля 2022 года. Это нужно, чтобы определить его стоимость и начать работы.
— С учетом сезонности и условий выполнения работ без остановки движения транспорта общий срок ремонта — с июня 2022 года по сентябрь 2024 года, — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска информацию департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Ранее сообщалось, что ремонт проведут в два этапа. Прежде ожидалось, что первый этап пройдет с 2021 года до Молодежного чемпионата мира по хоккею, второй — с 2023 по 2025 год.
Ориентировочная стоимость работ — 2,7 миллиарда рублей. В пресс-службе Главгосэкспертизы России НГС сообщили, что проект ремонта еще не поступил.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года власти объявили аукцион на разработку проекта работ, за него были готовы заплатить 28 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к 1 мая и отправить на экспертизу. 10 июня стало известно, что Главгосэкспертиза вернула документы на доработку. В сентябре мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.