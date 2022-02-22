22 февраля вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 7/10
usd 76.77
eur 87.34
Тема дняОбращение президента о признании ЛНР и ДНР
Все новости
Все новости

Октябрьский мост хотят ремонтировать в июне — сколько продлятся работы

Проект капитального ремонта должна проверить Главгосэкспертиза

1 317
7Обсудить

Поделиться

Стоимость капремонта оценивают в 2,7 миллиарда рублей

Стоимость капремонта оценивают в 2,7 миллиарда рублей

Поделиться

Проект ремонта Октябрьского моста в Новосибирске собираются отправить на экспертизу до 1 апреля 2022 года. Это нужно, чтобы определить его стоимость и начать работы.

— С учетом сезонности и условий выполнения работ без остановки движения транспорта общий срок ремонта — с июня 2022 года по сентябрь 2024 года, — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска информацию департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Ранее сообщалось, что ремонт проведут в два этапа. Прежде ожидалось, что первый этап пройдет с 2021 года до Молодежного чемпионата мира по хоккею, второй — с 2023 по 2025 год.

Ориентировочная стоимость работ — 2,7 миллиарда рублей. В пресс-службе Главгосэкспертизы России НГС сообщили, что проект ремонта еще не поступил.

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года власти объявили аукцион на разработку проекта работ, за него были готовы заплатить 28 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к 1 мая и отправить на экспертизу. 10 июня стало известно, что Главгосэкспертиза вернула документы на доработку. В сентябре мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Октябрьский мостгосзакупкиремонт дорог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter