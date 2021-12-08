Не вышло около 100 машин: как водители «Яндекс.Такси» бастуют под Новосибирском

— Я из Новосибирска приехал в Искитим по заказу — человека перевез. После этого думал поездить по Искитиму. Приходит первый заказ — с вокзала до одной деревни. Ценник был 500 с лишним рублей. Приехал, а там нет никого. Жду-жду, звоню. Мне говорят, мол, это фейковый заказ. У нас, говорит, сегодня забастовка, вы никуда не поедете. А мне его нельзя отменить — это нужно 10 минут стоять, чтобы потом отменить без потери баллов. Еще приходит заказ — приезжаю, опять никого. Звоню, номер не зарегистрирован. Время свое потратил, бензин потратил. И так пять раз, — недоволен водитель «Яндекс.Такси» Дмитрий.

Адрес назначения последнего подобного заказа, который поступил таксисту, был на улицу Жемчужную в городе Искитиме, рядом с постом ГАИ. По рассказу Дмитрия, там находилось около 15 автомобилей такси. К нему подошли «коллеги по цеху», которые рассказали, в чем проблема:

— Ты, говорит, дружище, извини, но сегодня «Яндекс» здесь работать не будет. Ты че, спрашивает, получил фейковый заказ? Я говорю: «Да, получается». Он ответил, что только их я буду получать. Он объяснил, что у них забастовка и все получают фейковые заказы.