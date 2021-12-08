Не вышло около 100 машин: как водители «Яндекс.Такси» бастуют под Новосибирском

Днем в понедельник, 6 декабря, водители «Яндекс.Такси» заявили о забастовке в Искитиме, они объяснили это падением доходов из-за смены условий. Компания в ответ заявила, что это неправда, а таксисты, наоборот, стали получать больше. В тот же день в редакцию НГС стали поступать сообщения о фейковых вызовах такси в том же Искитиме — водители объясняют это акцией забастовщиков. Что говорят о происходящем сами таксисты, чего хотят добиться забастовкой и долго ли она продлится — в материале НГС.
Что случилось в Искитиме?
— Я из Новосибирска приехал в Искитим по заказу — человека перевез. После этого думал поездить по Искитиму. Приходит первый заказ — с вокзала до одной деревни. Ценник был 500 с лишним рублей. Приехал, а там нет никого. Жду-жду, звоню. Мне говорят, мол, это фейковый заказ. У нас, говорит, сегодня забастовка, вы никуда не поедете. А мне его нельзя отменить — это нужно 10 минут стоять, чтобы потом отменить без потери баллов. Еще приходит заказ — приезжаю, опять никого. Звоню, номер не зарегистрирован. Время свое потратил, бензин потратил. И так пять раз, — недоволен водитель «Яндекс.Такси» Дмитрий.
Адрес назначения последнего подобного заказа, который поступил таксисту, был на улицу Жемчужную в городе Искитиме, рядом с постом ГАИ. По рассказу Дмитрия, там находилось около 15 автомобилей такси. К нему подошли «коллеги по цеху», которые рассказали, в чем проблема:
— Ты, говорит, дружище, извини, но сегодня «Яндекс» здесь работать не будет. Ты че, спрашивает, получил фейковый заказ? Я говорю: «Да, получается». Он ответил, что только их я буду получать. Он объяснил, что у них забастовка и все получают фейковые заказы.
На вопрос о том, почему так случилось, Дмитрию ответили, что не могут больше возить людей так дешево.
— На маршрутном такси доехать — возможно, стоять, выйти на остановке и еще пешком идти. А тут они с комфортом едут. Да сами люди смеются над этим. Таксисты — лохи, говорят. Заработок смешной, это просто издеваются над нами. А бензин-то дорожает, почему метро дорожает? Троллейбус — и тот дорожает. А такси подешевело. Ну как так-то?
Сам Дмитрий объяснил, что таксует всего полтора года и, по его оценкам, за это время заработок снизился примерно на 1000–1500 рублей. Он опасается, что подобные забастовки могут коснуться и Новосибирска.
— Я надеюсь, что все-таки на эти процессы обратят внимание и что-то исправится, — подытожил Дмитрий.
На условиях анонимности один из руководителей новосибирского таксопарка, который сотрудничает с «Яндекс.Такси», рассказал НГС, что с помощью ложных заказов водители хотели собрать больше единомышленников:
— Люди, которые не выходят сами, пытаются сделать ложные заказы и по возможности стараются провести беседу о том, что сегодня у нас забастовка. «Не надо выходить, давайте накажем "Яндекс"». Иным способом люди не могут донести, что всё у них плохо и печально, — рассказал мужчина.
В то же время один из бастующих в Искитиме таксистов Андрей рассказал НГС, что не слышал о фейковых заказах. По его словам, в знак протеста водители просто не вышли на работу:
— Мы просто-напросто не вышли большим количеством народу. Не вышли машины, которые раньше выходили постоянно. У всех, кто не вышел, это постоянная работа. Лично я самозанятый, плачу налоги — 6%, комиссию «Яндексу». Если посчитать совокупность, я только в минус себе работаю, — возмутился Андрей.
Он добавил, что на работу в начале недели не вышло около 100 машин. Водители планируют продолжать забастовку до тех пор, пока агрегатор «не поднимет тариф и не стабилизирует комиссию».
— Мы готовы работать, понимаете. Но нам нужно быть уверенными, что «Яндекс» опять не опустит цены до минимума. Большинство водителей ездят на арендованных машинах, а ее еще нужно заправить, помыть и домой что-то принести. Люди работают по 16–17 часов, они выходят, и у них ноги трясутся, — объяснил Андрей.
С чем связана забастовка?
По словам анонимного руководителя таксопарка, забастовка связана с изменением условий оплаты для таксистов. С начала осени агрегатор поменял правила оплаты:
— Забастовка связана с низким доходом. Недавно «Яндекс» убрал недельные смены. Недельная смена стоила 3500 рублей, и можно было ездить неделю с нулевой комиссией. Если же я не покупал «неделю», у меня в день выходила 1300–1400 рублей комиссия. Кроме того, на определенные заказы ввели комиссии, понизили расценки. Убрали повышающий коэффициент — раньше в час пик была доплата 80–100 рублей, сейчас в лучшем случае 20–30, а то и вообще без надбавок, — рассказал руководитель таксопарка.
По его словам, из-за уменьшения доходов им приходится сокращать траты на обслуживание автомобилей:
— Недовольны все. И водители, и руководство таксопарков. С учетом роста стоимости запчастей, топлива, автомобилей, комиссии «Яндекса»... Не хочу сказать, что мы на «Титанике», но то, что аварийность такси выросла на 50%, — это всё следствия ценовой политики «Яндекса». В таксопарках начали экономить на ремонтах автомобилей, кто-то перестал страховать машины. Нам бы аренду потянуть, сейчас идет просто выживание. Поэтому это не первая забастовка и не последняя, — рассказал представитель сферы.
Он добавил, что в Новосибирске в ближайшее время таких забастовок не планируется из-за прихода зимы:
— Сейчас холода наступят, ситуация должна чуть-чуть выровняться. Но в любом случае ситуация плачевная и будет только ухудшаться, — сказал мужчина.
При этом «Яндекс.Такси» ранее заявляли, что доход таксистов не упал, а, наоборот, вырос:
— В сервисе нет ограничений по заработку, и доход водителей в городе за последний год не снижался — напротив, с осени прошлого года вырос примерно на 30%. Водители Искитима сейчас зарабатывают в среднем около 340–400 рублей в час в тарифе «Эконом». Сегодня и в Искитиме, и в Новосибирской области сервис работает в штатном режиме, — отвечали на запрос корреспондента НГС в компании.
Корреспондент НГС направил в «Яндекс.Такси» запрос с просьбой уточнить, известно ли агрегатору о фейковых вызовах и планирует ли он как-то решать эту проблему. Однако в пресс-службе агрегатора отказались комментировать ситуацию.
Ранее таксисты рассказали, в какие районы Новосибирска они не поедут ни за какие деньги.