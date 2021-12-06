«Их доход вырос на 30%»: в «Яндекс.Такси» ответили новосибирским водителям, которые грозятся забастовкой

— Подача машины стала стоить 49 рублей против 59 ранее — получается, мы недополучаем с каждой поездки около 10 рублей. Далее. За выполнение коротких поездок агрегатор должен начислять нам определенную сумму в качестве недополученной выгоды. Но этого не происходит — потому что одна поездка дороже 90 рублей отменяет эти надбавки. Из приложения пропал детский тариф. В итоге ты приезжаешь на вызов и объясняешь пассажирам, что надо было заказывать машину с детским креслом и просишь отменить заказ. Также мы хотим узнать, куда исчезла запись в пожеланиях о стоимости багажа? Еще один момент — комиссия. Мы требуем, чтобы по Искитиму она не превышала 13%. Потому что она может доходить и до 15% — в зависимости от спроса, — перечислил Андрей.

Он утверждает, что за 12 часов смены («Яндекс» ограничивает время пользования сервисом) он получает около 4 тысяч рублей. При этом, по его словам, в смену — минимум 1400 рублей у него уходит на бензин, плюс увеличивается пробег и общий износ авто. Искитимские водители уверены, всё это должно быть учтено при оплате их работы. По его словам, на руках у водителей не остается никакого заработка.