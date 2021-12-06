«Их доход вырос на 30%»: в «Яндекс.Такси» ответили новосибирским водителям, которые грозятся забастовкой

В «Яндекс.Такси» заявили, что доход искитимских водителей не только не снизился, а за год даже увеличился. Вчера днем в Искитиме в Новосибирской области собрались 70 водителей, который используют этот сервис. Они недовольны тем, как сервис пересмотрел тарифы в последнее время. В связи с этим водители написали коллективное письмо в «Яндекс.Такси» с требованием пересмотреть ценовую политику, пригрозив в противном случае забастовкой.
Один из недовольных таксистов Андрей сообщил, что, когда сервис только вышел на рынок, он предлагал хорошую оплату, но как только укрепился на рынке, стал снижать тарифы.
— Подача машины стала стоить 49 рублей против 59 ранее — получается, мы недополучаем с каждой поездки около 10 рублей. Далее. За выполнение коротких поездок агрегатор должен начислять нам определенную сумму в качестве недополученной выгоды. Но этого не происходит — потому что одна поездка дороже 90 рублей отменяет эти надбавки. Из приложения пропал детский тариф. В итоге ты приезжаешь на вызов и объясняешь пассажирам, что надо было заказывать машину с детским креслом и просишь отменить заказ. Также мы хотим узнать, куда исчезла запись в пожеланиях о стоимости багажа? Еще один момент — комиссия. Мы требуем, чтобы по Искитиму она не превышала 13%. Потому что она может доходить и до 15% — в зависимости от спроса, — перечислил Андрей.
Он утверждает, что за 12 часов смены («Яндекс» ограничивает время пользования сервисом) он получает около 4 тысяч рублей. При этом, по его словам, в смену — минимум 1400 рублей у него уходит на бензин, плюс увеличивается пробег и общий износ авто. Искитимские водители уверены, всё это должно быть учтено при оплате их работы. По его словам, на руках у водителей не остается никакого заработка.
В «Яндекс.Такси» заявили НГС, что доход водителей не упал.
— В сервисе нет ограничений по заработку и доход водителей в городе за последний год не снижался — напротив, с осени прошлого года вырос примерно на 30%. Водители Искитима сейчас зарабатывают в среднем около 340–400 рублей в час в тарифе «Эконом». Сегодня и в Искитиме, и в Новосибирской области сервис работает в штатном режиме, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании.
Ранее таксисты рассказали, в какие районы Новосибирска они не поедут ни за какие деньги.