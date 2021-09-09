Новосибирец предложил сделать проезд в транспорте бесплатным по прописке. Что еще спасет город от пробок?

— Несколько лет назад несколько недель путешествовал по Испании на автомобиле — посчитал, что арендовать автомобиль дешевле, чем передвигаться на общественном транспорте. Обратил внимание, что ширина дорог меньше, автомобилей больше, но пробок я не видел. Конечно, высотных домов, которые и положили начало транспортному коллапсу в Новосибирске, здесь нет, но и в городах Испании намного теснее.

Начал анализировать: в Испании (по крайней мере, в Андалусии) вообще нет левых поворотов — для этого сделаны развязки через эстакады. Как следствие светофоры есть только в центре городов, и их не так много. Нет колодцев. И полиция реально следит за соблюдением ПДД — превышений скорости практически нет. Отъехать от дома с непристегнутым ремнем безопасности там немыслимо — штраф 400 евро, и он реален на 99%. Стесненность в городах компенсируется продуманной логистикой одностороннего движения по узким улочкам. За несколько недель я не видел ни одной аварии. В Новосибирске я не помню ни одного дня без аварий на дорогах.