Новосибирец предложил сделать проезд в транспорте бесплатным по прописке. Что еще спасет город от пробок?

Не так давно наш читатель Александр Братухин сделал расчеты и понял, как спасти Новосибирск от пробок — аргументы он изложил в открытом письме властям. На его аргументы в комментариях отреагировали читатели сайта. Оказалось, что не все горожане согласны со строительством метро или отказом от личного автомобиля. Зато они нашли другие способы освобождения города из плена бесконечных пробок. Читайте 15 расширенных мнений и высказывайте свое в комментариях.
Заметки с наблюдениями об инфраструктуре
— Несколько лет назад несколько недель путешествовал по Испании на автомобиле — посчитал, что арендовать автомобиль дешевле, чем передвигаться на общественном транспорте. Обратил внимание, что ширина дорог меньше, автомобилей больше, но пробок я не видел. Конечно, высотных домов, которые и положили начало транспортному коллапсу в Новосибирске, здесь нет, но и в городах Испании намного теснее.
Начал анализировать: в Испании (по крайней мере, в Андалусии) вообще нет левых поворотов — для этого сделаны развязки через эстакады. Как следствие светофоры есть только в центре городов, и их не так много. Нет колодцев. И полиция реально следит за соблюдением ПДД — превышений скорости практически нет. Отъехать от дома с непристегнутым ремнем безопасности там немыслимо — штраф 400 евро, и он реален на 99%. Стесненность в городах компенсируется продуманной логистикой одностороннего движения по узким улочкам. За несколько недель я не видел ни одной аварии. В Новосибирске я не помню ни одного дня без аварий на дорогах.
Последние два года провожу своеобразный социальный эксперимент: пытаюсь увидеть хоть одну женщину за рулем автомобиля без телефона. Даже случайно. Пока безуспешно. Разница только в том, говорит она по телефону или СМСится. А это аварии, а это дополнительные заторы, — рассказал о своем опыте читатель НГС.
— В Москве прекрасное метро, на котором по городу можно доехать куда угодно. Есть электрички, вроде «Ласточек», на которых едешь и ощущаешь себя человеком. Тут же, [в Новосибирске], общественный транспорт — это сборщик маргиналов. У меня масса товарищей жалуется именно на это. Сел после работы в маршрутку, и ладно бы в пробке в ней стоять, но когда рядом воняющее мочой быдло быкует или готово в любой момент обрыгаться, это невозможно терпеть уважающим себя людям. И именно поэтому народ покупает авто, пусть старенькое и плохенькое, но обезопасить себя от соседства с таким контингентом. Плюс общественный транспорт — это сейчас уже не гарантия безопасности и профессионализма водителей. Водители-гастарбайтеры работают за копейки. Летом в общественном транспорте жарко (опять же в московских электричках есть кондеи и туалеты), зимой — холодно, а в межсезонье — очень слякотно и грязно. И без решения этого всё остальное глупо решать, — высказывается комментатор под ником Выкручиватель.
— Города Рим, Париж, Нью-Йорк и так далее. Машин в этих странах больше, чем у нас, а пробок в городах нет. Общественный транспорт развит, ходит как часы. Альтернативы нет. Пробки на дорогах и штрафы заставят людей уважать друг друга, — делится наблюдениями читатель НГС.
Своим списком аргументов поделился читатель под ником 77AMG:
— Объездил много стран за рулем — нигде пробок не видел. В реале все проблемы из первого пункта. Область стагнирует. В мегаполис набиваются областники в бетонные коробки, всё движение встает. Почему они у нас:
- Завышенная плотность населения из точечной застройки и деградация области, все бегут из области в человейники.
- Огромное количество такси как следствие перенаселенности и ЖК, ТЦ.
- Огромное количество пешеходных переходов и левых поворотов. БШ, Большевичка.
- Нет улиц-дублеров. Бердск — одна дорога в Новосиб, ОбьГэс, Первомайка и так далее.
- Общественный транспорт — нет системности, нет расписания. Нет альтернативы метро, нужны метробусы, трамваи (по типу Волгограда). Метро копать дорого, делайте над землей, как в городе Вупперталь.
- Утренняя миграция в деловые районы, с берега на берег. Нужна смешанная застройка, а не микрорайонная.
- По хорошему город делить на три города: Левосибирск, Правосибирск, Академ. Так делают в Европах. Деление на округа.
— Ну хотя бы без розовых соплей про «город спасут велосипеды и самокаты». Метро городу катастрофически нужно — от «Чистой слободы» до «Родников». К трамваю у меня больше вопросов. Считаю ненадежным транспортом из-за большого количества оленей на рельсах. Для отдаленных районов, возможно, эффективнее городская электричка до транспортных узлов. Но вообще всё упирается в деньги, — делится своим мнением читатель под ником Rhjirf.
— Вообще-то все пробки в городе из-за вечно сломанных, еле плетущихся, чадящих, гудящих, всех этих автобусов и трамваев, а также фур. Хорошие современные легковые автомобили очень маневренные и быстрые. Как они могут создавать пробки? А этот общественный транспорт, эти троллейбусы только мешают серьезным, солидным людям на хороших качественных автомобилях быстро и комфортно добираться по важным делам, — высказал свое мнение читатель под ником Erich Hartmann.
Как читатели предлагают решить проблему?
— Сейчас, в век цифровых технологий, светофоры города можно отрегулировать в зеленую волну, это поможет сократить выброс выхлопов и уменьшит пробки. Сейчас как движется транспорт? Стартует на зеленый, к следующему светофору подъезжает, а там загорается красный, но ведь еще в советское время делали зеленую волну, — выдвинул свое предложение читатель под ником Ĵůśŧ ӎǻŋ.
— Самое простое решение — сделать общественный транспорт бесплатным для людей, зарегистрированных по прописке в этом городе. И всё. Халява всемогущая сделает то, что не могут сделать ни власти, ни ученые. Как в Европе сделали. Для своих бесплатно, для приезжих подороже (существенно). И не надо будет строить в городе шестиполосные дороги, и экология существенно улучшится, а значит и здоровье. В городе дышать нечем от прогревающих свои машины автолюбителей. И детей в школу брать по месту жительства. Вы заметили, как в каникулы пустеют улицы? Это весь город таскается в школу и из школы. Почему всё население должно страдать из-за амбиций мамочек? Амбиции надо подкреплять материально. Покупайте квартиру рядом со школой, — высказалась читательница под ником Жительница Никитинского жилмассива.
— Для начала неплохо было бы убрать все узкие места на дорогах. У нас очень много мест в городе, где из нескольких полос поток машин перемещается в одну-две — это сильно тормозит поток, что приводит к пробкам. У нас много мест с бестолковой работой светофоров, можно в несколько раз увеличить пропускную способность перекрестков, просто наладив работу светофоров. В годах 2008–2010 ставили электротабло, так называемый «зеленый коридор». Действительно полезная вещь была: люди видели, с какой скоростью нужно двигаться, чтобы проехать участок пути без торможения. Почему не развили эту систему? Также много заторов у нас из-за состояния дорог. Едешь один участок по хорошему покрытию, затем начинается разбитый участок, естественно, люди притормаживают, следствием чего являются заторы.
Затем неплохо было бы обещанные развязки довести до ума: Бугринский мост, Винаповский мост, переделать Икеевский мост, как изначально планировалось, также «горб Городецкого» привести к изначальному виду. Нужно планомерно вести ремонтные работы на теплосетях, а не копить проблемы годами, чтобы потом единоразово весь город перекапывать. Всё это поспособствует тому, что пробки значительно сократятся! Общественный транспорт в условиях Сибири — это не выход, разве что в период с мая по октябрь, а в остальные месяцы стоять дубеть на остановках как-то нет желания! — выдвигает сразу несколько предложений читатель под ником GHOST.
Наш читатель Иван написал целый список советов, как избавиться от пробок:
- Заставить «гайцев» работать, а то как авария, так улица на 4–6 часов перекрыта.
- Настроить нормально светофоры, я вообще не понимаю логику их работы.
- Убрать из города все знаки с ограничением скорости в 40 км/ч и камеры на прямых участках дорог.
- Сделать реверсивное движение в час пик на проблемных участках.
— Для начала можно создать единую городскую систему мониторинга и управления трафиком в режиме онлайн. Правильным и своевременным переключением режима работы светофорных объектов можно решить часть проблем. Второе — это общее качество дорожного покрытия и наличие правильной разметки. Третье — это просто банальная организация движения. Есть множество мест, где знаки и светофоры просто не соответствуют дорожной обстановке. Это не потребует триллионы денег, но даст быстрый эффект. А параллельно, конечно, нужно заниматься и транспортом, и строительством дорог, — внес свою лепту комментатор под ником Сибирский огурец.
— Общественный транспорт должен быть городским или не менее, чем наполовину субсидирован городом, чтобы было четкое расписание движения от 6 утра до 24 часов, независимо от количества пассажиров. Четвертый мост должен был быть на уровне Дивногорского, выходить на Дуси Ковальчук и быть бесплатным! В каждый конец города запустить городские электрички. И метро! И решить проблему с парковками! — также предложил несколько путей развития читатель под цифровым ником 436549281.
— Вот у меня семья, нас 4 человека. Мы поехали куда-то, где нет метро. Мы что, все в автобус полезем зимой в
— Чтобы всё понять, нужно элементарно посмотреть маршруты передвижения горожан. Понять, чего они туда все едут, и сделать так, чтобы они туда не ехали всем районом. Если у нас в центре миллион офисов и компаний — естественно, все туда тащатся утром, а вечером — назад. Коммерческую недвижимость достаточно распределить равномерно по городу, и уже в разы станет легче, — предполагает читатель под ником DjonSilver.
— Кольцевая дорога нужна в Новосибирске. Как МКАД. Чтобы можно было ездить в обход центра, а не всем дружно по Большевистской. Через Обь скоро будет пять мостов, а через Иню — один и больше не планируется. Как из Первомайского района ездить в город? В городе 4 больших оврага. В городе промзоны идут параллельно оврагам. Улиц, которые пересекали бы овраги и промзоны, практически нет. С запада на восток проехать легко, с севера на юг — никак. Через Каменку три дороги. Между Ипподромской и Учительской хоть одна дорога через овраг есть? Нет. Через Тулу сколько дорог? Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев — это всё. На Криводановку и Колыванское шоссе сколько улиц ведут? Станционная и Большая, причем они сходятся, то есть по факту одна. Между Клещихой и Толмачево хоть один переезд есть? Вы чего вообще хотите, все дырки заткнуты, в таком городе только оборону держать удобно, — грустно шутит читатель под ником Фывап.
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