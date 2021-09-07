«Уберите свои ручонки от гаражей!»: новосибирцы поспорили, нужно ли сносить гаражи — 15 аргументированных мнений

— Я когда на левый [берег] переехала, то удивилась, сколько этих железяк зазря во дворах стоят, а ещё больше удивилась, что очень много погребов со страшными крышками и навесными замками, как могильники. Это уродство, конечно, — высказывается читательница под ником gladkikhe в «Инстаграме».

— Если бы только вдоль дорог, посредине города их тысячи, облезлые, страшные, и многие из них служат не по назначению, а, как здесь пишут, для солений и варений, — поддерживает мнение предыдущей читательницы комментатор под ником na_dezhda55 в «Инстаграме».

— Такого страха быть не должно в современных городах, конечно... Может быть, разумнее было бы построить многоэтажный паркинг и владельцам гаражей предоставить там места с 50% скидкой? — предлагает свой вариант читатель НГС под ником Шинша.



— Давно пора [сносить гаражи]! И не только там, [около Технопарка]. Ничто так не уродует город, не занимает бездарно столько полезной площади, как эти мерзкие, уродливые гаражи. Рассадник всякой дряни и мусора, — нелестно высказался о гаражах читатель НГС под ником Helvide.

