«Уберите свои ручонки от гаражей!»: новосибирцы поспорили, нужно ли сносить гаражи — 15 аргументированных мнений

Недавно мы обсуждали новость о том, что мэрия решила снести гаражный комплекс рядом с Технопарком. Под материалом между читателями завязался спор о том, насколько вообще нужны гаражи городу. Мы спросили мнение читателей в нашем профиле «Инстаграм» и собрали аргументированные комментарии от обоих лагерей. А за какую сторону вы?
Лагерь №1.
Гаражи не нужны
— Как только появится конкурент гаражам в доступных местах и по доступным ценам, необходимость в гаражах отпадет сама собой! Да здравствуют многоуровневые доступные парковки! — считает читатель под ником trufanov3014 в «Инстаграме».
— Я когда на левый [берег] переехала, то удивилась, сколько этих железяк зазря во дворах стоят, а ещё больше удивилась, что очень много погребов со страшными крышками и навесными замками, как могильники. Это уродство, конечно, — высказывается читательница под ником gladkikhe в «Инстаграме».
— Если бы только вдоль дорог, посредине города их тысячи, облезлые, страшные, и многие из них служат не по назначению, а, как здесь пишут, для солений и варений, — поддерживает мнение предыдущей читательницы комментатор под ником na_dezhda55 в «Инстаграме».
— Такого страха быть не должно в современных городах, конечно... Может быть, разумнее было бы построить многоэтажный паркинг и владельцам гаражей предоставить там места с 50% скидкой? — предлагает свой вариант читатель НГС под ником Шинша.
— Давно пора [сносить гаражи]! И не только там, [около Технопарка]. Ничто так не уродует город, не занимает бездарно столько полезной площади, как эти мерзкие, уродливые гаражи. Рассадник всякой дряни и мусора, — нелестно высказался о гаражах читатель НГС под ником Helvide.
— Мне кажется, по своему прямому назначению используется процентов 30–40 гаражей — и то эти 30–40% выезжают из них весной, в дачный сезон. И как вульгарно выглядит большинство этих гаражей советской постройки, и места не самые удобные (в большинстве своем иной раз, чтобы выехать — целый квест надо пройти). На самом деле, людям нужны места для хранения, и это должны быть удобные локации, гармонично вписывающиеся в архитектуру района-места и удобные для использования. Автомобилю не обязательно нужен капитальный гараж — ему достаточно тёплой парковки, — высказал свои аргументы читатель под ником zheregelyamikhail.
— Если и нужны, то не в таком виде, как у нас в городе. Страшные, облезлые, ржавые, уродливые вдоль дорог, — пишет комментатор под ником sha_hatasha в «Инстаграме».
— Гараж нужен тем, у кого он есть! — подводит итог дискуссии читательница под ником nutaptichkina.
Лагерь №2. «Уберите руки от гаражей»
— Мне нужен мой гараж, мне хорошо, комфортно и удобно. Считаю, что авто во дворе — это ужасно... Лучше развивать общественный транспорт, чтобы он был так же удобен, как личное авто, — пишет читатель под ником klim2way в «Инстаграме».
— Жаль, однако. Не гаражи жаль, а что добрались до них не те люди, не в ту эпоху. Гаражи снести не проблема, но на их место придут застройщики и влепят там жилую высотку, а это уже навсегда. Застройщики — «могильщики русской культуры», так как строят они не для решения «жилищного вопроса» местных, — высказал свою точку зрения читатель под ником белуга копи.
— Гаражи очень нужны! Сейчас и людям-то жить негде (квартиры-студии), а где вещи хранить, соленья, варенья, компоты, картошку на зиму и для машины те же колёса хотя бы? — задается вопросом читатель под ником tam._.tararam в «Инстаграме».
— Нужны! Пусть лучше машины в гаражах стоят, чем на газонах возле подъездов, — делится мнением читательница под ником larashalina69.
— Отвяжитесь от гаражей! Гаражи — это выбор разумных людей, они потратили деньги, купили их, а не бросают [автомобили] под окнами и не включают прогрев, часами не воняют. Уберите свои ручонки от гаражей! Наоборот, вы, [власти], должны следить за тем, чтобы у каждой новостройки были свои гаражи и парковки, — возмущается читательница НГС под ником эника.
— Гаражи нужны. Машины во дворах везде. Нет места для прогулок. Стоишь на крыльце у подъезда, а вокруг машины, машины и очень мало зелени... Просто безобразие! А ещё и места всем авто не хватает. Соседи дерутся из-за них, — пишет читательница под ником olgasergienko103 в «Инстаграме».
— Если есть гаражи, значит есть куда ставить машины и ещё всякий хлам, который деть некуда и не выбросишь... Например, лопаты, велосипеды, лодки. И все, кто верещит, что все нужно снести, [не понимают], что элементарно машины заполонят все дороги и проезды во дворах. Либо запретить машины нужно сначала, — высказывает свои аргументы читательница под ником svetlanatevs74.
О чем еще размышляют наши читатели?
«Колотила в дверь в 4–5 утра — интернет шумит». 10 коротких историй о нелегких отношениях с соседями.
«Новосибирск стал похож на деревенское кладбище»: 15 говорящих мнений о заборах вокруг многоэтажек.