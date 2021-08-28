Мэрия решила снести гаражный комплекс рядом с Технопарком

Власти Новосибирска решили снести 50 гаражей в Академгородке
Городские власти выпустили постановление о сносе 50 капитальных гаражных боксов в Академгородке — документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.
Самовольные боксы составляют около половины всех гаражей за домом на улице Николаева, 18. Снести их мэрия Новосибирска решила из-за отсутствия документов на земельный участок, на котором они построены.
По данным публичной кадастровой карты, по документу эту землю разрешено использовать для территорий общего пользования с малыми архитектурными формами благоустройства. Кадастровая стоимость участка площадью более 6,2 тысяч
Снести гаражи должны в течение полугода, но не ранее двух месяцев с момента публикации постановления.
При этом снос гаражей, как правило, сопровождается жалобами местных жителей на свалку — на месте построек остается большое количество мусора.