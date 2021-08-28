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Мэрия решила снести гаражный комплекс рядом с Технопарком

50 капитальных гаражей на улице Николаева признали самовольной постройкой

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Под снос попали 50 гаражных боксов на улице Николаева — это около половины из всех построенных в этом месте гаражей

Под снос попали 50 гаражных боксов на улице Николаева — это около половины из всех построенных в этом месте гаражей

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Власти Новосибирска решили снести 50 гаражей в Академгородке

Городские власти выпустили постановление о сносе 50 капитальных гаражных боксов в Академгородке — документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.

Самовольные боксы составляют около половины всех гаражей за домом на улице Николаева, 18. Снести их мэрия Новосибирска решила из-за отсутствия документов на земельный участок, на котором они построены.

По данным публичной кадастровой карты, по документу эту землю разрешено использовать для территорий общего пользования с малыми архитектурными формами благоустройства. Кадастровая стоимость участка площадью более 6,2 тысяч кв. м составляет 42,4 млн рублей.

Снести гаражи должны в течение полугода, но не ранее двух месяцев с момента публикации постановления.

При этом снос гаражей, как правило, сопровождается жалобами местных жителей на свалку — на месте построек остается большое количество мусора.

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Академгородокгаражисамовольная постройка
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