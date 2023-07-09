Плоды будут крепкими: что нужно обязательно сделать с баклажанами и перцами в июле, чтобы получить богатый урожай

В июле баклажаны и перцы среднеранних и поздних сортов нуждаются не только в правильном поливе, но и в хороших подкормках. Нужно защитить растения от вредителей и правильно сформировать. Как получить богатый урожай, объясняет агроном.
Выращивание баклажанов в теплице — чем подкормить
В июле растениям требуется поддержка, ведь у растений начинается самый непростой сезон — наращивание плодов.
— В июле лучше сделать одну-две подкормки органическими удобрениями с добавлением золы: настой сброженной травы или коровьего навоза в соотношении 1 к 10, — поделилась пропорциями Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Важно внести и такие элементы, как калий и магний, — особенно если листва на перцах или баклажанах поблекла с даже стала желтоватой. Лист, объясняет агроном, — фабрика питательных веществ, которые затем идут в цветы и плоды.
— Лучше всего взять комплексные микроудобрения, в которые входят магний, кобальт, марганец и другие. И, конечно, очень важен калий — с ним плоды будут крепкими и здоровыми.
Подкормки можно вносить как под корень, так и по листьям. Но для некорневой подкормки разведение должно быть с очень низкой концентрацией — в инструкции должны быть указаны дозировки. Нужно быть осторожными, чтобы не навредить растениям.
— Увлечение подкормками чаще всего приводит к тому, что на растении появляются ожоги или оно начинает жировать, то есть уходит в лист. Нужно выдерживать дозировки, — предупреждает агроном.
Полив баклажанов и перцев в теплице
К поливу очень требовательны как баклажаны, так и перцы.
— Поливать их лучше два раза в неделю в теплице. Чрезмерное увлечение поливом приводит к фузориозному бактериальному увяданию баклажанов, а у перцев начинают гнить плоды. Поливать лучше по бороздам, — предупреждает Людмила Шубина. — Полив должен быть обильный — в среднем нужно по 3–4 литра под куст минимум.
Паутинный клещ любит уничтожать не только огурцы и баклажаны. Чтобы прогнать вредителя или предотвратить его появление, можно поливать растения по листьям или изредка опрыскивать.
— После полива землю нужно подрыхлить, чтобы закрыть влагу и замульчировать. В субботу полили, в воскресенье подрыхлили, замульчировали — и спокойно на неделю можно уезжать с дачи, — говорит специалист.
Как правильно формировать перец в теплице
В теплице, чтобы получить урожай как можно быстрее, кусты перцев формируют — удаляют лишние побеги и листья. При этом пасынкование проводится только на позднеспелых и среднеранних сортах.
— На суперранних сортах пасынкование категорически запрещено, — предупреждает Людмила Шубина. — У остальных убираем верхние перчинки и прищипываем, чтобы развились боковые побеги. Делать это нужно вечером и точно не в самые жаркие дни.
Чаще всего перец формируют в два стебля. От основного должны отходить два боковых скелетных побега первого порядка, на которых и будут развиваться побеги второго порядка. Для этого главный стебель прищипывают на уроне около 30–35 сантиметров над землей. В верхней части куста нужно оставить 4–5 наиболее здоровых побегов, всё, что ниже, — удалить.
Борная кислота для перцев в теплице
Борная кислота — активатор завязывания плодов.
— Можно провести некорневую подкормку сейчас для лучшего завязывания плодов, если вы видите, что растение само не справляется, — советует агроном. — Обычно разводится чайная ложка без горки на стандартное ведро воды.
Раствором нужно обрызгать растения. Лучше это делать очень рано утром или поздно вечером, чтобы солнечные лучи не сожгли листву.
Важное про сад и огород
В июле огурцы настолько разрастаются, что вопрос их формирования и подкормок стоит очень остро.
Колорадский жук — один из главных врагов дачников. С каждым годом ситуация с вредителем усугубляется, и это тот редкий случай, когда без химикатов будет очень сложно обойтись.
Растениям требуется дополнительный уход и поддержка в виде удобрений. Объясняем, как правильно подкармливать овощи и при этом не разориться.