Плоды будут крепкими: что нужно обязательно сделать с баклажанами и перцами в июле, чтобы получить богатый урожай

— Лучше всего взять комплексные микроудобрения, в которые входят магний, кобальт, марганец и другие. И, конечно, очень важен калий — с ним плоды будут крепкими и здоровыми.

Подкормки можно вносить как под корень, так и по листьям. Но для некорневой подкормки разведение должно быть с очень низкой концентрацией — в инструкции должны быть указаны дозировки. Нужно быть осторожными, чтобы не навредить растениям.



— Увлечение подкормками чаще всего приводит к тому, что на растении появляются ожоги или оно начинает жировать, то есть уходит в лист. Нужно выдерживать дозировки, — предупреждает агроном.