«Запасы — жир на боках». Нутрициолог рассказала, как похудеть навсегда, и назвала лучшую диету

Что исключить из питания?

Конечно же, мы сразу исключаем быстрые углеводы. Норма потребления по простому сахару — 0. Нам ну нужен этот сахар, который человечество ест более 100 лет. Миллионы лет человек не знал, что такое свободный сахар, и человеческий организм просто неприспособлен, чтобы свободные сахара в таком количестве усваивать и перерабатывать. Отсюда, соответственно, и проблемы с сердцем, и сердечно-сосудистые заболевания.

Нужно исключить все блюда с добавленными сахарами везде, где есть белый сахар и его маски: всё сладкое и сиропы. Если хотим похудеть, нужно оставить в рационе продукты гликемического индекса 50 и ниже (в нормальном весе — 70 и ниже). Например, у фиников, которые ошибочно считают ПП (правильным питанием. — Прим. ред.), индекс выше 100.



Все мы не доедаем белка, и все мы не доедаем хороших, правильных жиров. Чтобы похудеть, нужно достаточное количество белков, потому что они обеспечивают транспорт глюкозы.

