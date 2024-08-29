Заигрались в любовь: 5 звездных романов лета, которые даже похожи на правду

Рассказываем, кто в кого влюбился этим летом Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Летом звезды музыки, кино и шоу-бизнеса пустились во все тяжкие. Любовь так и витала в воздухе, а новостные паблики и издания пестрели заголовками о бабочках в животе у Ксении Бородиной, о мелькающих частях женского тела в соцсетях у Давы и о стремительно развивающемся романе Григория Лепса в лучших традициях Владимира Набокова. Мы решили вспомнить, кто из любимцев медиа обрел вторую половинку вопреки ретроградным планетам, буллингу в Сети и обвинениям в неискренности от интернет-общественности.

Бородуля и Бородатый

Самая громкая история любви последнего месяца, которая зародилась среди алтайских гор. Ксения Бородина и Николай Сердюков встретились во время съемок реалити «Последний герой»: блогер покорил не только вершины Эльбруса и Килиманджаро, но и сердце телеведущей.

Ксения долго скрывала лицо избранника и публиковала фотографии с ним только со спины. Но от подписчиков ничего не скроешь — они быстро определили личность мужчины по шраму на затылке.

borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) Источник: Пара познакомилась на Алтае











Судя по контенту, который Ксения публикует в соцсетях, она искренне счастлива, а Николай тем более. Разумеется, у пары нашлись хейтеры, которые считают роман постановочным, чтобы повысить медийность Сердюкова. Если это окажется правдой, то стоит похвалить Бородину за отличную актерскую игру. Телеведущая уже не раз давала отпор язвительным комментаторам, защищая свою любовь.

Недавно пара снова отдыхала на Алтае — Ксения делилась милыми кадрами с отпуска. Есть ощущение, что у Бородиной и Сердюкова все серьезно: телеведущая уже познакомила его с дочками, а Николай представил возлюбленную друзьям.

Тихушник Дава и Малая

Только ленивый еще не догадался, что Давид Манукян по уши влюблен в Мари Краймбрери Радостно, что главная страдалица страны наконец-то встретила достойного спутника жизни и перестала петь слащавые до невозможности песенки о боли от расставания, лжи и изменах. Спасибо тебе, Дава.

Подписчики заподозрили связь между Давидом и Мари еще в 2022 году. Оба почти два года хранят молчание и официально себя парой не объявляют. Затянули настолько, что у Клавы Коки лопнуло терпение — она опубликовала совместное фото Манукяна и Краймбрери у себя в соцсетях.

Наконец-то Дава и Мари стали вместе появляться на публике Источник: dava_m / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Казалось бы, куда дальше прятаться? Но нет, тихушники продолжают играть в молчанку и, будто поддразнивая публику, показывают совместные фотографии без прямого указания, кто в кадре: то рука, то нога. Уже даже не интересно.

В начале августа Дава и Мари отдыхали в Турции — разумеется, фанаты ждали предложения, но оно не случилось. После появилось совместное видео: звезды вместе станцевали на фоне ночного города, а в конце ролика нежно обнялись.

Особо внимательные зрители заметили кольцо на руке девушки и предположили, что Дава попросил возлюбленную выйти за него замуж в день ее рождения. Подтверждений, конечно же нет, но кольцо — красивое.

Отношения человеческие

В июне Григорий Лепс произвел фурор, появившись на премии МУЗ-ТВ с не знакомой публике девушкой. Позже 61-летний певец представил фанатам 18-летнюю Аврору Кибу и сказал, что она пока раздумывает над тем, стать его супругой или нет.

— Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения. Пока человеческие, — заявил Лепс на «Шоу Воли». — У нас всё достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает: слишком велика разница в возрасте.

Отношения между артистом и 18-летней девушкой начались в начале лета Источник: gvleps / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На новую возлюбленную певца тут же обрушился шквал хейта: девушку обвинили в попытке нажиться на звезде и вытащить из возрастного ловеласа дорогостоящие подарки. Вскоре Аврора ответила обидчикам в соцсетях.

— Меня неоднократно звали дать интервью на эту тему, но я сделаю это в первый и в последний раз, — написала Аврора. — С самого рождения расту в «парниковых» условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу «самый лучший дед» и всё остальное меня абсолютно никак не задевают.

Также девушка намекнула, что народный артист сделал ей предложение руки и сердца.

— Я не «новая интрижка Григория Лепса», не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья, — заключила Аврора.

Григорий и Аврора много времени проводят вместе, в конце июля пара летала на отдых в Турцию.

Кто живет внутри у Бузовой

Певица дала понять подписчикам в Instagram*, что ждет ребенка от тайного возлюбленного. Девушка сказала, что будет рада, если родится двойня.

— Самое главное, когда внутри живет что-то, — сказала Бузова и погладила свой живот.

Телеведущая уже не первый раз намекает на новые серьезные отношения. Недавно она выложила несколько фотографий с незнакомым мужчиной, которого скрывала картинкой льва.

Если верить соцсетям, то в жизни Ольги Бузовой происходят серьезные изменения Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Также Ольга Бузова опубликовала в своих социальных сетях фотографии, на которых видно, что на ее безымянном пальце надето кольцо. Фанаты предположили, что оно может быть помолвочным.

Подруги поздравляют певицу и дарят ей детские вещи — трогательными моментами Ольга Бузова делится с подписчиками. Правда ли то, что певица в положении, — не ясно, ее стройная фигура изменений пока не претерпела. Не исключено, что перед нами очередной спектакль. Что ж, у звезд так принято.

Нашла молоденького

Певица Надежда Бабкина всегда была приверженцем традиционных семейных ценностей. Правда в личной жизни у нее не все гладко: то безответная любовь, то неудачный брак, то внезапно вспыхивающие и так же внезапно затухающие романы (иногда с женатыми мужчинами).

В последнее время стали говорить, что у Надежды Бабкиной появился молоденький фаворит Сергей Рябов, которого она сделала своим пиар-директором. Мужчина стал часто мелькать рядом с певицей. Поговаривают даже, что Бабкина купила ему квартиру.

Долгое время певица состояла в отношениях с Евгением Гором, но поползли слухи об их расставании. Они усилились после выходки Сергея Рябова на фестивале «Песни России», где царица русской народной песни пригласила его на сцену. Впечатленный таким вниманием, мужчина не удержался и поцеловал Бабкину в шею.

В последнее время Сергей Рябов куда чаще появляется на фотографиях Надежды Бабкиной, чем Евгений Гор Источник: ngbabkina / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Корреспонденты издания 76.RU спросили самого Сергея Рябова, в каких отношениях он находится с Надеждой Бабкиной и нет ли между ними той самой искры.

— На каждую собаку если оглядываться, никогда до дома не дойдешь. Если кому-то хочется так думать, ну разве я могу запретить? Или Надежда Георгиевна? Пожалуйста. У нас очень много работы, и отвлекаться на всё это как-то… — неопределенно ответил Сергей Рябов.

Молодой пиар-менеджер отметил, что он общается с Надеждой Бабкиной не только по работе, они дружат семьями.

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