Ксения Бородина опубликовала романтичное видео с Николаем Сердюковым — милые кадры

Бурный роман Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова продолжают обсуждать в сети. Некоторые поклонники считают, что роман постановочный и звезды играют в любовь, но большинство все же считают, что чувства знаменитостей настоящие.
Недавно телеведущая опубликовала в личных соцсетях романтическое видео с Сердюковым. На кадрах пара мило танцует и обнимается, а также шуточно дерется.
— Я чувствую себя такой особенной рядом с тобой, — написала Бородина.
В сетях поклонники ведущей спрашивают о их возможной женитьбе, ведь на свадьбе у друзей на Алтае Бородина поймала букет невесты. Однако ведущая не торопит события и не планирует выходить замуж в ближайшее время, хотя все может измениться.
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Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.
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