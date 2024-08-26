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Развлечения Ксения Бородина опубликовала романтичное видео с Николаем Сердюковым — милые кадры

Ксения Бородина опубликовала романтичное видео с Николаем Сердюковым — милые кадры

Звезды познакомились на Алтае

784
2 комментария

Пара долго скрывала свой роман

Бурный роман Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова продолжают обсуждать в сети. Некоторые поклонники считают, что роман постановочный и звезды играют в любовь, но большинство все же считают, что чувства знаменитостей настоящие.

Недавно телеведущая опубликовала в личных соцсетях романтическое видео с Сердюковым. На кадрах пара мило танцует и обнимается, а также шуточно дерется.

— Я чувствую себя такой особенной рядом с тобой, — написала Бородина.

Пара долго скрывала свой роман

В сетях поклонники ведущей спрашивают о их возможной женитьбе, ведь на свадьбе у друзей на Алтае Бородина поймала букет невесты. Однако ведущая не торопит события и не планирует выходить замуж в ближайшее время, хотя все может измениться.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.

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Комментарии
2
Гость
26 августа 2024, 15:40
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Гость
26 августа 2024, 15:50
милые кадры и из зоопарка всегда отправляют)) пусть в курсу едут, ищут последнего героя)
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