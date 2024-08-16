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Развлечения Бородина с избранником и бывшая Гуфа: блогеры устроили свадьбу на Алтае — кто тусовался в горах

Бородина с избранником и бывшая Гуфа: блогеры устроили свадьбу на Алтае — кто тусовался в горах

Сутки на базе в коттедже, где остановились звезды, стоит от 65 тысяч рублей в сутки

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3 комментария
Актеры, блогеры и другие звезды собрались на Алтае

Блогер Никита Серов и его жена Полина устроили свадьбу на Алтае. Они поженились еще прошлом месяце, но с размахом решили отметить сейчас. Молодожены собрали российский звезд и привезли их в горы. Смотрим, кто отдыхал на свадьбе блогеров.

Толпа звезд прилетела в Горно-Алтайск на самолете, после добиралась на автобусе. Среди приглашенных была и Ксения Бородина со своим новым избранником Николаем Сердюковым, с которым у них закрутился роман во время съемок алтайского сезона шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая первой начала делиться кадрами путешествия, она показала компанию, в которой оказалась бывшая жена Гуфа Юлия Королева и актер сериала «Реальный пацаны» (18+) Владимир Селиванов с супругой.

На торжество также приехал скандально известный блогер Артем Чекалин в компании с новой возлюбленной, лицо которой скрывает. Правда, чуть позже другие блогеры со свадьбы показали, как выглядит новая девушка Чекалина. Недавно он развелся с блогершей Лерчек, с которой у них трое детей. Жена Чекалина в 2023 году стала фигуранткой дела о неуплате налогов на сумму в 311 миллионов рублей.

Звезды заполнили самолет до Горно-Алтайска, а после добирались до базы отдыха на автобусе

Праздновать свадьбу на Алтае молодожены планирует четыре дня, для гостей они арендовали коттеджи, сутки стоят от 65 тысяч рублей.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В последнее время на Алтай приезжает все больше и больше знаменитостей, НГС узнал, с чем это может быть связано и какую роль в этом играет Герман Греф.

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Комментарии
3
Гость
16 августа 2024, 13:04
Наш дом лес
Гость
16 августа 2024, 13:03
Долину почему не позвали
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