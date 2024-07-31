Поймали звезду: новосибирские красавицы и красавцы, покорившие сердца знаменитостей, — пять историй любви

Вспоминаем, кто из новосибирцев встречался со знаменитыми актерами, музыкантами и спортсменами Источник: olesyaromano / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











После того как Джонни Депп буквально за руку привел в Голливуд Юлию Власову, пристальные взгляды общественности сосредоточились исключительно на нем. Роман с россиянкой стал главной темой для обсуждений, а обсудить есть что: оказывается, уральская модель и хитрый пират вместе аж с 2022 года. Наши коллеги решили вспомнить, кто еще из голливудских знаменитостей встречался с простыми русскими девушками, а редакция НГС задумала изучить отношения сибирячек (и, кстати, сибиряков) на предмет встреч с медийными персонами разной величины — рассказываем, кто попал в список.



Ангелина Ващенко и Александр Головин

Отношения Ангелины Ващенко и футболиста Александра Головина начались давно, но слышно о них мало. Пара не любит распространять личную информацию: все соцсети Ангелины закрыты, публикации доступны только для близкого круга.

Личная страница девушки закрыта Источник: vashchenkofan / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Девушка родилась и выросла в Новосибирске, в 17 лет начала модельную карьеру. У Ангелины подходящие для карьеры модели черты лица: четко очерченные скулы, правильный нос и губы, и девушка быстро начала набирать популярность, несмотря на немодельный рост — 168 см. Ей часто поступали выгодные предложения, а от бесплатных проектов она отказывалась. При этом модельная карьера ничуть не мешала учебе.

Известно, что с футболистом Головиным (он начинал свою карьеру в московском ЦСКА, а сегодня выступает за клуб «Монако», который играет во французском чемпионате) сибирячка познакомилась в соцсети — парень написал ей сообщение, завязалась переписка, вскоре он пригласил ее в Москву. Девушка согласилась, переехала в столицу, перевелась в московский вуз и закрыла все свои страницы. Говорят, что она перестала общаться и со многими новосибирскими друзьями.

В соцсетях Александра нет ни одной фотографии с Ангелиной Источник: alex_golovin17 / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











В Сети часто появляются слухи о том, что отношения пары закончились, но подтверждения этому нет. Напротив, иногда спортивные фанаты замечают их вместе на улицах, пророчат свадьбу. По последним данным, пара живет в Монако. Иногда модель можно встретить на улицах Москвы, приезжает она и в Новосибирск, и в Калтан — родной город футболиста.



Олеся Романенко и Рассел Кроу

Олеся Романенко — модель из Новосибирска, которая востребована на всех модельных рынках, от Азии до Европы и Америки. В модельный бизнес эта девушка пришла школьницей и совсем с немодельным ростом. Но уже через год получила международный контракт, а за ним и международное признание. Сейчас она живет только моделингом, на Западе ее называют «новой Кейт Мосс», а в друзьях Олеси Наталья Водянова, Рассел Кроу и Милла Йовович.

Олеся Романенко, 33 года, модель и бьюти-блогер, живет в Лос-Анджелесе Источник: olesyaromano / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Девушка рассказывала, что в мужчинах ее привлекает чувство юмора, человек должен быть творческим, а если коснуться внешности, то Олесе нравится испанский тип. Интересно, что актер Рассел Кроу — полная противоположность испанцам, но между ними завязался краткосрочный роман.

С актером Олеся познакомилась в Лондоне, завязалось общение — сначала дружеское, как это часто бывает. Их история закрутилась еще в начале 2010-х.

Олеся не скрывает связь с Расселом Кроу Источник: olesyaromano / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сейчас о жизни Олеси Романенко мало что известно — сибирячка несколько раз принимала участие в шоу о поиске любви, но безуспешно. Олеся живет в Америке, продолжает модельную карьеру и активно ведет соцсети, но без намеков на личное: только работа.



Павел Прилучный и Никки Рид

В 2009 году известный сибиряк Павел Прилучный встречался с голливудской актрисой Никки Рид, которая исполнила роль Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги «Сумерки». Звезда приехала в Россию, по одним данным, к подруге, которая играла в МХАТ, по другим — на премьеру фильма. Так или иначе, она оказалась на спектакле с участием Павла, а после него подошла выразить свое восхищение. Молодой актер не понял, что она ему говорит по-английски. В СМИ писали, что Никки сама проявила инициативу и вечером пришла в общежитие, где жил Павел.

Самая неожиданная пара, вы так не считаете? Источник: Vokrug.tv











Актеры начали встречаться, жаркий роман продлился год, влюбленные летали друг к другу в гости и собирались расписаться в Лас-Вегасе. Американская актриса даже якобы носила тату с фамилией бердчанина на запястье. Но накануне свадьбы Никки пропала без объяснения причины, позже оказалось, что она променяла Павла на съемки. Также в СМИ появлялась версия, что Павел сам отказался жениться. Эти отношения оставили у него неприятный осадок.



Сейчас Никки Рид счастлива в отношениях с Йеном Сомерхолдером, наиболее известным по роли Дэймона Сальваторе в сериале «Дневники вампира». А Павел Прилучный женат на армянской актрисе Зепюр Брутян — в соцсетях он делится кадрами с их романтичного отпуска на Мальдивах.



Анастасия Дроздова и Элджей

В начале карьеры Элджей встречался с сибирячкой Анастасией Дроздовой. Они ровесники, Настя всего на несколько месяцев старше рэпера. По разговорам, Настя и Алексей начали встречаться еще в Новосибирске и жили здесь вместе, а потом переехали. Рэпер всегда скрывал от поклонников свою личную жизнь, и только редкие кадры попадали в Сеть.

Очень давнее фото времен начала карьеры Алексея Узенюка Источник: sayonaraboy / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Элджей говорил, что не изменял Насте на протяжении их отношений. По свидетельствам знакомых пары, быт у них был почти семейным и именно Дроздовой исполнитель посвятил свой трек «Минимал».

Последний раз пару видели вместе примерно в начале 2018 года — судя по всему, именно в этот период Анастасия и Алексей Узенюк расстались.

Пара вместе перебралась в Москву, но вскоре рассталась Источник: sayonaraboy / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Позже Элджей выбрал другую Анастасию, но с Ивлеевой его отношения тоже не сложились. Очередная возлюбленная рэпера — снова копия бывших: певица Anikv сильно напоминает обеих Насть сразу. Дроздова же осталась жить в Москве — девушка непублична, о ее жизни мало что известно.



Алена Заварзина и Вик Уайлд

Алена и Вик познакомились на Кубке мира в 2009 году Источник: Championat.com











Алена Заварзина родилась и начинала карьеру в Новосибирске. В 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи она завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе, а в 2018 году завершила карьеру. Сейчас она занимается спортивной аналитикой в сборной России по сноуборду, а также выступает как дизайнер.



Вик Уайлд — американец. В 2012 году он получил российское гражданство, и на ближайшей зимней Олимпиаде в Сочи впервые для российской команды завоевал две золотые медали в сноуборде.



Алена впервые увидела Вика на Кубке мира в 2009 году. Спортсмен девушке приглянулся, она отметила его сходство с актером Патриком Суэйзи (вы можете помнить его по фильмам «Грязные танцы» и «Привидение»). Их общение долго не выходило за рамки дружбы — мешало расстояние, спортсмены жили в разных странах. Алена рассказывала, что ждала от парня первого шага, но он не спешил его делать.

Сноубордисты провели вместе 10 лет Источник: Championat.com











В сложный для Вика период (от него ушел тренер, а американская федерация сноубординга отказала ему в финансировании) Алена прилетела в США. Их роман развивался стремительно, и в 2011 году они поженились — свадьбу играли в Новосибирске.

Со стороны их отношения казались крепкими, но в 2021 году Алена Заварзина сделала неожиданное признание в соцсетях.



— Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет, — кратко написала она.



История любви сноубордистов закончилась неожиданно и без объяснения причин. Правда, спустя несколько лет Алена всё же призналась, что поводом для развода послужили разные интересы пары.

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