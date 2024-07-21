«Плакал Голливуд»: кто из русских красавиц покорил сердца мировых знаменитостей

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Супермодель из Челябинской области Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер были в отношениях 4 года — с 2015 по 2019 год. Впервые они появились вместе на бродвейском мюзикле «Волшебная страна». Долгое время влюбленных ловили папарацци, и в целом было очевидно, что своих чувств они не скрывают. Однако афишировать свои отношения звезды не спешили.

Первый официальный выход Ирины и Брэдли состоялся весной 2016 года на вечеринке L'Oréal Red Obsession в Париже. С того времени СМИ стали активно следить за развитием отношений модели и голливудского актера. В Cети то и дело появлялись слухи об их разладе, но каждый раз они опровергались.

Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в 2018 году Источник: Darky / YouTube.com

В 2017 году у пары родилась дочь Лея. Для обоих она стала первенцем. В недавнем интервью Брэдли вспомнил, как привыкал к осознанию того, что он отец. Поначалу актер не понимал, насколько любит малышку. Вскоре же сильно привязался к дочери.

— Честно говоря, я не уверен, что был бы жив, если бы не был отцом. Я не знаю, что бы произошло, — поделился Купер с ведущим подкаста Armchair Expert.

Свои отношения Шейк и Купер так и не зарегистрировали. Хотя помолвочное кольцо на безымянном пальце Ирина носила.

Пара рассталась в 2019 году вскоре после премии «Оскар». Многие поклонники Шейк и Купера были уверены, что разлад в семью внесла Леди Гага, с которой актер снялся в фильме «Звезда родилась». В Сети отмечали, что актер постоянно флиртовал со своей коллегой, а та в свою очередь не сопротивлялась.

После расставания Ирина и Брэдли сохранили дружеские отношения. В воспитании ребенка принимают участие оба родителя. На страницах в соцсетях модель часто публикует фото и видео, связанные с дочерью. О своем бывшем возлюбленном Шейк отзывается тепло.

— Он лучший отец, о котором мы с Леей могли мечтать, — сказала Ирина в одном из своих интервью.