«Плакал Голливуд»: кто из русских красавиц покорил сердца мировых знаменитостей

Последние несколько дней российские и зарубежные СМИ обсуждают роман Джонни Деппа и российской модели Юлии Власовой. В Сети появляются всё новые подробности о возлюбленной американского актера. Журналисты уже выяснили, что Власова родилась в Екатеринбурге, училась в МГИМО, а сейчас живет в Чехии. Мы решили вспомнить, кому еще из русских девушек удалось завоевать сердца мировых звезд.
- Аглая Тарасова и Даррен Аронофски
- Эльсина Хайрова и Том Круз
- Ирина Шейк и Брэдли Купер
- Анна Вьялицына и Адам Левин
- Валерия Кауфман и Джаред Лето
- Оксана Григорьева и Мел Гибсон
- Наталья Водянова и Антуан Арно
Аглая Тарасова и Даррен Аронофски
В 2018 году российскую актрису Аглаю Тарасову несколько раз видели в компании американского режиссера Даррена Аронофски. Вместе они были на благотворительном приеме Государственного Эрмитажа и свадьбе продюсера Нино Маисаиа. Позже американец еще не раз прилетал в Россию. В один из визитов в Москву он посетил спектакль «Барокко», где его снова заметили вместе с Аглаей. Слухи о возможном романе стали только сильнее.
Их первый совместный выход состоялся в 2019 году, когда Тарасова и Аронофски вышли на ковровую дорожку 67-го Сан-Себастьянского кинофестиваля в Испании. Тогда журналисты заметили, что они держатся за руки и обмениваются нежными взглядами.
Аронофски старше Тарасовой в два раза. На момент знакомства с Аглаей ему было 50, а ей — 25 лет. Свои отношения они не подтверждали и не опровергали.
В апреле 2021 года актриса поговорила с журналистами о своей личной жизни. В интервью изданию WomanHit звезда «Льда», не раскрывая имен, рассказала о романе с человеком, который не знал русского языка. В СМИ посчитали, что речь шла именно об Аронофски.
— А последние отношения у меня были с человеком, который русского не знал. Но так даже было интереснее, мы говорили меньше всякой ерунды, из-за которой люди ссорятся. Отношения были спокойные, взрослые. Я считаю, что неважно, какой национальности и из какой страны человек, главное, чтобы он был добрым, интересным, смешным,— поделилась актриса.
Это интервью стало подтверждением того, что пара больше не вместе.
К слову, Даррен Аронофски — номинант на премию «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Он снял фильмы «Пи», «Черный лебедь», «Ной», «Кит» и другие кинокартины.
Эльсина Хайрова и Том Круз
В декабре 2023 года британский таблоид Daily Mail выпустил эксклюзивный материал, в котором утверждалось, что актер Том Круз закрутил роман со светской львицей из России Эльсиной Хайровой. Их заметили на вечеринке в престижном лондонском районе Мейфэр. Тогда источник издания сообщил, что «они были неразлучны», будто уже пара. В тексте таблоида также отмечалось, что большую часть времени актер танцевал с Эльсиной. По инсайдерской информации, Круз и Хайрова покинули мероприятие вместе.
Через некоторое время их снова увидела светская публика. Голливудский актер со спутницей приехал на ужин в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity.
— За последние несколько недель они стали ближе, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность, — рассказал тогда источник Daily Mail.
Всё та же газета позже написала, что звезда фильма «Миссия невыполнима» часто теперь останавливается в квартире светской львицы из России.
Спустя несколько недель после благотворительного ужина британские СМИ сообщили о расставании Круза с Хайровой. Оказалось, что отношения для Тома «исчерпали себя». Собеседники The Sun отметили, что между бывшими любовниками нет обид:
— Закончить отношения на плохой ноте было бы неудобно, ведь они могут столкнуться в одном лифте.
Эльсина Хайрова — дочь депутата Госдумы Рината Хайрова и гражданка Великобритании. До 2021 года она была замужем за олигархом Дмитрием Цветковым.
Отец Хайровой опровергал слухи о романе дочери с голливудским актером и говорил, что эта информация — «оплачиваемая грязь».
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Супермодель из Челябинской области Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер были в отношениях 4 года — с 2015 по 2019 год. Впервые они появились вместе на бродвейском мюзикле «Волшебная страна». Долгое время влюбленных ловили папарацци, и в целом было очевидно, что своих чувств они не скрывают. Однако афишировать свои отношения звезды не спешили.
Первый официальный выход Ирины и Брэдли состоялся весной 2016 года на вечеринке L'Oréal Red Obsession в Париже. С того времени СМИ стали активно следить за развитием отношений модели и голливудского актера. В Cети то и дело появлялись слухи об их разладе, но каждый раз они опровергались.
В 2017 году у пары родилась дочь Лея. Для обоих она стала первенцем. В недавнем интервью Брэдли вспомнил, как привыкал к осознанию того, что он отец. Поначалу актер не понимал, насколько любит малышку. Вскоре же сильно привязался к дочери.
— Честно говоря, я не уверен, что был бы жив, если бы не был отцом. Я не знаю, что бы произошло, — поделился Купер с ведущим подкаста Armchair Expert.
Свои отношения Шейк и Купер так и не зарегистрировали. Хотя помолвочное кольцо на безымянном пальце Ирина носила.
Пара рассталась в 2019 году вскоре после премии «Оскар». Многие поклонники Шейк и Купера были уверены, что разлад в семью внесла Леди Гага, с которой актер снялся в фильме «Звезда родилась». В Сети отмечали, что актер постоянно флиртовал со своей коллегой, а та в свою очередь не сопротивлялась.
После расставания Ирина и Брэдли сохранили дружеские отношения. В воспитании ребенка принимают участие оба родителя. На страницах в соцсетях модель часто публикует фото и видео, связанные с дочерью. О своем бывшем возлюбленном Шейк отзывается тепло.
— Он лучший отец, о котором мы с Леей могли мечтать, — сказала Ирина в одном из своих интервью.
Сейчас СМИ пишут, что у Шейк роман с футболистом Томом Брэди. Впрочем, к отношениям со спортсменами Ирине не привыкать. Ведь на протяжении 5 лет она встречалась со звездой мирового футбола Криштиану Роналду. С ним она рассталась незадолго до того, как в ее жизни появился Брэдли Купер.
Анна Вьялицына и Адам Левин
Покорить сердце знаменитого на весь мир ловеласа удалось и еще одной красавице из России. В 2010 году супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Анна Вьялицына закрутила роман с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином. По традиции слухи пошли после снимков папарацци, которые подловили молодых людей в ночном клубе, а затем во время прогулок в Нью-Йорке.
Позже выяснилось, что певец и модель познакомились на вечеринке журнала Sports Illustrated. К тому времени Адам Левин был известен не только своими хитами, но и многочисленными любовными похождениями. Но с Анной, казалось, он был поистине счастлив.
— Это самые полноценные отношения, в которых я когда-либо был. Я не хочу их прекращать, — говорил певец в одном из своих интервью.
Звездный роман многие СМИ называли бурным, и на то были причины. Анна снялась в двух клипах Maroon: на песню Never Gonna Leave This Bed и Misery, где предстала перед зрителями в роли страстной спутницы солиста. А для обложки журнала Vogue в ноябре 2011 года Левин и Вьялицына снялись обнаженными.
Весной 2012 года модель и солист Maroon 5 разошлись.
— Я и Адам решили расстаться. Мы по-прежнему любим и уважаем друг друга, но только как друзья. Я желаю ему всего самого лучшего, — сказала топ-модель журналистам US Weekly.
По словам инсайдеров, Левин не уделял достаточно внимания девушке. К тому же, как утверждалось, Анна подошла к тому моменту, когда уже хотела выйти замуж. Адам не был пока к этому готов.
Кстати, до Анны Вьялицыной солист Maroon 5 встречался с еще одной девушкой из России. В 2005 году чувства вспыхнули между ним и теннисисткой Марией Шараповой. Роман закончился быстро и со скандалом. После расставания Адам сообщил журналистам, что спортсменка не устроила его в постели.
Валерия Кауфман и Джаред Лето
Актер и музыкант Джаред Лето больше 5 лет встречался с моделью из Москвы Валерией Кауфман. Об их романе мало что известно, тем более официального подтверждения от звезд не было. СМИ делали выводы по снимкам папарацци и заявлениям анонимных источников.
Впервые фотографы поймали пару в 2015 году. Джареда и Валерию стали всё чаще замечать на совместных прогулках или в магазинах. Тогда загадочные инсайдеры сообщили, что на тот момент начинающая модель уже переехала к Лето.
Долгое время общественность не знала, как обстоят отношения у пары. Но в 2020 году папарацци в очередной раз сфотографировали артиста и его возлюбленную. В Сети распространилась информация, что солист группы Thirty Seconds to Mars настроен серьезно. На прогулке вместе с парой была мама Джареда.
Когда звездная пара точно рассталась, неизвестно. Осенью 2022 года девушка опубликовала фото с новым возлюбленным Дмитрием Варсано. Как выяснилось, он сын владельцев крупной компании Sucden. На снимках Валерия целует молодого человека, а на безымянном пальце красуется заветное кольцо. Так публика и поняла, что роман Валерии и Джареда закончился.
В мае 2024 года Валерия вышла замуж за наследника многомиллиардного состояния Дмитрия Варсано.
Оксана Григорьева и Мел Гибсон
В далеком 2007 году пианистка Оксана Григорьева познакомилась с голливудским актером Мелом Гибсоном. Ради красавицы из Саранска актер оставил жену Робин Мур, с которой прожил больше 20 лет, и семерых детей. Для Оксаны отношения с Гибсоном тоже были далеко не первыми. К тому моменту она уже была дважды разведена и имела сына от британского актера Тимоти Далтона.
Роман Григорьевой и звезды фильма «Храброе сердце» продлился около 3 лет. В 2009 году у пары родилась дочь Люсия. После появления на свет общего ребенка у любовников началась череда неприятностей и скандалов. Женщина обвинила своего возлюбленного в побоях и постоянной ревности. По словам Оксаны, Мел несколько раз угрожал ее жизни. Против актера возбудили дело о домашнем насилии, за которое он получил 3 года условно и штраф. Гибсон предложил своей бывшей пассии 15 миллионов долларов, на которые она не согласилась. В итоге всё обернулось против Григорьевой.
СМИ Оксану окрестили «золотоискательницей», которая наживается на богатых знаменитостях. После расставания с Мелом она неоднократно давала интервью, где распространяла нелицеприятные подробности о жизни актера. Гибсон в свою очередь хранил молчание.
По словам источников, Мел Гибсон и Оксана Григорьева всё же смогли уладить конфликт. Актер общается со своей внебрачной дочерью и платит алименты. Папарацци несколько месяцев назад сняли на фото их прогулку. Пользователи Сети заметили, что девочка похожа на маму.
Наталья Водянова и Антуан Арно
История любви модели Натальи Водяновой и бизнесмена Антуана Арно, пожалуй, самая счастливая из всех представленных в этом материале. Пара вместе уже 13 лет и воспитывает пятерых детей.
В одном из интервью Антуан признался, что был восхищен Натальей задолго до их близкого знакомства. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда или настоящая история Золушки из Нижнего Новгорода.
— У меня буквально отпала челюсть, — признался бизнесмен в одном из интервью.
Такие впечатления у Антуана остались после их первой встречи во время съемок рекламы для Louis Vuitton в 2008 году. Правда, на тот момент Наталья была замужем за аристократом Джастином Портманом, а Арно встречался с французской актрисой Элен де Фужроль. Спустя 3 года, когда оба стали свободны, бизнесмен пригласил Водянову на свидание. С тех пор и продолжается история любви русской Золушки (так некоторые называют модель) и сына одного из самых богатых людей в мире. Трех старших детей от первого брака Натальи Арно принял как своих. А в 2014 и 2016 году у них появились двое общих сыновей.
Несмотря на то что Наталья и Антуан были вместе много лет, свои отношения они долго не решались узаконить. Официально они расписались в 2020 году. Сейчас семья живет во Франции. Наталья занимается не только моделингом, но и филантропией. Антуан Арно вместе со своим отцом, одним из богатейших людей в мире, занимается развитием компании LVMH. В состав конгломерата входят крупнейшие мировые бренды: Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy.
*Деятельность запрещена в РФ