Их 2636-й день любви. Как электрик остался без рук и половины черепа, зато нашел большую любовь

Ирина и Евгений счастливы в квартире с видом на Волгу Источник: Виктория Федорова / 164.RU











На первой встрече 43-летний Евгений Столяров продемонстрировал будущей жене лежащий в сумке протез руки. 40-летняя Ирина Губина была шокирована, но виду не подала. Она обещала стать ему «верным другом», и сама не заметила, как пошел 2636-й день их счастливой совместной жизни. Евгений ведет подсчет. На вопрос «Как вы это придумали?», смеясь, отвечает: «Стало интересно, на сколько дней ее хватит. А она не сдается и не сдается!» Корреспондент 164.RU побывала в гостях у необычной семьи, где есть только две руки на двоих, но счастливее людей не найти.



Первым мужем стал Андрей Губин

В гостях Ирина сразу ведет меня на балкон, где открывается шикарный вид на Волгу.



— Я люблю Саратов и всегда мечтала жить на берегу Волги, так что купила себе мечту сама, — смеется она.



Евгения нет дома — он на работе. Мы сидим на уютной кухне, пьем чай с морковным кексом, и Ирина погружает меня в историю своего первого замужества. О ней даже рассказывали в телепередаче «Что хочет женщина». Первым супругом был... Андрей Губин!

— Я родилась и выросла в Саратове, а в 20 лет переехала в Москву и в то время была большой фанаткой певца Андрея Губина. И как-то собиралась на его концерт. Приложений такси тогда не было, и, чтобы не опоздать, пришлось ловить попутку. В машине разговорились про музыку, я призналась, что люблю Андрея Губина, а водитель оказался его полным тезкой. Так и познакомились.

Ирина давно ходит на телешоу Источник: За гранью: «Жених без рук» / НТВ











— Я попросила водителя остановиться: хотела купить цветов для певца. А он говорит: «Зачем мужику цветы? Купи ему кактус — точно тебя не забудет!» Я так и сделала, а еще взяла одну белую розу на всякий случай. На концерте Губин от кактуса обалдел, я посоветовала поставить растение около компьютера — тогда было модно считать, что оно поглощает вредное излучение. А когда вручала розу, Губин опустился на одно колено и поцеловал мне руку — это был пик моего счастья.

После концерта Ирину забрал второй Андрей Губин, водитель, с которым она больше не расставалась. Поженились, родили дочь.



— После такого чудесного совпадения меня не отпускала мысль, что певец Губин должен стать крестным отцом нашей девочки, — смеется Ирина. — Я начала обзванивать телепередачи, рассказывая свою семейную историю, и меня пригласили на «Что хочет женщина» с ведущей Еленой Яковлевой. Андрей Губин сказал, что вспомнил меня и кактус. Но крестным так и не стал. Да это уже было не важно — после съемок мою любовь как отрезало. Человек оказался совсем не таким, каким я его представляла.



Синхронно закончилась и история с мужем. Ирина с дочерью вернулись в Саратов.

— А откуда такая любовь к телешоу? — спрашиваю.



— Я всю жизнь мечтала быть актрисой, сниматься в кино, — признается Ирина. — Но мать не разрешила поступать в театральный. Она хотела, чтобы я стала учителем, как она, моя тетка и сестра. Так что я насильно училась в педучилище, но всё равно потом, на последнем курсе, ушла.

Ирина работала мастером по ногтевому сервису, а после переезда в Саратов для того, чтобы быстрее рассчитаться за квартиру, стала первой женщиной-водителем в такси, «бомбилой», что называется.

— Все гаишники меня в лицо знали, — смеется она.



«Я необычный человек»

С работы возвращается Евгений. Он оператор диспетчерской службы в компании по обслуживанию электросетей. Садится за стол, Ирина подает ему обед — мясо с картошкой. У Евгения — протез, но он ловко управляется с ложкой. Время от времени Ирина заботливо протягивает ему бутерброд, чтобы откусил.



— В каком году вы познакомились?



— Ну-ка, говори, сколько дней сегодня нашей совместной жизни? — смеется Ирина.



— 2636! — незамедлительно отвечает Евгений.



— Как вы это делаете? — спрашиваю.



— Элементарно, по компьютерной программе. Она сама высчитывает, а я каждое 25-е число месяца обновляю данные и потом от этой цифры отталкиваюсь, — делится он секретом.



— Как вы это придумали?



— Стало интересно, на сколько дней ее хватит. А она всё не сдается и не сдается! — мы всё вместе смеемся.



У Евгения два протеза, более современный оказался менее удобным Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Решение зарегистрироваться на сайте знакомств пришло к Ирине в тяжелое время: неудачный роман, подстава от бухгалтера на работе — к тому времени у нее уже была своя парикмахерская. Хотелось отвлечься от невзгод. У Евгения на аватарке стояла фотография, где рукава были в карманах.

— Он мне пишет: «А что ты здесь делаешь?» Я отвечаю: «Мужа ищу!» — вспоминает Ирина. — Он еще посмеялся: «Этот сайт не для мужей». Мы начали общаться, через две недели встретились. Накануне он сообщил: «Я необычный человек. У меня нет рук». Я спрашиваю: «А как ты пишешь?» Ответ — стилусом. Я думаю, да, прикалывается, проверяет, пойду или нет. И пошла. Встречались на улице, зима. Руки, вроде, есть. Я говорю: «Зачем наврал?» А он показывает в сумке лежащий протез. А вторая рука — просто рукав. Я была в ступоре.



Но, несмотря ни на что, пара вспоминает, как они славно погуляли и много смеялись, а дальше разбежались по делам.



— В тот день еще в парикмахерской замок заклинило. Я взяла ножичек, открутила его. Потом надо обратно прикручивать. Мне сотрудница говорит: «Вы даже это умеете делать, ну надо же! Вам нужен мужик с руками!», а я: «Лен, представляешь, я сейчас встречалась с мужиком без рук. Он такой хороший парень, но я в таком шоке…» Дочери дома тоже рассказываю: «Представляешь, познакомилась с одним дяденькой, он такой хороший, такой человечный. Глаза красивые... Но у него нет рук». Все были в шоке.



Ирина говорит, что в тот вечер все ее проблемы показались ей сущей мелочью. В это время она наливает Евгению чай в стакан с трубочкой, чтобы удобнее было пить.



С простыми действиями в быту Евгений относительно легко справляется Источник: Виктория Федорова / 164.RU











— Настоящий мужчина! — с любовью говорит Ирина. — Он как начал мне помогать, решать проблемы, постоянно быть на связи, давать правильные советы, я сразу почувствовала надежное плечо.



Потом дочь уехала на неделю в Москву, Ирина пригласила нового друга в гости, и с тех пор они не расставались.



— Пришло время мне уезжать, а она говорит: «Я не хочу, оставайся», — говорит Евгений. — Но надо же дочку спросить.



— Я дочери в тот же день говорю: «Помнишь про моего друга без рук? Он сегодня к нам в гости придет. А она: «Только, мам, давай договоримся: ты никак виду не подаешь, что он без рук, а то мне будет неловко!» Женя пришел с двумя букетами, конфетами, шампанским — прямо жених! С дочерью сразу подружился. Она меня потом еще в комнату отводит, говорит: «Мам, только не выходи за него замуж, не надо человеку жизнь портить!» Я Жене рассказываю, а он смеется: «Нет, порть!»



«Кайфуем и наслаждаемся»

Трагедия случилась с Евгением, когда ему было 28 лет. Он был женат, по профессии — электрик, работал слесарем. В последний день перед отпуском пошел на электростанцию. По воле случая оборудование оказалось не отключенным от электросети — и через руки Евгения прошла дуга в 6000 вольт.



На этой подстанции Евгения ударило током Источник: За гранью «Жених без рук» / НТВ











— В памяти осталось, только как я болт затягиваю и ударяет током, — вспоминает Евгений.



Руки сразу почернели, а разряд был такой силы, что сгорели даже кости черепа. Коллеги повезли пострадавшего в больницу, оттуда на скорой — в ожоговый центр. Дальше — как в тумане. Очнулся полностью без одной руки, вторая — короткая культя. Кости черепа восстановить не удалось — просто пересадили на это место кожу. Началась новая жизнь. И депрессия.



— Это дико: всю жизнь был самостоятельным, а тут тебя с ложечки кормят, — говорит он. — Угнетает.



Так выглядел череп Евгения до операции Источник: предоставлено героем публикации











Но потихоньку жизнь наладилась: появился протез руки, Евгений вернулся на работу, а жена родила дочь — это давало силы жить дальше. Но брак всё равно был обречен. Тем не менее Евгений не сдавался и нашел на сайте знакомств понимающую душу. Теперь вместе с Ириной они занялись его здоровьем и пошли по проверенному пути.



Через кожу можно было наблюдать, как пульсирует мозг Источник: За гранью «Жених без рук» / НТВ











— У него перестал дышать нос, требовалась операция. Я обратилась в передачу «Я стесняюсь своего тела». Мне сказали: «Это ни о чем, нам нужны сложные случаи», а услышав полный набор, тут же пригласили на съемки.



Евгению требовался новый протез, операция на голове и носовой перегородке. Имплантация зубов — они разрушились на фоне общего состояния. В передаче обещали, что со всем помогут, но ограничились только операцией на носу — дальше дело не пошло.



Евгению немало пришлось пережить Источник: предоставлено героем публикации

Тогда Ирина обратилась в передачу «За гранью» (16+) на НТВ.



— Приехала съемочная группа, отсняли нашу жизнь и говорят: «Слишком хорошо, нужна ложка дегтя», — смеется Ирина. — Так, мы позвали знакомую для съемок, чтобы кто-то нас специально «обосрал». В Москве врачи поразились тому, как Женя жил со своими проблемами, особенно без костей черепа — он мог умереть в любой момент. Команда НТВ нам очень помогла: закрыли рану на голове, предложили новый протез.



Про него Евгений говорит: «для понтов». У протеза много функций: например, взять стакан или держать компьютерную мышь, но он неудобный в использовании — для того чтобы менять функции, предполагается наличие второй руки. А Евгению приходится переключать сенсор подбородком. Самым удобным и «рабочим» оказался протез от саратовского специалиста.



Евгений и его помощник Источник: Виктория Федорова / 164.RU

— А что совсем не получается им делать? — спрашиваю.



— Установка зубных протезов не обходится без моей помощи, снять, почистить, надеть, — рассказывает Ирина. — Если меня не будет несколько дней, он не сможет надеть майку, только шорты. Но я его даже на три часа оставить не могу — переживаю. Хотя он говорит: «Давай пельмени, я могу сам сварить». Но если что-то жидкое из кастрюли налить или в микроволновке разогреть, а потом достать — то нет.



— Пополнение в семье не планировали?



— Уже возраст не тот. Разве что внуков ждем понянчить, — улыбается Ирина. — Но мы и так хорошо живем. Кайфуем и наслаждаемся. Мне ни дня с Женей не было скучно. Всегда найдем о чем поговорить, над чем посмеяться.



— Я ее называю: моя компенсация за всё то, что со мной случилось, — говорит Евгений, глядя на любимую.

