Нашла молоденького? Говорят, у Надежды Бабкиной новый фаворит — на 40 лет младше. Мы с ним пообщались

На этой фотографии Надежде Бабкиной явно не хватает второго пилота. Но есть ли он? Источник: ngbabkina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кажется, Надежда Бабкина существовала всегда. И всегда была востребованной певицей. Как и весь ее театр «Русская песня». Еще один непоколебимый постулат — приверженность Надежды Георгиевны семейным ценностям. Каждый год она поздравляет всех с Днем семьи, любви и верности и называет этот праздник одним из главных. Но в личной жизни известной певицы не всегда всё было гладко, а в последнее время и вовсе стали говорить, что у нее появился молоденький фаворит, которого она сделала своим пиар-директором. Так что на самом деле происходит в личной жизни царицы русской народной песни?



Первая любовь Надежды Бабкиной

Любовь Надежды Бабкиной к казачеству и народникам не взялась из ниоткуда. Ее отец был казаком, хорошо пел и играл на музыкальных инструментах. Поэтому еще с детства она мечтала быть артисткой. Любовь к музыке привела ее в Астраханское музыкальное училище. Здесь, будучи 17-летней первокурсницей, будущая звезда русских народных песен влюбилась в женатого старшекурсника. Он тоже положил глаз на свою воздыхательницу, но не собирался бросать семью.



Тогда Надежда Георгиевна, собрав в кулак всю свою решительность, пришла к жене возлюбленного и попросила оставить его. В ответ на это женщина пожаловалась руководству училища на неадекватную девушку. В учебном заведении Бабкиной пригрозили отчислением, а когда о романтических выходках узнал ее отец, то незамедлительно отправил дочь под домашний арест. В конце концов певица оставила попытки завоевать сердце возлюбленного.

Неудачный брак Надежды Бабкиной

Окончив училище, артистка отправилась покорять Москву и поступила в Гнесинку. Там ее заметил директор ансамбля «Боян» и позвал к себе в коллектив. Так начались первые гастроли Надежды Бабкиной.



Сначала было непонятно, чего Надежда Бабкина хочет больше — стать знаменитой артисткой или найти любовь. Но время расставило всё по местам Источник: ngbabkina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Во время одного из таких туров «Боян» оказался в одном самолете с ВИА «Лейся песня». Там Надежда Бабкина обратила внимание на барабанщика коллектива Владимира Заседателева. Эти отношения закончились браком.



Но брак Бабкиной и Заседателева оказался недолговечным. Мужчина явно не был сторонником любви и верности и то и дело изменял жене. Дошло до того, что однажды на Новый год к семье артистов пришли друзья. Надежда Бабкина тогда вынашивала сына и рано ушла спать. А проснувшись, обнаружила мужа в постели с одной из «подруг». Но простила его. Ради ребенка.



Заседателев вообще оказался тем еще муженьком. Когда Надежда Бабкина стала успешней, она взяла на себя роль кормилицы, а его оставила заниматься ребенком. Ущемленное положение амбициозного мужчины быстро дало о себе знать. При любом удобном случае он старался унизить жену, а во время одного из конфликтов запустил в нее пепельницей.



Однако к краху семью Бабкиной и Заседателева привели вовсе не измены и не пострадавшие амбиции. Даже не агрессия. Однажды, собираясь в заграничную поездку, певица взяла документы мужа и обнаружила, что он давным-давно не ее муж. Он тайно развелся с Бабкиной и также тайно женился на другой. Это стало последней каплей, после которой артистка собрала вещи и оставила мужчину. После этого она зареклась выходить замуж.



Ну вот я один раз вышла, и этого было достаточно на всю оставшуюся жизнь. Надежда Бабкина

Молодая любовь Надежды Бабкиной

Долгое время в личной жизни Надежды Бабкиной действительно было затишье. Разве что поговаривали о ее сумасшедшем романе с женатым Александром Розенбаумом. Но больше этого публику огорошили другие новости: когда певице было 53 года, она нашла себе нового фаворита — на 30 лет младше. Им стал Евгений Гор. Он выступал на конкурсе молодых талантов, а Бабкина сидела в жюри. В своей книге «Модная народная» певица признавалась, что прислушивалась к каждой ноте Гора, борясь со страстным желанием увидеть вокалиста близко. 23-летний Женя вскоре сам нашел артистку.



— Мы проговорили весь вечер, а наутро я уехала в Москву. Думала, эта блажь пройдет со временем. Но нет, не прошла, — признавалась Бабкина. — И когда мы встретились еще через три месяца, я уже решила не сдерживать своих чувств.



У Надежды Бабкиной всего один сын, зато втрое больше внуков Источник: ngbabkina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как позже признавались оба, это была искра, вспышка, любовь с первого взгляда.



Общественность эти заявления не убедили. Роман окрестили первостатейным скандалом. Многие говорили, что Гор — альфонс, что вместе с Бабкиной они всего лишь играли в любовь.



— Я попала в разряд нетрадиционных. Вы представляете, правильная такая Бабкина, олицетворение России. Гладкая прическа, пучок сзади или коса. А вот я неправильная оказалась. И всё, и рухнула вот эта история.



До официального замужества дело у Надежды Бабкиной не дошло — пара жила гостевым браком. Но певица была счастлива от того, что поступила не так, как от нее требовало общество, а как хотела она сама.



— Он человек скромный и от меня никак не зависящий, сам зарабатывает приличные деньги. Во-первых, организовывает вечеринки, корпоративы, у него своя группа, — рассказывала Бабкина. — Во-вторых, у него маленький свечной заводик.



Источник: Городские порталы

В 2021 году появились разговоры о том, что пара Бабкиной и Гора вот-вот распадется. Причиной для таких домыслов стало то, что Евгений решился на пересадку волос. Оно и правда — если мужчина собирается вернуть себе былую шевелюру, однозначно он подыскивает себе новую невесту. Даже ту самую невесту нашли — говорили, что Гор закрутил роман с 25-летней проводницей. Да и для Надежды Бабкиной нашли жениха.

«Новый жених» Надежды Бабкиной

В новые женихи Надежды Бабкиной публика записала пиар-директора театра «Русская песня» Сергея Рябова.

В последнее время Сергей Рябов куда чаще появляется на фотографиях Надежды Бабкиной, чем Евгений Гор Источник: ngbabkina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сперва певица стала часто появляться с ним на людях. Поговаривали даже, что артистка подарила ему квартиру. Надежда Георгиевна не уставала опровергать слухи о новом возлюбленном, который к тому же на 40 лет младше нее. В последний раз она в феврале 2024 года говорила, что у нее полный порядок в отношениях с Евгением Гором.



— И по сей день мы вместе. Никто же не расстается. Хоть нас разводили сто раз. Вот говорили, что мы расстались, кто-то кого-то бросил. Это такая глупость! — отмечала Бабкина.



Этим летом слухи поползли с новой силой. После того как царица русской народной песни пригласила Рябова на сцену на фестивале «Песни России», который завершился концертом в Конакове.



Рябов, впечатленный таким вниманием, не удержался и поцеловал Бабкину в шею.



Источник: ngbabkina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы не ходить вокруг да около, корреспонденты издания 76.RU спросили самого Сергея Рябова, в каких отношениях он находится с Надеждой Бабкиной и нет ли между ними той самой искры.



— На каждую собаку если оглядываться, никогда до дома не дойдешь. Если кому-то хочется так думать, ну разве я могу запретить? Или Надежда Георгиевна? Пожалуйста. У нас очень много работы, и отвлекаться на всё это как-то... — рассказал Сергей Рябов.



Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Молодой пиар-менеджер отметил, что он общается с Надеждой Бабкиной не только по работе, они дружат семьями.



— У нас не просто деловые, у нас дружеские отношения. Мы действительно дружим. Мы созваниваемся семьями, — признался Рябов. — Надежда Георгиевна может позвонить моей бабушке или моей маме. Это у них абсолютно нормально, и я могу не знать вообще об этих разговорах. Так же моя семья может позвонить ей. Это называется дружба. И в современном мире еще есть место для дружбы, уважения, взаимопонимания, взаимопомощи между мужчиной и женщиной.