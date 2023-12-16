«Объелся груш?» В Сети обсуждают развод Валерия Меладзе с экс-солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой — правда ли это

Справедливости ради, нужно сказать, что не всё, что предрекают звездам подписчики и светские обозреватели, сбывается. Но часто бывает, что они оказываются правы. Судачили, судачили о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе — и не зря. Но всё-таки точность таких гаданий на кофейной гуще нужно подвергать сомнению. Редакция «Городских порталов» решила вспомнить скандальную историю любви звезд и понять, почему все сулят им развод.
Новую волну слухов о разладе в паре спровоцировал пост в социальных сетях Альбины.
— Молодая, красивая, умная, никого не ищу, ничего не рекламирую, просто так, хвастаюсь. Не замерзайте, — написала она в своем блоге.
— «А Валерик?», «Валерон фсе?», «Объелся груш?», «Альбиночка, теперь поверила в бумеранг?», «Уже не молодая разлучница», — удивительно, но это самые популярные комментарии под постом певицы. Конечно, есть и хвалебные — молодая, красивая, успешная и «ждем ваших новых песен».
Слухи о разводе также подогрел недавний выход Джанабаевой без обручального кольца. Валерий тоже на последних кадрах появляется без этого атрибута.
Напомним вам историю этого союза. Валерий Меладзе ушел к Альбине Джанабаевой от своей бывшей супруги Ирины Малухиной, в первой семье певца уже к тому моменту было трое дочерей. Как позднее описывал артист, в его душе «что-то екнуло», и повернуть назад было уже невозможно.
— Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать. Но не получилось. У него была своя семья, и если сейчас умом всё разложить, то, конечно, я не хотела бы, чтоб кому-то из нас было так плохо и больно. И себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации, — признавалась Альбина нашим коллегам из «СтарХита».
В 2004 году Джанабаева родила сына Костю и ушла в декрет, из-за чего не сразу согласилась на предложение продюсеров «ВИА Гры» занять место солистки. С появлением наследника певицу поздравляла и Ирина Малухина, знавшая лишь, что это ребенок от какого-то музыканта (но не догадывалась, что от ее мужа).
Меладзе разрывался на две семьи, из-за чего страдали обе женщины, влюбленные в него. Наконец, в январе 2014 года Валерий развелся с супругой и смог воссоединиться с Джанабаевой. В июле на свет появился их второй ребенок Лука. Но ни свадьба, ни избавление от старых тайн не облегчили положение певцов: окружающие по-прежнему осуждали их.
В 2021 году в их семье появился третий ребенок — дочь Агата. Пара снимала забавные ролики о жизни молодых родителей, было видно, что супруги вполне довольны друг другом.
Но вернемся в день сегодняшний. Альбина с тремя детьми живет в элитном поселке в Подмосковье, в то время как Валерий Меладзе уехал из страны и прекратил здесь свою концертную деятельность. В соцсетях певицы стали появляться неожиданные посты, в которых она размышляет об отживших отношениях. Подобные размышления резонно подогревают слухи о том, что супруги расстались. Также косвенно на это намекает, что певица в три раза подняла ценник на свои выступления (матери троих детей нужно больше зарабатывать). Чтобы пригласить экс-участницу «ВИА Гры» к себе на корпоратив, нужно выложить около 2,5 миллиона рублей, сообщают инсайдеры. Ранее сумма за ее выступление составляла около 800 тысяч.
Еще в копилку размышлений: недавно развелся брат Валерия Меладзе — Констанин. Если задуматься — их жизненные пути во многом похожи, оба с трудом ушли от первых жен к певицам. Логику прослеживаете?
Также возможно, что супруги только имитируют разлад для того, чтобы Джанабаева могла сохранить возможность работать в России. Эта версия вполне имеет место на жизнь.
Конечно, мы попытались получить информацию из первых рук — редакция «Городских порталов» связалась с концертным директором Альбины Джанабаевой, но он отказался от каких-либо комментариев.
Еще громкие звездные разводы
Когда два творческих человека становятся парой — этот красивый, яркий и популярный союз всегда привлекает общественное внимание. Еще больше слухов и домыслов рождается, когда такие на вид счастливые и успешные пары вдруг распадаются. Вчера они постили совместные фото с Мальдив, а сегодня сухо просят СМИ не беспокоить их и дать пережить этот сложный период в жизни семьи.
Константин Меладзе и Вера Брежнева
Звездную пару из России в 2015 году лично расписал мэр курортного города Форте-дей-Марми Умберто Буратти. Он же рассказал журналистам, что Вера Брежнева и Константин Меладзе часто приезжают отдыхать в это местечко и, по его словам, их роман начался именно в Италии. Отметим, что Форте-дей-Марми — один из самых живописных городков Италии, который еще называют Тосканской Ривьерой. Многие женихи и невесты приезжают сюда, чтобы вступить в брак именно в этом месте.
Правда вот наладить контакт с детьми Меладзе Вере Брежневой так и не удалось. Артистка пыталась сблизить своих детей с дочерями Константина, но из этого ничего не вышло. Наследница композитора Лия рассказала, что не общается с Верой.
— Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, — рассказывала девушка.
Казалось бы, наконец влюбленные, которые долгое время скрывались, стали настоящей семьей. Именно Брежневой Константин Меладзе посвятил хит «Салют, Вера», исполненный Валерием Меладзе. Поклонники ждали новостей о будущих наследниках, но спустя семь лет в СМИ появились слухи о разладе в звездной семье.
А недавно певица подтвердила домыслы в своих социальных сетях, когда рекламировала новый альбом.
— *** [спецоперация], развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Всё это в моем мини-альбоме, — лаконично отметила
Это ее первый альбом на украинском языке. Ранее певица выступала на русском. Константин Меладзе писал песни и для Веры, и для группы «ВИА Гра», в которой она состояла. А в марте 2023 года стало известно, что почти все эти песни выставлены на продажу.
О причинах развода звездной пары можно только догадываться. В последние годы столько внешних факторов могли провоцировать разлад в семье (да и внутренние никуда не делись), что гадать на кофейной гуще бесполезно.
В СМИ появилась информация о том, что продюсер сблизился с одной из солисток «ВИА Гры»,
Еще весной 2023 года появились слухи о разладе в семье Марии и Павла Погребняков. Футболиста не раз замечали в элитных столичных ресторанах и клубах в обнимку с девушками модельной внешности. Слухи об этих «подвигах» ожидаемо дошли до его супруги. Более того, говорят, спортсмен и раньше не отличался верностью, но жена долго закрывала на всё глаза.
Позже модель подтвердила сообщения о расставании с футболистом, Павел и Мария официально развелись после 17 лет совместной жизни.
Бывшие супруги расстались без громкого скандала. Блогерша отметила, что им с Павлом удалось сохранить теплые отношения ради детей. Сообщается, что делить имущество звезды пока не собираются, а дети останутся жить с Марией. Фамилию Павла Мария не брала, по паспорту она так и останется Шаталовой.
Напомним, что Мария и Павел сыграли свадьбу в 2014 году после рождения троих детей. Сейчас Артему, старшему сыну пары, уже 16 лет, среднему Павлу — 14 лет, а младшему Алексею — 12.
Звездные разводы стали уже тенденцией. Редакция «Городских порталов» вспомнила еще неожиданно распавшиеся союзы.
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