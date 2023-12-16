«Объелся груш?» В Сети обсуждают развод Валерия Меладзе с экс-солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой — правда ли это

— «А Валерик?», «Валерон фсе?», «Объелся груш?», «Альбиночка, теперь поверила в бумеранг?», «Уже не молодая разлучница», — удивительно, но это самые популярные комментарии под постом певицы. Конечно, есть и хвалебные — молодая, красивая, успешная и «ждем ваших новых песен».

Слухи о разводе также подогрел недавний выход Джанабаевой без обручального кольца. Валерий тоже на последних кадрах появляется без этого атрибута.