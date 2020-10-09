«Предлагают до 200–300 тысяч за ночь»: история профессиональной содержанки. Ей 43 года, и она почти никогда не работала

Рассказывает Юлия, ей 43 года. Она работает содержанкой с 17 лет

— Сейчас принято считать, что содержанство — это не проституция. Аргумент — ты можешь выбирать, с кем спать. Но фактически это всё равно секс за деньги, хотя есть существенные отличия.

Когда я начинала, не было развитых социальных сетей, и женщины приходили в определенные места (часто дорогие рестораны, холлы гостиниц), чтобы их заметили менеджеры. История о знакомстве с богатым и щедрым мужчиной в дорогом ресторане, где красотка в гордом одиночестве пьет дешевый чай, сильно приукрашена. Сначала на вас выходит менеджер и потом предлагает вас клиенту. Сейчас легко и быстро раскрутиться через TikTok или Instagram. Но надо быть осторожнее: чем больше охват аудитории — тем больше кидал, зевак и просто опасных сомнительных предложений.

Сами знакомятся в основном мужчины, которые в этом деле новички. Они хотят на этот уровень, но денег и связей недостаточно. Я бы не связывалась с такими, у них в основном есть семьи, дети, куча девушек и, как следствие, финансовые проблемы. Им брезгливо пользоваться услугами проституток, они хотят имитацию знакомства. Таких опытные девочки стараются обходить стороной. Узнать их просто — они всегда свободны. Могут болтать по телефону, готовы подъехать в любое место, говорят сразу много пылких и громких слов.