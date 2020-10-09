«Предлагают до 200–300 тысяч за ночь»: история профессиональной содержанки. Ей 43 года, и она почти никогда не работала

Вокруг женщин, которые всю жизнь живут у кого-то на содержании, в интернете разворачиваются целые баталии. Одни мечтают устроиться так же удачно, другие называют таких дам проститутками, третьи — пираньями, которые разрушают семьи. Мы не будем вешать ярлыки и давать оценки. Наша героиня Юлия не выкладывает знойные фото с дорогих курортов в социальные сети и в жизни производит впечатление весьма сдержанной, хоть и, безусловно, красивой женщины. По её словам, часто кричащая внешность девушек — это способ именно привлечь внимание, а те, у кого этого внимания предостаточно, обычно ведут себя скромно. Мы попросили Юлию откровенно ответить на вопросы о её жизни и узнали у эксперта, что говорит о женщинах желание жить за счет мужчин.
Рассказывает Юлия, ей 43 года. Она работает содержанкой с 17 лет
— Сейчас принято считать, что содержанство — это не проституция. Аргумент — ты можешь выбирать, с кем спать. Но фактически это всё равно секс за деньги, хотя есть существенные отличия.
Когда я начинала, не было развитых социальных сетей, и женщины приходили в определенные места (часто дорогие рестораны, холлы гостиниц), чтобы их заметили менеджеры. История о знакомстве с богатым и щедрым мужчиной в дорогом ресторане, где красотка в гордом одиночестве пьет дешевый чай, сильно приукрашена. Сначала на вас выходит менеджер и потом предлагает вас клиенту. Сейчас легко и быстро раскрутиться через TikTok или Instagram. Но надо быть осторожнее: чем больше охват аудитории — тем больше кидал, зевак и просто опасных сомнительных предложений.
Сами знакомятся в основном мужчины, которые в этом деле новички. Они хотят на этот уровень, но денег и связей недостаточно. Я бы не связывалась с такими, у них в основном есть семьи, дети, куча девушек и, как следствие, финансовые проблемы. Им брезгливо пользоваться услугами проституток, они хотят имитацию знакомства. Таких опытные девочки стараются обходить стороной. Узнать их просто — они всегда свободны. Могут болтать по телефону, готовы подъехать в любое место, говорят сразу много пылких и громких слов.
После того, как менеджер предложит вас спонсору, происходит встреча. Только после встречи вам озвучат, сколько могут предложить.
Сейчас молодым часто пишут в Instagram, но я уже не нуждаюсь в рекламе. Прыгать перед камерой в купальнике уже не буду. Иногда им предлагают до 200–300 тысяч за ночь, это Москва и Питер. В основном эта разводка. Таких цен нет, это очень дорогой эскорт, он подбирается совсем по-другому. На 99 процентов это какие-то дурачки, которые потом не придут на встречу, или пранкеры, или те, кто расплачивается напечатанными на принтере купюрами. Максимум — опытные эскортницы отправят вас с таким предложением к своему менеджеру, и он долго будет вас мурыжить, сразу на встречу они не поедут.
Наш рынок не заканчивается, когда вам близится к 40. Далеко не все мужчины хотят только молоденьких. Содержанство выгодно отличается от эскорта тем, что не приходится привыкать к новым людям и подстраиваться. Я читаю постоянно про то, как женщины романтизируют профессию и рассказывают о том, что для таких мужчин они отдушина и любовь, просто они слишком заняты, чтобы жениться. На самом деле содержанки — это досуг. Семья у таких людей в другом месте. Содержанка — это любовница, которая всегда свободна, не устроит сцен ревности, даст поговорить с женой по телефону, не заразит. Я не знаю за всю практику случаев, когда клиенты женились на своих девочках. Но знаю, что часто складываются теплые отношения, которые длятся десятилетиями. Если мужчине интересно, потом могут родиться дети (это уже гораздо реже). Знаю всего один такой случай.
— Не могу сказать точно, сколько можно получить. Очень по-разному. Но квартир, машин сразу никто не купит. Дадут в пользование только если. Могут дать денег на бизнес, учебу, какой-то проект — такое часто бывает. Истории о том, что на девочек оформляют квартиры, машины — реальные, но это бывает гораздо реже, чем кажется. Часто всю жизнь живут в шикарных съёмных и ездят на чужих тачках, это те, кто поглупее. Кто поумнее, открывают дело, находят перспективную работу и выходят из этого. Находят мужчину уровнем пониже, женят его на себе, выглядят для него выгодной партией. Так делают немногие, потому что быстрые деньги портят, и потом уже не по ним строить что-то менее шикарное, но своё и стабильное. Я бы никому не советовала (становиться содержанкой. — Прим. ред.), что за глупости. В этот бизнес женщины попадают не от хорошей жизни. Хотя тут бывают и девочки из обеспеченных семей. Многие потом жалеют, что не родили детей, потому что спонсоры были против.
Насчет объявлений в сетях о поиске спонсора — я даже не знаю. Ни один потенциальный спонсор эти объявления просто не увидит, зато их увидят много тех, кому это не нужно. Это же опасно — открыто признаваться в проституции, на это идут от отчаяния. Или ты любовница богатого человека, или на дороге стоишь с протянутой рукой, чувствуете разницу?
Работать я пробовала с 16 лет, была администратором и продавцом недолго. Повезло с внешними данными просто, и всё. Устроилась администратором в питерский элитный ресторан, так и завертелось. Уволилась почти сразу, как начала, больше не было нужды. За жизнь было несколько спонсоров, агрессивных не было, но были странные. К одному были теплые чувства как к мужчине, к остальным нет — слишком большая разница в возрасте. Только уважение за успехи. Другие отношения параллельно можно строить, но сложно. Сам запутаешься в своем вранье. И человек всегда увидит, если ты устала, морально выжата, чтобы поддерживать много отношений близких, нужны много физических и моральных сил и изворотливость. Я и раньше так особо не могла, сейчас тем более нет и незачем.
Я не жалею о такой жизни, но многое бы сделала по-другому. Мне повезло, у меня есть сын. У него есть всё и любящий отец, который может помочь со всем. Фактически этого достаточно, чтобы состояться как женщина. Не люблю философствовать, как вышло, так вышло.
Что говорят эксперты
Семейным психолог-сексолог и автор блога о здоровой сексуальности Ирина Новоселецкая считает, что нужно разделять «профессиональных» содержанок и просто женщин, желающих удобно устроить свою личную жизнь и посвятить себя семье, а не карьере.
— Если говорить о содержанках — как о женщинах, которые вступают иногда даже в разовые отношения ради финансовой выгоды, при этом выбирают обеспеченных, чаще женатых мужчин и заранее осознают недолговременность отношений, то здесь можно говорить об определенном психотипе поведения. Часто в этой роли выступают девушки истероидного радикала. В обычных длительных серьезных отношениях у них всегда что-то не складывается, они постоянно в выборе между любовником и мужем, бытовые вопросы и материнская ответственность для них тяжелая ноша, способная повергнуть в депрессию, они никогда не знают, кто им нужен, — считает психолог.
При этом, по мнению Ирины, с возрастом жизнь таких женщин разворачивается не всегда удачно. Но если они и создают семью, то обычно не в том месте, где прожили всю жизнь.
— Обычно на таких девушек в городах, где они строят свою жизнь, есть некоторое «досье». Поэтому выйти замуж за обеспеченного мужчину непросто, а другие уже не интересны. Многие выходят замуж в другие города или страны и становятся хорошими женами и матерями. Кто-то становится постоянной любовницей, можно сказать, второй женой. Но, конечно, не всем так везет, потому что на смену сегодняшним молодым и красивым приходят новые молодые и красивые, — заключает эксперт.
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